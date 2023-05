Resumé posil pro Kometu: noví centři, přesilovka bez hlavního zakončovatele

Co to znamená pro brněnský tým? „Z herního pohledu ztrátu,“ myslí si o Kundrátkově předčasném odchodu Jaromír Meixner, bývalý obránce Komety.

„Když to dostal dobře namazané, tak jeho střela slušně hvízdla. Uměl to trefit. Je pravda, že základní část moc výraznou neměl, byl i zraněný, ale play off už odehrál dobře. Zřejmě nešlo jen o výkony, ale i o finanční stránku, plat nemohl mít malý. Ale pozor, je to reprezentant a v nároďáku podle mě do mistrovství světa zůstane. Ztráta to pro Kometu bude,“ uvažuje držitel pěti titulů Rudé hvězdy a ZKL Brno.

Vedení Komety v pondělí zveřejnilo změny v kádru pro příští sezonu a typově stejný hráč jako Kundrátek v něm aktuálně není. Debata, jak tedy bude vypadat přesilovka, která je dlouhodobě brněnskou chloubou, se tak přímo nabízí.

Hokejisté Komety slaví gól útočníka Kristiána Pospíšila (88).

„Třeba se – po dlouhých letech s Muellerem a pak i s Kundrátkem nachystanými na střelu na levém kruhu – úplně změní. Možná ji bude potřeba hrát opačným směrem na Pospíšila, který má taky dobrou střelu a je levák, nebo ještě jinak,“ pokračuje Meixner.

I tato úvaha podtrhuje, k jak výrazné obměně mužstva se letos v Brně nadechli. Nových hráčů do pole má Kometa pět a vesměs mají potenciál přinést výrazné změny v její hře.

Vedle dvou technicky laděných obránců – Lukáše Kaňáka a Daniela Gazdy, od nichž se dá očekávat jiný hokej než od odcházejících Kundrátka, Marka Hrbase či Michala Gulašiho, jsou novými posilami rovněž dva centři – Tomáš Marcinko, čtyřnásobný vítěz extraligy s Třincem, a Lukáš Cingel z týmu letošního poraženého finalisty Hradce Králové. Ty doplňuje křídelník Martin Kohout z Karlových Varů.

Kostra je jasná, dál se jedná

Získat kvalitní střední útočníky bylo pro Kometu prioritou, v play off jejich nedostatek pocítila. Kolem nich pak buduje zbytek mužstva.

„Máme jasno o kostře týmu a o příchodu dalších hráčů se jedná. Vždycky to má dvě roviny. Na jedné straně jsou názory a požadavky hlavního trenéra, přičemž Patrik Martinec má jasno, jaké posty chce posílit, a druhá věc je finanční dostupnost oslovených hráčů,“ uvedl na klubovém webu Libor Zábranský, šéf Komety.

Informace z hokejového prostředí mluví o tom, že zvažuje angažování sedmatřicetiletého Fina Juhamattiho Aaltonena. V kádru pro přípravu, která začne 9. května, však tohle jméno zatím není.

Do brněnské soupisky Zábranský „říznul“ znatelně, což mimo jiné přineslo odchod dvou pamětníků mistrovských titulů z let 2017 a 2018. Kromě Gulašiho totiž mizí i brankář Marek Čiliak, s nímž Kometa ukončila smlouvu. Jedničkou zůstává Dominik Furch, záda mu z Karlových Varů přišel krýt Štěpán Lukeš.

„Jsou to velké zásahy do kádru. Když přičteme ještě odchod Luboše Horkého do Finska, tak se sestava promění dost. Horký se sice uměl na pár zápasů z ledu vytratit, ale z toho řádil jako černá ruka. Jeho góly bude potřeba nahradit,“ připomíná Meixner ztrátu autora dvaadvaceti branek.

Zaťovič? Ještě se ukáže!

Domnívá se, že jedno z exponovaných míst v sestavě by mohl po návratu z hostování v prvoligovém Zlíně zaplnit útočník Petr Kratochvíl. Možná přímo vedle centra Petra Holíka, což je post, jehož obsazení Kometu tlačí. „Ve Zlíně byl v play off nejlepším hráčem, sledoval jsem ho. Jsem na něho zvědavý, jestli si vybojuje místo,“ říká Meixner.

Ten věří tomu, že se v brněnské sestavě ještě prosadí kapitán Martin Zaťovič. „Pokud se bude věnovat přípravě a přijde do sezony dobře natrénovaný,“ zvedá zároveň ukazováček.

Zaťovič patřil k těm, jimž minulý ročník v Kometě hrubě nevyšel, a pokud by neměl smlouvu na příští sezonu, nebylo by překvapením, kdyby se dostal na hranu sestavy. Meixner ho ovšem nezatracuje. „Holík ho vedle sebe potřebuje. Zaťovič je chytrý hráč, do kombinace. V případě, že bude nachystaný, bude ještě platný,“ přemítá třiaosmdesátiletý pamětník.

Jaromír Meixner

Kádr, jak ho Kometa v pondělí předložila fanouškům, se mu zamlouvá. „Centři jsou složení dobře, typově je každý jiný. Vypadá to zajímavě. To ale – kromě Muellerova odchodu – vypadala sestava i loni, a dopadlo to neslavně. Uvidíme až v sezoně,“ podotýká Meixner.

Hráčem, na jehož progres bude zvědavý, je urostlý útočník Jakub Zembol. Potenciální centr do čtvrté řady? Uvidí se.

Než příští extraligový ročník začne, bude se v Brně řešit ještě budoucnost útočníků Jakuba Fleka a Kristiána Pospíšila. Oba mají klauzuli o možném odchodu a Flek v reprezentaci ukazuje, že má zájem říct si o zahraniční štaci.