náhledy
První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo naopak nenaplňuje očekávání. Redakce iDNES.cz vybrala ze všech týmů dva hokejisty, jednoho z každé kategorie.
Autor: MAFRA
POVEDENÝ START: Třinec - Martin Růžička. Lídr tabulky je ve formě, nabízí se přehršel adeptů. Kapitána Ocelářů ale nelze přehlédnout, prožívá vítané kariérní obrození. Už se mohlo zdát, že herně půjde jen dolů... Ale kdepak! Deset zápasů, třináct bodů, pátá příčka v tabulce produktivity. Netipovali byste, že v prosinci oslaví už jedenačtyřicáté narozeniny.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Třinec - Marek Mazanec. Těžko vybírat někoho z týmu, který na startu sezony tak dobře šlape. K výsledkům navíc přispívají takřka všichni, navzájem se doplňují. Volba padla na zkušeného gólmana, který prožil hrozivé zápasy s Kometou (5 gólů z 8 střel) a Kladnem (2 góly ze 3 střel). Ve Varech a v Olomouci ale zase vychytal nulu...
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Olomouc - Karel Plášek. Na dně tabulky se pozitiva naopak hledají těžko. Šestadvacetiletý útočník dozrává do věku, kdy je připravený být tahounem. Tři góly dal, na další tři nahrál, zdobí ho vysoká úspěšnost střelby (30 %). Z pátečního duelu s Litvínovem velmi brzy odstoupil. Další nemilá zpráva pro poslední Hanáky, jejichž situace je už tak dost tíživá.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Olomouc - Zach Senyshyn. Posila, která se, alespoň dle počátečních dojmů, vůbec nepovedla. Kouč Fiala už v přípravě hlásil, že patnáctka draftu NHL z roku 2015 dorazila s nadváhou a kondičně nepřipravena. Následovalo vyřazení ze sestavy, kam se Kanaďan vrátil až v uplynulých dvou kolech. Gól v Hradci mu upřela kontrola u videa, na první bod tak stále čeká.
Autor: CTK / Helona Stanislav, ČTK
POVEDENÝ START: Pardubice - David Tomášek. Jistě, mohli bychom zvolit nestárnoucího génia Červenku, ale jeho dominance snad už nikoho nepřekvapí. I letní nákup z Färjestadu rozjel sezonu v náramném stylu (4+12). Tvoří hru, chodí do nepříjemných soubojů, nebodoval pouze jednou. Vytváří přesně takovou sekundární podporu elitní lajny, jakou si poslední extraligoví šampioni přáli.
Autor: Pavel Mazac / CNC / Profimedia, Profimedia.cz
ČEKALO SE VÍC: Pardubice - Roman Will. Přimotal se k několika divočejším utkáním. Schytal pětku v derby s Hradcem, čtyři góly dostal od Liberce a Sparty. Zatím si dělí minuty s kolegou Subbanem, statisticky si vede o něco hůř (úspěšnost zákroků 88,48 % x 90,91 %). Oba hledají brankářskou jistotu, většinou mají štěstí, že Pardubice soupeře přetlačí velkou ofenzivní silou.
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Mladá Boleslav - Felikss Gavars. Je paradoxní, že jakmile poprvé v zápase nebodoval, Bruslaři ukončili sérii šesti porážek v řadě. Lotyšský pracant zapůsobil, z cizinců si zatím vede lépe pouze třinecká stálice Hudáček. Dvakrát udeřil v oslabení, týmovou produktivitu vede (3+5) i přes to, že nastupuje až ve čtvrté formaci. Jak dlouho mu forma vydrží?
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Mladá Boleslav - Dávid Gríger. Boleslav se na dvanácté příčce krčí i kvůli nedostatečnému příspěvku hráčů, od kterých se očekávají body. Slovenský centr je jedním z nich. Na Spartě mu sudí připsali technický gól do prázdné branky, o šest kol později asistoval na Kladně. A jinak nic. Pomoct mu může nový parťák v lajně, ze Sparty příchozí Hyka.
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Karlovy Vary - Dominik Frodl. Tohle jméno nemůže nikoho překvapit, úvod sezony si naprosto podmanil. Odchytal sedm duelů, po kterých drží naprosto skvostnou úspěšnost zákroků 97,7 % a průměr obdržených branek na hodnotě 0,72. Na kontě už má dvě nuly, ve zbylých zápasech navíc inkasoval pouze jednou. Tradičně spolehlivé výkony dokázal v září a říjnu ještě posunout, říká si o reprezentační pozvánku.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Karlovy Vary - Ondřej Beránek. Na západě Čech se naopak příliš nevede členům elitní formace. Vedle kapitána Černocha jde o jeho dlouhodobého parťáka, který se bodově ne a ne probrat. Po devíti startech má bilanci gólu a asistence, což pro nejlepšího kanonýra a druhého nejproduktivnějšího hráče předminulé sezony znamená tuze nevydařený úvod ročníku. Chytit by se potřeboval především gólově, se střeleckou úspěšnost 4 % viditelně paběrkuje.
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Vítkovice - Šimon Stránský. Staronová tvář v klubu, který ho pro velký hokej vychoval, se zatím jeví jako vydařený tah. Ačkoliv se Vítkovice trápí, on si drží průměr bodu na zápas (3+3) a je nejproduktivnějším hráčem týmu. O to víc musí Ostravany mrzet, že jednoho z tahounů nyní postrádají, kvůli poranění ruky totiž už třikrát v řadě chyběl. Doufá se v jeho brzký návrat.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
ČEKALO SE VÍC: Vítkovice - Anthony Nellis. V posledních dvou letech bývalo zvykem, že táhl produktivitu Ostravanů, dvakrát po sobě nastřádal nejvíce bodů v rámci týmu, naposledy byl dokonce nejlepším střelcem celé soutěže. Avšak ani on začátek sezony nezachytil v takovém tempu, v jakém by si představoval. Nasbíral čtyři body (2+2), z toho tři v přesilovkách, zatím se musí vypořádávat s horší střelbou i zápornou hodnotou ve statistice +/- (-4). Vítkovice nutně potřebují, aby se opět rozjel.
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Plzeň - Carter Robertson. Příchodem ze Slovenska byl možná trochu mimo radar, avšak kanadský zadák ukázal, že produktivní ročník u východních sousedů nebyl náhodou. V extralize se rychle adaptoval, body střádá dál, dokonce vede plzeňskou produktivitu (3+6) a je v čele mezi obránci napříč celou soutěží. Na západě Čech řídí také početní výhody, s jeho výkony může panovat spokojenost.
Autor: Uhl?? Patrik, ČTK
ČEKALO SE VÍC: Plzeň - Danny Katic. Naopak jiný Kanaďan v Plzni zatím potenciál nenaplňuje. Přicházel s pověstí střelce, jenž v minulé sezoně v zámoří vládl kanonýrům v nižší ECHL. Na první evropské angažmá si zvyká, v sedmi extraligových duelech se prosadil pouze jednou, vypadl i ze sestavy. Více se mu daří v Lize mistrů, kde hned na úvod skóroval dvakrát za sebou a drží si bod na zápas. Probere se i v české nejvyšší soutěži?
Autor: Martin Polívka, MAFRA
POVEDENÝ START: Kometa Brno - Robert Leino. Do finské akvizice se Kometa trefila. Zkušený centr přicházel s vidinou prostoru v prvních dvou lajnách, hned na úvod si vytvořil sérii čtyř zápasů s minimálně jedním bodem. Po osmi utkáních jich má osm (3+5), rozhodl třaskavé střetnutí na Spartě. Prokazuje svoji všestrannost, ve statistice +/- v Brně vládne s kladnou hodnotu +7.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Kometa Brno - Stanislav Svozil. Rozhodně největší zklamání, o kterém se v extralize mluví v podstatě už od startu ročníku. Počítalo se, že bude jedním z lídrů obměněné Komety. Že po sezonách v zámoří na farmě ukáže, co v něm je. Ale i kvůli horší fyzické připravenosti dostal šanci jen sporadicky, naskočil pouze do dvou duelů, zbytek strávil na tribuně a v klubu s ním dále nepočítají.
Autor: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO , ČTK
POVEDENÝ START: Hradec Králové - Anders Koch. Do extraligy vlétl. Debut v soutěži, navíc v derby proti šampionovi z Pardubic, ozdobil tříbodovým vystoupením, stejný výkon předvedl i v dalším šlágru proti Spartě. Posila z Rakouska dostává jednoznačně největší prostor na ledě a vévodí hradecké produktivitě. Tradiční dánský účastník posledních světových šampionátů navíc zatím bojuje i o pozici nejvíce bodujícího zadáka (2+7).
Autor: CTK / Tanecek David, ČTK
ČEKALO SE VÍC: Hradec Králové - Robert Kousal. Přicházel prakticky se stejným záměrem jako o rok dříve Lukáš Radil. Vzhledem k rostoucí konkurenci v Pardubicích zamířil s bohatými zkušenostmi do Hradce, kam ho nalákalo větší herní vytížení a důležitější pozice v kádru. Klub si od něj sliboval zlepšení produktivity, bodově to však zatím není podle představ (2+2). Na nové adrese si spíše zvyká na fyzicky náročný styl trenéra Martince.
Autor: MAFRA
POVEDENÝ START - Litvínov: Janis Jaks. Když jsou zdraví, formace „3K“ ve složení Kaše, Kämpf, Kaše funguje podle očekávání. Nad plán se pak jeví příspěvek lotyšského zadáka, kterého se Verva rozhodla přivést zpátky po dvouleté štaci v Karlových Varech. Udělala z něj přesilovkového beka, jenž se drží jen těsně pod hranicí bodu na zápas (2+7).
Autor: Petr Bílek, MF DNES
ČEKALO SE VÍC - Litvínov: Matúš Sukeľ. Aby se chemici mohli snažit o play off a v něm i bojovat o případný postup, potřebují výraznější ofenzivní příspěvek od hráčů mimo první řadu. A slovenský centr, který nosí na dresu i kapitánské „céčko“, je tím, kdo by měl zbytek útoku bodově táhnout. Což se zatím neděje (jen 1+1).
Autor: MAFRA
POVEDENÝ START: České Budějovice - Štěpán Hoch. Klidně by v této kolonce mohl svítit i Jan Štencel, jenž sbírá body v nevídaném množství (3+6), ale zmínku si zaslouží především mladý útočník. Už teď totiž překonal svou produktivitu z předešlé sezony, nicméně je otázkou, jak dlouho v klubu zůstane. Loni ho totiž ve třetím kole draftoval Utah a časem určitě bude mít zájem, aby se přesunul minimálně na farmu.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: České Budějovice - Renars Krastenbergs. Po přesunu z Olomouce k ambicióznějšímu Motoru se zatím herně hledá. Ještě nedal gól, přispěl jen dvěma asistencemi. Od hráče, jenž má vytížení i na přesilových hrách a z předchozího angažmá dobře zná i kouče Petrovického, se čeká větší příspěvek.
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Liberec - Lukáš Kachlíř. Na severu Čech dokážou zapracovávat velké tuzemské talenty do seniorského hokeje, čerstvě sedmnáctiletý obránce je dalším příkladem. Dal už čtyři góly, působí sebevědomě, nebojí se tvořit. Navzdory subtilnější postavě (173 centimetrů) se zatím dokáže prosadit i mezi silnějšími soupeři.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Liberec - Radan Lenc. Zatím se zdaleka nepřibližuje výkonům z uplynulé sezony. Ani statisticky. Bílí Tygři potřebují od své opory daleko větší přínos, než jakého je zatím schopný. Možná i proto Liberec nevstoupil do aktuálního ročníku zrovna ideálně, Lenc je se třemi body (2+1) jeho až dvanáctým nejproduktivnějším hráčem.
Autor: ČTK
POVEDENÝ START: Kladno - Jakub Konečný. Z defenzivního poctivce se pomalu stává útočná zbraň. Čtyřiadvacetiletý křídelník má našlápnuto k suverénně nejlepší sezoně v kariéře, pod koučem Rulíkem se mu zatím daří vskutku výjimečně (3+3). Nepřekvapilo by, kdyby na něj ukázal i nový reprezentační trenér Moták.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Kladno - Marcel Marcel. Po návratu ze zámoří se jevil slušně, dokonce si vysloužil pozici v elitním ofenzivním triu i šest reprezentačních startů. Jenže vstup do nové sezony se mu vůbec nepodařil. Na ledě strádá, ofenzivně zatím mlčí, naopak se přimotává do akcí, které končí inkasováním. Musí se zlepšit.
Autor: MAFRA
POVEDENÝ START: Sparta - Filip Chlapík. Mohl jít do zámoří a zabojovat o návrat do NHL, ale zůstal. A opět ukazuje, jak je pro Spartu naprosto nepostradatelný. Ať už jako lídr kabiny, nebo jako hráč. Bere na sebe velkou odpovědnost, v deseti zápasech stihl posbírat už patnáct bodů (3+12), lepší jsou jen pardubičtí Červenka a Tomášek.
Autor: ČTK
ČEKALO SE VÍC: Sparta - Matěj Blümel. Mnozí by ho čekali spíše v Pardubicích, ale okolnosti ho nasměrovaly do hlavního města. Dorazil jako největší letní posila, jako střelec, kterému nevyšlo několikaleté snažení do NHL. Proto jsou současné dva góly v sezoně prozatím zklamáním. Do šancí se dostává, neproměňuje je, ale na velké soudy je ještě brzy.
Autor: ČTK