Krošelj v Kometě? Velkoklub mentora v brance potřebuje, říká kouč Švaříček

Jenže Stezka má nový kontrakt v Americe a Kometa k dvojici mladíků chtěla nutně sehnat mentora. Do Brna tedy zamířil slovinský veterán Gašper Krošelj. Jak jsou mezi trojicí karty rozdané, je před startem intenzivní letní přípravy nejasné.

„Zatím je to otevřené a oficiálně nemáme žádné informace. Počítáme ale s možností, že ještě jeden brankář přijde, ať už Aleš Stezka, nebo někdo další. Možnost, že mohu být třeba dvojkou za zkušenějším brankářem, jsme při podpisu smlouvy řešili. Uvidíme však, jak se vše poskládá při přípravě. S hodnocením pozic v klubu raději čekám,“ hlásil Michal Postava ještě na konci května a uvažoval, zda se svého mladého konkurenta „nezbaví“ k jeho vlastní spokojenosti na draftu NHL. Kavana si však žádný z 32 týmů ze severu Ameriky nevybral, a tak je tlačenice o místo na spadnutí.

Arbitrem tohoto výběrového řízení bude nakonec kouč brankářů Jan Švaříček, spolu s ostatními kouči. „Honza Kavan i Michal Postava jsou oba velmi talentovaní brankáři. Tak se teď vyrovnávám s tím, že budu možná pod větším tlakem než majitel Libor Zábranský,“ ušklíbá se trenér gólmanů.

Krošelj startuje z jiné čáry

Do přípravy podle něj mladíci startují z jedné startovní čáry. „Gašper má pozici trochu jinou. Přichází jako mentor. Jinak ale uvidíme, jak to komu půjde, a podle toho se rozhodneme,“ vysvětluje Švaříček. Zda jsou alespoň předběžně dané role, však za žádnou cenu neřekne. „Tlačíte mě do něčeho, co neprozradím,“ trvá na utajení kouč, který je stejně starý jako jeho svěřenec Krošelj.

Brankář Gašper Krošelj chytal extraligu i v Mladé Boleslavi.

Co bude s tím, jemuž zbude pozice trojky, také nejde jednoznačně předvídat. „V hokeji přece nikdy není nic jistého. Obecně ale můžeme využít partnerství s Třebíčí či dalšími kluby. Máme plán, který však také veřejně nemůžeme probírat,“ uvažuje.

Kavan s Postavou se liší na první pohled gardem, tedy odlišnou dominantní rukou. „Mají však také mírně odlišný styl chytání. Laik to možná na první pohled neuvidí. Nebudu konkretizovat, oba mají hybridní způsob chytání, ale jeden je velmi dynamický, chytá níže v brankovišti, druhý je také skvěle pohyblivý, ale chytá výše,“ dává fanouškům hádanku Švaříček.

Boj o místa zatím kouč brankářů řešit nemusí, mladíci se znají ze společného působení v Přerově. „Konkurence je zdravá. Po lidské stránce si musíte s parťákem sednout a chcete se posouvat navzájem. S Honzou Kavanem, se kterým startujeme přípravu v Kometě spolu, je všechno dobré a vycházíme spolu skvěle,“ hlásí Postava.

Brankář Jan Kavan na přípravném kempu české hokejové reprezentace do 20 let v Chomutově.

Oba jsou však také zvyklí i přes gólmansky stále nízký věk na výrazné porce zápasů, což by mohlo jejich dosavadnímu přátelství uštědřit políček. „Od malička jsem byl týmová jednička, chytal jsem hodně zápasů a pravidelně, tak jsem na zápasové tempo zvyklý. V juniorce jsem odchytal všechna utkání od listopadu až do konce sezony. Po psychické stránce mi to také dalo dost, protože je i v juniorce vcelku náročné chodit do tolika zápasů v řadě a neustále držet tým. Trochu jsem si na to zřejmě zvykl,“ popisuje své rozpoložení Kavan.

Spojitostí mezi brankáři najdete ale mnohem více. Především stoický klid. „Neberu to ale nikdy jako handicap, i když by to mohlo někoho někdy až štvát. Pro brankáře je však tenhle klid moc fajn. Michal Postava je naprostý kliďas, Honza Kavan to má podobně. Oba jsou navenek bez emocí, i když vím, že to v nich bublá. Já je to i učím, aby to drželi pod kontrolou. Jsem za to rád, že fungují podobně,“ hodnotí Švaříček. Dále je spojuje rovněž velká vazba na rodinu a lokální patriotismus. „To je pro Brno skvělé. Oba jsou také přímí, otevřeně říkají, že tu zatím mají zájem zůstat. Moc si vážím, že se mnou o tom mluví napřímo a otevřeně,“ doplňuje kouč.

Michal Postava v dresu Přerova.

Tomu bude Krošelj pomáhat v jejich rozvoji zatím jen jako vzor, do tréninku se mu ale pouštět nemá. „Gašper nebude ty dva další trénovat, ale má jim co předat a pomoci jim zkušenostmi. I kdyby se s ním však něco stalo, nebojím se, že máme dvě mladé pušky. Není, čeho bychom se báli. Extraliga ale není ruská ruleta, Kometa je velkoklub, který potřebuje mít jistotu a také vedení mladých kluků. Jak by to bylo, kdybychom šli jen s Kavanem a Postavou, to by byla otázka. Takhle z fleku říkám, že jsme k nim mentora potřebovali,“ obhajuje rozšíření své družiny.

Svůj postoj umí také podpořit pádným argumentem. „On to dokazoval i Dominik Furch. Honza Kavan s ním udělal obrovský progres jen tím, že Honza koukal, jak se Dominik připravuje na zápasy, co dělá navíc. Tohle ho strašně posunulo,“ míní Švaříček.