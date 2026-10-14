Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

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10. kolo
11. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7.
|Rytíři KladnoKladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8.
|HC Sparta PrahaSparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11.
|HC Kometa BrnoKometa
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14.
|HC OlomoucOlomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.
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