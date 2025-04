Dva týdny poté, co si tímto scénářem prošli v semifinále se Spartou, jdou hokejisté Komety stejnou cestou i ve finále s Pardubicemi. Zase vedení 3:2 na zápasy, zase doma nachystané pódium pro setnutí favorita a zase kolaps. Po Spartě je na jejich ledě při mečbolu zpražilo i Dynamo.

Ne, lehké si to v dobývání vysněného mistrovského titulu brněnští borci nedělají. „Je to jiný soupeř, jiný den, jiný zápas, ale opravdu bych to k šestému zápasu se Spartou přirovnal,“ přiznal Flek.

Z tribuny se na trápení jeho mužstva dívala i reprezentační generalita, loňský mistr světa z Prahy v úvahách kouče Radima Rulíka zřejmě figuruje. Na pondělním srazu národního týmu v Brně ale nebude – musí se nachystat na úterý sedmé finále extraligy.

Svázala Kometu atmosféra očekávání titulu?

Nebyli jsme to my, to si musíme říct na rovinu. Snažíte se myšlenky na korunovaci vytěsnit, ale někde vzadu v hlavě je máte. Na druhou stranu nechceme chodit se sklopenými hlavami, na to určitě není prostor. Nevyšlo to, nás to strašně mrzí kvůli fanouškům, ale nedá se svítit, rozdáme si to v úterý. Nachystáme se nejlíp, jak budeme moct.

Využijete zkušenosti ze semifinále, které jste po domácím selhání nakonec rozhodli také venku v sedmém utkání?

Asi nám trochu hraje do karet, že jsme si tím prošli, že se nemusíme hroutit. V pondělí si k tomu něco řekneme, ale nebudeme se v tom zbytečně babrat. Víme, že to v sobě máme.

Brněnský útočník Jakub Flek během šestého finále extraligy.

Půjde se na sedmý zápas těšit, když jste chtěli mít už doma hotovo a slavit?

Jasně, že se dá těšit! (úsměv) Téhle sérii sedmý zápas i sluší. My jsme to urvat chtěli, byl to sen každého z nás, určitě by hala doslova spadla. Teď to musíme vzít, jak to je. Já se na úterý těším nesmírně, stejně jako jsem se těšil na sedmý zápas na Spartu. Každý, kdo hokej sleduje a kdo mu fandí, se musí těšit. Každý ví, že udělat poslední krok je nejtěžší, neříká se to nadarmo, a my jsme to dnes nezvládli.

Přišly i vám Pardubice odvážnější, méně svázané?

Je to možné. My jsme si nepomohli přesilovkami, inkasovali jsme v nich hloupé góly. V každé z těch situací se dalo udělat něco líp.

Trenér Pokorný po takových zápasech obvykle říká, že Kometa tlačila káru do kopce. Souhlasíte s takovým shrnutím?

Zase bych úplně neřekl, že bychom to někam tlačili a za žádnou cenu by to nešlo. Šance tam byly, s námi vývoj nešel, s Pardubicemi ano. Šly si pro to, chtěly to... tedy my jsme to taky chtěli, oni ale vyhráli zaslouženě, šli si pro to. Takové zápasy se stanou. Budu se opakovat, teď je potřeba mít pozitivní hlavu, jet se o to porvat do Pardubic.

Může už sehrát roli únava z více zápasů v play off, které máte oproti soupeři v nohou?

Dobitý je každý, unavení jsou všichni. Soupeř je na tom úplně stejně. Play off je náročné, v hlavách ale máme nastavené, že odpočinek bude až po sérii.

Vy možná hned po finále skočíte do reprezentace, která má od pondělí v Brně poslední sraz před šampionátem. Tušíte, zda dostanete čas na nabrání sil?

S panem Rulíkem jsem ještě nemluvil. On to dělá tak, že dává hráčům prostor, aby měli čistou hlavu na vrchol sezony v klubu. Jestli mi zavolá, tak si s ním milerád promluvím, a když bude zájem, na mistrovství rád pojedu, to ale teď není na pořadu dne. Takové myšlenky se snažím vytěsňovat. Bojujeme všichni za Kometu a za splnění našeho snu, to je teď nejvíc.