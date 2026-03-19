Tipsport extraliga 2025/26

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Jiří Černý
  23:14
Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z přesilovek. Brněnský celek navíc přišel o zraněného Kristiána Pospíšila, střídal brankáře a trest za hlavičku do soupeře dost možná čeká Tomáše Zohornu. „Házeli jsme si klacky pod nohy,“ spílal týmu kapitán Jakub Flek.
Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic se radují z gólu do sítě Komety.
Hokejisté Komety se radují z trefy do branky Pardubic.
Kristián Pospíšil je nejproduktivnějším mužem brněnské soupisky v play off...
Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.
Jak byste shrnul druhý duel čtvrtfinále, který od vás obsahoval stejné chyby jako ten první?
Velmi těžko se to hodnotí. Strašně mě to mrzí, hlavně když jsme si ve druhé třetině vzali vedení na svoji stranu. Cítili jsme, že je soupeř v křeči, jak mu to nejde a strachuje se o výsledek.

Jenže přišla zbytečná vyloučení.
Za stavu 3:2 to musíte těch šest minut do přestávky nějak odházet. My si místo toho hodíme sami sobě klacky pod nohy zbytečnými vyloučeními, která nás neskutečným způsobem vytrestala. A odcházeli jsme pak do šatny za stavu 4:3 pro soupeře.

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Tříminutová pasáž, během které jste otočili z dvoubrankového manka na 3:2, přitom byla impozantní. Kde se vzala ta síla?
Je v nás. Řekli jsme si k tomu něco v kabině a musíme tomu věřit. Evidentně to v nás je, ale pak si to zase pokazíme a pustíme nejlepší přesilovku v lize do tolika šancí. To je šílené.

Jak velká byla komplikace gól tři vteřiny před koncem druhé třetiny, který znamenal otočení stavu zpět ve prospěch Pardubic na 4:3?
Fauly byly úplně zbytečné a bylo jich tam mraky. Dostali jsme soupeře do vedení sami. Řekli jsme si k tomu něco, je to play off. Musíme doufat, že nás čeká ještě dlouhá série. Konečně se z toho musíme poučit. Věříme si, ale dnes nás fauly nakopaly do zadku.

Šíře kádru je ale problém. Tentokrát vám odpadli Marek Ďaloga a Kristián Pospíšil. Navíc Tomáš Zohorna za hlavičku do soupeře může dostat trest.
Je to hrozné, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Zkrátka tam naskočí mladí divočáci, kteří musí přinést svěží vítr, dravost, tvrdost. A na nás starších bude, abychom je trošku nasměrovali.

Lukáš Sedlák z Pardubic cloní před brněnským gólmanem Alešem Stezkou.

Byli jste minulý rok vyrovnanější?
Loni tu byli asi zkušenější hráči jako Peter Mueller, teď nám chybí Zohy. Doufám, že ti další kluci budou v pohodě. Snad to zalepíme. Jediné, co vás bolí v play off, je prohraný zápas. Snad to tak bude.

Hrajete na tři útoky, ice time je nerovnoměrný. Jak náročné to je?
Já osobně se fyzicky cítím dobře, jestli je někdo unavený, to je otázka na každého z nás individuálně. Cítím se plný energie a chci ji ze sebe vyždímat. Jsem radši v tempu, i když je někdy těžké se nezavařit.

Tomáš Zohorna vyvedl ve strkanici s Tomášem Dvořákem hloupost. Máte pro jeho hlavičku do brady soupeře pochopení?
To se stane. On je dost zkušený na to, aby věděl, že to zkazil, tedy slušně řečeno. On si nasype popel na hlavu a vrátí nám to. Dvořák nás sice štve, ale dělá svoji práci. My musíme taky a tady v tomhle zkusit nervy udržet.

Smutek do půlnoci, ale problém speciálních týmů Komety nezmizí přes noc

Střídali jste brankáře. Co říct Aleši Stezkovi po dvanácti inkasovaných gólech ve dvou zápasech?
Doufám, že je dost silný, aby věděl, že ty góly nebyly jeho. Musíme ho podpořit a hned jsme mu to říkali. Soupeř má nejlepší přesilovky v lize a je těžké, když ho v tom necháme.

Aby toho nebylo málo, byl to osmigólový příděl, kdy se často soupeř prosazoval po odrazech a důrazu v předbrankovém prostoru. Jak na to reagovat?
Góly z brankoviště bývají nešťastné. Padalo jim to. V pět na tři trefí tyčku a od ní se to odrazí přímo Sedlákovi na hokejku... Pak další situace. Ale to není výmluva. My se musíme vyvarovat faulům, tečka.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

