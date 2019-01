Brněnští hokejisté načínají sérii pěti zápasů na svém stadionu

Extraligový rozpis totiž obhájcům titulu připravil nálož pěti domácích duelů po sobě, která začíná dnes v 18 hodin proti Třinci.

„Nejvíc pozitivní je, že nemusíme nikam cestovat a spát po hotelech,“ těší se obránce Jan Štencel. „Většina kluků tady má rodiny, takže nejspíš stráví víc času s dětmi. Já jsem víceméně s partnerkou a snažíme se vymyslet nějaký program a výlety, ať nejsem hlavou pořád na zimáku. V Brně znám pár hlavních cest, ale některé uličky jsou mi stále skryté.“

Domácí zápasová šňůra ovšem není jen úlevou pro osobní život hráčů. Kometa ji může využít jako katapult k odražení se ze současné páté příčky výš. „Je příjemné, že nemusíme sedět v autobuse a jezdit světa kraj, ale také není nic jednoduchého pět zápasů po sobě potvrzovat roli domácího týmu, který by měl sbírat body,“ upozorňuje brněnský trenér Kamil Pokorný. „Ale s podporou fantastických diváků máme velkou energii, soupeř se díky nim dostává trošku pod tlak. Doma je doma a vždycky je to lepší.“

Kometa především v posledních dvou play off prokázala, že jí nečiní problémy plenit cizí stadiony. Ale pořád platí, že na tom svém je statisticky úspěšnější. „Týmy, které víc brání, po příjezdu k nám hrají ještě defenzivněji, takže dobývání brány může být složitější. Ale na druhou stranu víme, že doma máme obrovskou podporu fanoušků a dokážeme soupeře zmáčknout. Je to pro nás velká výhoda a nikomu ze soupeřů se sem nechce jezdit,“ je přesvědčen Štencel.

Jako první se dnes bílomodré armádě na jejím území postaví Třinec, který vévodí extralize a chlubí se její zdaleka nejpevnější defenzivou. Navíc koncem prosince sbíral ostruhy na skvěle obsazeném Spengler Cupu ve Švýcarsku. „Hokej tam byl o hodně rychlejší, než na co jsou možná zvyklí. Jestli si to sem přenesou, bude to pro nás těžší,“ tuší Štencel. „Ale věřím, že jsme dobře připravení. Přes Vánoce jsme potrénovali a nějakou formu snad posbírali. Bude to parádní bitva, rozdáme si to na férovku.“

Poslední dobou prochází Brňané obdobím, kdy vesměs pravidelně střídají výhry s prohrami. „Zlepšovat se můžeme vždycky. Ale když to shrnu, chceme hrát konzistentně celých šedesát minut svůj hokej. Zatím máme sem tam výpadky,“ sděluje Pokorný. „Teď se zaměřujeme trošku víc na obranné pásmo, protože jsme dostávali poměrně hodně gólů,“ doplňuje Štencel.

Po odjezdu do Kanady za svými dětmi se dnes do sestavy Komety vrátí hvězdný útočník Tomáš Plekanec, který nastoupí v lajně s Martinem Eratem a Janem Hruškou. „Takhle jsme se rozhodli. Máme k tomu nějaký důvod a věříme, že to bude fungovat,“ podotkl Pokorný.