Musíme hrát zodpovědněji, pak přijdou výhry, hlesl Pospíšil po dalším selhání

„Bohužel nám první tři zápasy ukázaly, že je před námi kopec práce, abychom začali vítězit,“ přiznal Pospíšil.

Zaskočilo vás, jak špatně Kometa do extraligy vstoupila?

To je hokej. Jednou jsi nahoře, jednou dole. Každý z nás, ať je to hráč nebo trenér, chce vyhrávat. Věřím, že kdo je připravený a snaží se i mimo led být zodpovědný, ten uspěje.

Přibližujete se tomu?

Kdybychom hráli trochu zodpovědněji, myslím si, že už body sbíráme. Mnohokrát jsme chybovali, i já jsem udělal chybu před třetím gólem Litvínova, kdy jsem chtěl nahrát, ale zachytili mi to. Takové věci by se neměly stávat. Pak má soupeř přečíslení. Do dalších zápasů je potřeba přidat na zodpovědnosti. Tento tým má kvalitu na to, aby vyhrával.

Pocítil jste změnu po zařazení do prvního útoku, kde jste měl vedle sebe jeho původní členy Mosese a Cingela?

Jenom proto, že jsem napsaný někde na papíře nebo na Instagramu, ještě neznamená, že jsme nějaké jedničky. Kometa má čtyři pětky, které umí dát gól a stejně tak mu zabránit.

Lukáš Cingel překonal Mateje Tomka a ukončil brněnské čekání na gól v nové sezoně.

Gól jste dali po více jak 127 minutách od začátku nového ročníku extraligy. Cítíte úlevu?

Ne, pro mě to byl nový zápas. Nedívám se dozadu, co bylo, nezabývám se tím.

Ze svého gólu na 2:3 jste ale radost měl.

Jistě, protože nesnáším porážky. Dělal jsem všechno pro to, aby to tam padlo. Bohužel to nepomohlo.

V další šanci vás však krajan Matej Tomek v brance Litvínova vychytal, po čemž jste zlomil hůl.

Trefil jsem ho. Takový je hokej, takový je život. Někdy mi přijde, že s prominutím nahrávám a tečuje se to do brány, někdy mám prázdnou bránu a nedám. Přesto si myslím, že když jsi na správném místě a jsi připravený dát hokeji všechno, on ti to vrátí.

Kometa má mimo porážek problém i s marodkou. Chyběli Kollár, Vincour, Kratochvíl a potrestaný Zbořil. Brzdí vás to?

Lajny máme pořád poskládané dobře. Nastoupili i hráči, kteří byli mimo sestavu, a odevzdali vše. Věřím, že tento tým na to má.