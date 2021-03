Možná to podcenili, řekl o výkonu Komety pardubický asistent

K prvním dvěma zápasům série, hrané na tři výhry, pojede brněnský soubor do Vítkovic.

„Budou to mít vyrovnané, rozhodnou maličkosti. Kometa má zkušený tým, nejlepšího střelce extraligy, slušné gólmany i obranu. Vidím to možná 60 na 40 pro Kometu,“ shrnul vyhlídky brněnského týmu, v jehož obraně dřív hrával, asistent pardubického celku David Havíř.

Souhrn posledního kola extraligy

Nic moc z toho, co ve prospěch Komety vyjmenoval, v neděli jeho mateřský tým neukázal. Brněnští hokejisté sice záhy vedli, když se individuálně prosadil Petr Holík, pak ale nedokázali čelit aktivní hře soupeře, faulovali a pykali za to.

Dynamo ve výrazně omlazené sestavě využilo celkem tři přesilovky. Postupem utkání ve hře čím dál víc dominovalo.

„Nevím, jestli byli (brněnští) kluci uspokojení, nebo se připravovali na play off, nebo je ovlivnila naše sestava. Asi tento zápas podcenili,“ uvažoval Havíř.

Kometu mohlo v neděli těšit leda tak to, že její nejlepší střelec Peter Mueller dosáhl na korunu krále bodování extraligy. Jinak to byla nevydařená partie. S Pardubicemi zakončila Kometa porážkou základní části i před rokem, kdy se Dynamo zachraňovalo, a letos si to zopakovala. „Vždycky je přednější týmový úspěch. Peterovi prvenství v bodování přejeme, je to zásluha jeho i celého týmu, že to dokázal, je to potěšující věc, ale týmové záležitosti jsou vždy výš,“ řekl k Muellerovu individuálnímu ocenění asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

V jaké formě vlastně Kometa jde do play off?

„To vám řeknu po předkole,“ odpověděl Zachrla tajemně. „Po reprezentační přestávce jsme hráli dobré zápasy, vyhrávali jsme, pak jsme z této fazony ustoupili. Soupeři byli v posledních třech zápasech lepší než my. Play off je ale jiná soutěž, nespojoval bych dohromady závěr základní část a play off. Hráči to vědí a budou na to připraveni,“ ujistil.

Čísla a zajímavosti 64 bodů za 29 gólů a 35 nahrávek má vítěz bodování Mueller.

za 29 gólů a 35 nahrávek má vítěz bodování Mueller. 5 bodů má v této sezoně Kometa z utkání s Vítkovicemi.

Kometa v neděli ještě měla reálnou šanci Vítkovice v tabulce přeskočit, dostat se před ně na konečné 8. místo a přivítat je v předkole doma, to by ale musela s Pardubicemi uhrát nejméně dva body.

Místo toho končila zápas v křeči. Víc práce měl její brankář Lukáš Klimeš, který dostal přednost před Karlem Vejmelkou.

„Těžký večer. Začali jsme dobře, ale měli jsme potíže s vylučováním, kterých Pardubice využily. Potom ve využívání přesilovek pokračovaly. Chtěli jsme vyhrát, protože pro nás bylo důležité začínat předkolo doma, ale nepodařilo se to,“ konstatoval sklesle Mueller.

Pohled na vzájemné zápasy Komety a Vítkovic v letošní sezoně ukazuje, že začínat venku nemusí být pro brněnský tým vyloženě nevýhodné. Ve čtyřech utkáních ani jednou nevyhráli domácí – Kometa vyhrála venku 3:2 na nájezdy a 1:0, doma podlehla 2:3 a 0:4.

Vítkovický útok vede vedle autora 23 gólů Dominika Lakatoše také brněnský odchovanec Jan Hruška.

„Musíme Vítkovicím vyjádřit respekt. Posledních deset nebo patnáct zápasů hrály dobře, nejde je brát na lehkou váhu. První dva zápasy budou velice důležité,“ vyhlížel Mueller.

Ve dvou dnech se Kometa pokusí vypilovat detaily tak, aby byla na Vítkovice připravená.

„Týmy se znají, stejně tak se znají hráči. Určitě bude potřeba projet detaily, možná zase trochu vypilovat přesilovou hru, oslabení. Tyhle situace budou v samotné sérii rozhodovat,“ předpokládá Zachrla.