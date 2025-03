Další ostuda extraligy. Kustod Komety dal facku vulgárnímu fanouškovi Varů

Karlovarští fanoušci neskousli třízápasový disciplinární trest pro hlavní hvězdu Ondřeje Beránka a po sobotní prohře 0:2 to šli říct Brněnským rovnou od plic. Situace se vyhrotila s kustodem Komety,...

Dominantní výkon, jasná výhra a komfortní situace po třech čtvrtfinálových zápasech. Hokejisté Pardubic jsou v sérii proti Českým Budějovicím krok od postupu do semifinále. „Až na druhou třetinu se...

Hokejové jaro je tady. Základní část pominula, v extralize začíná play off, které určí šampiona ročníku 2024/2025. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 7. března....

Redakce iDNES.cz získala nové svědectví z pátečního večera v Třinci. Opilá fanynka po prohře 3:4 vlezla do nehlídaného autobusu Pražanů, vedle toho ale mělo u schodů areny dojít i k fyzickému...

Skandál, co zahýbal extraligou. A znovu trpí Boleslav. Je chyba v systému?

Koho by jen napadlo, že si během dosavadního play off získá největší pozornost dění v Mladé Boleslavi? Že bitva Sparty s Třincem ustoupí do pozadí? A že pitvání se v nedovolených zákrocích přebije...