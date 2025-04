Mísily se v něm radost, hrdost i úleva. Aby ne, náročné play off dokáže hráče i trenéry fyzicky i psychicky pořádně vyždímat. Ale v případě vítězného konce každý vnímá únavu o poznání méně.

Brňané v posledním klání sezony 2024/25 ustáli několik složitých momentů. Hlavně v úvodních minutách čelili obrovskému pardubickému tlaku. Nevěděli, kde jim hlava stojí.

Po závěrečné siréně mohly propuknout zlaté oslavy. Třetí v samostatné české historii. První od roku 2018, kdy Pokorný plnil roli asistenta v realizačním týmu Libora Zábranského.

Vybaví se vám konkrétní moment, kdy jste si řekl: Můžeme to dokázat i letos?

Jeden mě napadne. Když jsem viděl, co ve třetím semifinále proti Spartě předvedli v oslabení Libor Zábranský, Michal Gulaši a Kuba Flek... Kolik střel zblokovali, jak obětavě hráli. Tam jsem cítil, že to strašně chceme.

Často mluvíte o kolektivu, ale také pro vás jde o fenomenální úspěch.

Hlavně chci říct, že jsem kolem sebe měl skvělé borce jako Jirka Horáček, Jarda Barvíř, Honza Švaříček a další. Všichni mi hrozně pomohli. Když jsem se rozhodoval, jestli mám po odchodu pana Modrého nabídku přijmout, tak mi řekli: Jdi do toho, jsme s tebou! A dostáli svého slova, odvedli fantastickou práci.

Porazili jste Spartu i Pardubice, dva extraligové giganty s velkými rozpočty a našlapanými sestavami. O to je titul sladší, ne?

Samozřejmě. Pořád je nám předhazován styl hry, ale ono to funguje. O patro níž v Třebíči jsem měl kluky, kteří byli výkonnostně na hraně soutěže, ale stejně jsme dokázali vyhrát základní část. Pokud dodržujete systém, přidáte k němu ohromnou obětavost a modro-bílé srdce, které hráči ukázali, můžete dokázat zázraky. Z kluků sršela touha, zvládli to.

V čem konkrétně jste favority předčili?

Měli jsme lepšího gólmana. Možná má někdo jiný názor, ale já to vidím jasně. Za dvacet zápasů jsme zblokovali 360 střel, bez toho by to nešlo. A když to bylo potřeba, ukázali jsme zabijácký instinkt.

Poslední extraligové ročníky svědčí o tom, že styl hokeje založený na těchto principech přináší úspěch.

Řeknu vám jednu věc. A neberte to tak, že to myslím namyšleně... Píše se o Třinci a jejich famózní dynastii. Všechna čest, ale víte, kdy začali takhle hrát? Poté, co se potkali s Kometou ve finále sezony 2017/18. Nechci říct, že to okopírovali, ale neuvěřitelně se poučili, začali hrát podobně. Měli výborné hráče, díky tomu dokráčeli k pěti titulům.

Jak vám bylo na startu sedmého zápasu, když na Michala Postavu létal jeden puk za druhým?

Posty chytil v prvních pěti minutách tři góly. Čekal jsem, že na nás Pardubice nastoupí, ale až s takovým vichrem jsem nepočítal. Dokázali jsme se z toho vymotat. První gól byl pro soupeře rána do vazu, to zatřese s každým týmem. Naše sebevědomí šlo rázem nahoru.

Postava byl v play off klíčovou postavou, přitom tak vypjaté momenty prožíval poprvé v kariéře. Věřil jste mu?

Jednoznačně, od začátku! Měl jsem ho na očích už v první lize, tehdy nás s Třebíčí v play off šíleně trápil. Sice jsme přes Přerov přešli, ale jen on sám dokázal sérii strašně zdramatizovat. Chytá fantasticky, úplně bez nervů!

Stejně jako proti Spartě jste zvládli sedmý zápas venku. Najednou jste si počínali úplně jinak než v neděli doma. Čím to?

Šesté zápasy v Brně nebyly snadné, může vás to pohltit. Já byl strašně nervózní, a to mi za týden bude osmapadesát. Teď si vemte, že jsou v takové situaci dvacetiletí kluci jako Kosák (Jakub Kos) nebo Kony (Jakub Konečný), kteří to nikdy nezažili. Obrovský tlak, strašně to chcete dokázat a slavit doma, protože fanoušci si to zaslouží. Pak přijde jeden nešťastný gól, dostaví se křeč a už se vezete.

Hokejisté Komety Brno se radují z extraligového titulu, v sedmém zápase zdolali Pardubice 3:0.

Během sezony se vám podařilo trefit posily. Snad všechny nakonec přispěly k velkému úspěchu.

Libor Zábranský nám neskutečně pomohl. Mueller? O tom se snad ani nemusíme bavit, pro něj je Brno jako dělané. Stráňa (Šimon Stránský) je neskutečný dopředu, jen defenzivu s ním chci ještě vylepšit. Pro Arttua Ilomäkiho mám ohromnou slabost. Vydrilovaný Fin, dokázal neuvěřitelné věci.

A nakonec se zdálo, že vás poslechl i občas trochu problémový Kristián Pospíšil.

Pospec si dal ego do prd..., odfáral to úplně stejně jako zbytek mužstva. O to víc mu ten titul přeju.

Na střídačce jste po závěrečné siréně ukázal vzkaz do kamery.

No, to je složité.. To bylo pro dceru, která před dvaceti lety tragicky zahynula. Vždycky mi hrozně fandila, říkala mi: Taťko, jste borci! Čekal jsem na takový moment, chtěl jsem jí ho věnovat. Jsem strašně rád, že jsem jí mohl poslat vzkaz tam nahoru, protože nám držela palce.

Co bude s Kometou dál?

Jéžiši, to si vůbec netroufám odhadovat. Někoho máme podepsaného, někoho zase ne. Soustředím se jen na dnešní večer, ten bude velký. Chceme si to užít, dál se nekoukám. Ani vlastní budoucnost neřeším.

Zvládnete při oslavách držet tempo s hráči?

Aspoň dneska se o tom pokusím, ale jinak klukům stačit nebudu. Při oslavách budou stejně draví jako na ledě, já už na to moc nejsem.