Totální kolotoč? Kometa hledá optimální složení. A taky místo pro Svozila

iDNES.cz spolu s bývalým útočníkem Brňanů a hokejovým expertem Jakubem Koreisem nabízí několik otazníků, jež v úvodním týdnu extraligy nad Kometou vyvstaly.
Svozil stále zůstává citlivým tématem
Největší pozornost poutala před startem soutěže situace obránce Stanislava Svozila. Po návratu ze zámoří podepsal v Brně dvouletou smlouvu a mohl očekávat důležitou roli. V prvních dvou zápasech však zůstal mimo sestavu, byť Zábranský před sezonou řekl, že jsou všichni hráči zdraví. Kometa jeho absenci oficiálně nevysvětlila a trenér se k ní po obou utkáních odmítl vyjádřit.
„Nechtěl bych tohle komentovat,“ reagoval po porážce v Litvínově. Po utkání v Třinci pak dodal: „Já nebudu říkat, co bude. To je na našem rozhodnutí, které nechci řešit.“
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Koreisovi právě opatrnost klubu napovídá, že Svozilův problém nemusí být pouze krátkodobý. Podle jeho informací se obránce potýkal s potížemi už v přípravě a jeho současný stav nemusí být ideální po výkonnostní ani fyzické stránce.
„Kdyby byl zraněný, je to nejjednodušší říct. Tím, že se to nekomentuje, vzniká prostor pro spekulace. Já mám informace, že jsou důvody jiné,“ podotýká Koreis.
Proti Hradci se teď Svozil objevil poprvé v sezoně v sestavě. Začal od první minuty, byl u úvodní inkasované branky, ale následně také u vyrovnávací pumelice svého parťáka Luka Witkowskiho. Zároveň dostával ze základní šestice brněnských obránců nejméně prostoru a často uvolňoval místo Richardu Nedomlelovi. Jeho nasazení tak sice zmírnilo největší otazník, zároveň však ukázalo, že Kometa k němu přistupuje velmi opatrně.
„Představoval si, že bude mít nějakou roli. Teď ale ještě pořádně nezačala sezona a on byl dvakrát mimo sestavu,“ připomíná Koreis.
V konkurenci Filipa Krále, Jana Ščotky, Radka Kučeříka a dalších se Svozil zatím neprosadil podle očekávání. Kometa s ním možná bude muset pracovat postupně a doufat, že se během podzimu dostane do potřebné formy.
Záležet bude také na jeho přístupu. „Může k tomu přistoupit tak, že mu v Kometě škodí, a chtít odejít, nebo si řekne, že na tom něco je, a zabere,“ dodává bývalý útočník.
Kdo má v týmu své místo?
Svozilova situace zároveň upozorňuje na širší téma: Kometa zatím hledá ideální složení obrany i útoku. Po dvou úvodních zápasech výrazně měnila sestavu, ani v neděli nenastoupila ve stejném složení jako v předchozích utkáních a už vůbec v něm nedohrála. Jen v první formaci se vedle Fleka vystřídali hned tři centři, startoval s Leinem, dohrával s Cingelem.
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Koreisovi takové hledání samo o sobě nevadí. „Mám rád proaktivní trenéry. Pokud se ale nebude dařit, může z toho být totální kolotoč,“ upozorňuje.
Podle něj zatím není jasné, jak přesně je mužstvo hierarchicky poskládané. Někteří hráči mají své místo jisté, u dalších se teprve ukazuje, kdo si o pozici řekne.
V útoku se čeká především na zkušené hráče. Jakub Flek podle Koreise potvrzuje pozici týmové jedničky, zatímco u Kristiána Pospíšila je výkon zatím fádní.
„Když je vypnutý, tak je vypnutý. Když je zapnutý, je nervózní. Nemá nic mezi tím,“ míní bývalý hráč Komety o slovenském útočníkovi.
Pozitivním signálem je naopak Michal Kunc. Po dvou utkáních se dvakrát prosadil a dobře působil už v Litvínově, přestože tam Kometa jako celek nepodala dobrý výkon.
„Třeba právě on může do té týmové hierarchie promluvit vlastními výkony. Hodně se čeká rovněž od Brabence,“ popisuje Koreis.
Ani speciální formace zatím neoslňují
Proti Hradci se Brňané znovu nevyhnuli pasivnějším úsekům hry, tentokrát však měli v brance Rabčana. Zatímco Aleš Stezka v úvodních venkovních duelech zaváhal, slovenský gólman při své premiéře působil jistě a Hradci, který Kometu předčil takřka ve všech statistikách, „ukradl zápas“.
Otazník zůstává nad speciálními formacemi. Martin Erat přišel k přesilovým hrám těsně před začátkem sezony, jenže podle Koreise nejsou početní výhody o zázračném systému.
„Přesilovky mají několik základních řešení. Hlavní je exekuce,“ připomíná.