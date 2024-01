Válec, kolaps, hattricky, euforie, show. Není ten hokej krásný? žasl Modrý

Dva hráči dali hattrick, čtyři hráči posbírali po čtyřech kanadských bodech, jeden tým dal dva góly v oslabení, druhý vyrovnal při power play.

„Není ten hokej krásný?“ nadhodil do vzduchu řečnickou otázku Jaroslav Modrý, trenér Komety, po divoké porážce svého týmu s Pardubicemi 6:7 v prodloužení.

I když brněnský soubor nakonec pobral jen jeden bod a vítězství si odvezl soupeř, mohli se Modrý a spol. částečně cítit jako vítězové. Po dvou třetinách prohrávali 1:5, ve 49. minutě to bylo 2:6.

„Přicházeli jsme do třetí třetiny a řekli jsme si: Máme tu plný dům, pojďme ukázat fanouškům srdce. Je to náš dům, náš hrad. Pojďme pracovat, nikdy nevíš, co se stane. Kluci se semkli a našli cestu, jak vyrovnat. Ukázali charakter. Škoda, že jsme dostali gól v prodloužení, ale jsem moc rád, že jsme se dostali zpátky do takového utkání,“ hovořil Modrý.

Nad tím, čeho byli součástí, kroutili hlavou domácí i hosté. Ti se po utkání zavřeli v šatně a nastalo vyříkávání, po trenérech si vzali slovo i zkušení hráči. „Věřím tomu, že se nikomu z nich nelíbilo, jak jsme třetí třetinu odehráli,“ sykl jejich kouč Václav Varaďa.

Z toho, že byl přítomen hokejové show s třinácti brankami, moc velkou radost neměl. „Vy jste si ji asi užili víc než my, trenéři,“ řekl s kamennou tváří směrem k novinářům.

Dynamo v Brně směřovalo k hladkému a přesvědčivému vítězství. O to bezpečněji se hosté mohli cítit, že domácí (počtvrté v posledních pěti zápasech) střídali brankáře a přišli o dalšího obránce, když led po nešťastném soupeřově zásahu bruslí do nohy opustil na nosítkách Radek Kučeřík. Navíc dali hosté chvílemi až bezradné Kometě dva góly ve vlastním oslabení, při obou propadl nováček v brněnském dresu Zach Osburn.

Ještě na snížení Komety na 2:5 reagovaly Pardubice trefou na 2:6. To už bylo plno sedaček v brněnské hale prázdných, a zbytek kotle, který zůstal na svém místě, burácel: „Bojujte za Brno!“

Pak dvěma góly za dvě minuty v polovině třetí třetiny snížili brněnští útočníci Jakub Flek a Kristián Pospíšil.

„Podcenili jsme situaci. Mysleli jsme si, že to půjde samo, že se to v klidu dohraje. To nikdy nefunguje. Brno si za tím šlo, chtělo to ve třetí třetině daleko víc a bylo za to poprávu odměněno. My jsme to absolutně nezvládli. Když domácí dali dva góly, už to byl i psychický problém, jednou se to Kometě odrazilo, jako se to odrazilo před tím nám, pak je to horší a horší. Dostali jsme se do díry a už nám nešlo vůbec nic,“ popsal průběh pardubické mizérie Lukáš Sedlák, autor hattricku.

Jiří Vítek @JVitek94 📊 @HCKometa je prvním extraligovým týmem od roku 2013 a pátým celkově, který získá bod v utkání, v němž po dvou třetinách prohrával o 4 góly.



What. A. Game.



🤯🤯🤯 oblíbit odpovědět

Jak se stalo, že utkání skončilo třináctigólovou nadílkou? „Hrál se velice dobrý hokej. Šance, které se zrodily, byly opravdu gólové, hráče mají oba týmy kvalitní, takže jsme se s šancemi dokázali jak my, tak kluci z Pardubic popasovat a využili jsme je,“ uvažoval brněnský zadák Daniel Gazda, který nasázel také hattrick. „Pokud mi nebude třetí gól odebrán. Možná moji střelu před brankou tečoval Tomáš Marcinko,“ hlásil produktivní obránce férově.

Daniel Gazda z Komety Brno slaví hattrick v zápase proti Pardubicím.

Radost měl Gazda hlavně z toho, že se Kometě podařilo vyrovnat, a uznal, že druhý bonusový bod získaly Pardubice oprávněně. „Z hlediska nějaké spravedlnosti jsme my ten druhý bod mít neměli. Honili jsme výsledek na poslední chvíli,“ konstatoval.

Brňané se přes to, že vydolovali „zázračný“ bod, moc dlouho radostí opájet nemohou. V obraně jim již chybí Rhett Holland, důležitý na oslabení a černou práci, absence pořezaného Radka Kučeříka může být kratší i delší, a to pro Kometu mohou být citelné potíže. Navíc stále ještě chybí brankářská jednička Dominik Furch a jeho náhradníci Jan Kavan a Štěpán Lukeš podávají kolísavé výkony.

Směrem k play off to nic povzbudivého není.

„Máme tyhle gólmany, musíme pracovat s nimi a nic jiného k tomu nemůžu říct. Nejsem doktor, jsem hokejový trenér, nevím, jak dlouho to bude trvat Dominovi. Začíná trénovat, k zápasu to ještě není. Klobouk dolů dnes, Lukeš šel z lavičky do brány, dal nám šance, podržel nás v zápase, chytil nějaké příležitosti. O tom to je. Jestli jde na hřiště Petr nebo Pavel, musí si dělat svoji práci,“ pronesl Modrý oklikou.

Nevyloučil ale, že Kometa bude ještě jednoho brankáře hledat.