Třetí lídr během měsíce. Pardubice prověří hokejisty Komety

„Slyším o tom už poněkolikáté, vyšlo to hezky. Rozhodně se budeme snažit Brno potrápit, stejně jako minulé lídry,“ slíbil hlavní kouč Pardubic Radek Bělohlav.

Kometa vs. Pardubice Online reportáž v pátek od 18 hodin

Pokud se k výše zmíněným úspěchům přidají ještě další dobré výkony z posledních utkání, může Dynamo do druhého největšího města České republiky odjíždět poměrně sebevědomě.

„Kluky to teď baví, což je vidět i na tréninku, doufám, že máme zdviženou hlavu. Tabulka je pořád podobná, takže ještě máme co dohánět. Jedeme skoro stejně úzké hřiště, jako je na Spartě (1:2 po prodloužení) a možná, že by nám to mohlo vyhovovat,“ uvažoval Bělohlav.

V potaz však musí brát i sílu pátečního soupeře, jenž ne náhodou během tří let získal dva mistrovské tituly. V letošní sezoně v Brně došlo k několika změnám včetně trenérské, brankářské a Kometa má opět ty nejvyšší cíle.

„Je to silný sebevědomý tým. Chytá jim Karel Vejmelka, který už se dostal do fáze, kdy mu to lepí a v brance vypadá velmi dobře. Čeká nás hezký zápas,“ těšil se Bělohlav.

Kdo dnes nastoupí v „kase“ jeho týmu, to však neprozradil. „Uvidíme až ráno v den zápasu,“ říkal po čtvrtečním dopoledním tréninku. Jisté však je, že se do týmu po poměrně dlouhé absenci vrací útočník Denis Kindl.

„Jo, Denis s námi do Brna odjíždí. Ještě uvidíme, jak se zapojí, ale na zápase určitě bude,“ potvrdil Bělohlav.

Na zmíněném včerejším tréninku byla k vidění ještě jedna novinka. Jako třetí gólman se na ledě neproháněl Tomáš Vlk, avšak Oliver Štěpánek, který s Dynamem koketuje od léta. „Jde o výměnu na 14 dní. Pro oba gólmany je to změna, protože ani pro jednoho to doteď nebylo ideální,“ řekl k tomu Bělohlav.