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Tipsport extraliga 2026/27

Totální kolotoč? Kometa hledá optimální složení. A taky místo pro Svozila

Jiří Černý
  9:18

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Brněnský Luke Witkowski slaví trefu proti Hradci. | foto: ČTK

Kometa vstoupila do sezony dvěma odvážně zvolenými venkovními zápasy, jenže z Litvínova a Třince se vracela bez bodu. Natěšení brněnští hokejisté narazili. Proti Hradci Králové však dostali příležitost napravit rozpačitý start a doma triumfovali 3:1. Přestože byl tým kouče a majitele Libora Zábranského většinu utkání pasivnější, podržel ho výborný debutující brankář Eugen Rabčan a také efektivita v zakončení.

iDNES.cz spolu s bývalým útočníkem Brňanů a hokejovým expertem Jakubem Koreisem nabízí několik otazníků, jež v úvodním týdnu extraligy nad Kometou vyvstaly.

Svozil stále zůstává citlivým tématem

Největší pozornost poutala před startem soutěže situace obránce Stanislava Svozila. Po návratu ze zámoří podepsal v Brně dvouletou smlouvu a mohl očekávat důležitou roli. V prvních dvou zápasech však zůstal mimo sestavu, byť Zábranský před sezonou řekl, že jsou všichni hráči zdraví. Kometa jeho absenci oficiálně nevysvětlila a trenér se k ní po obou utkáních odmítl vyjádřit.

„Nechtěl bych tohle komentovat,“ reagoval po porážce v Litvínově. Po utkání v Třinci pak dodal: „Já nebudu říkat, co bude. To je na našem rozhodnutí, které nechci řešit.“

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Koreisovi právě opatrnost klubu napovídá, že Svozilův problém nemusí být pouze krátkodobý. Podle jeho informací se obránce potýkal s potížemi už v přípravě a jeho současný stav nemusí být ideální po výkonnostní ani fyzické stránce.

„Kdyby byl zraněný, je to nejjednodušší říct. Tím, že se to nekomentuje, vzniká prostor pro spekulace. Já mám informace, že jsou důvody jiné,“ podotýká Koreis.

Proti Hradci se teď Svozil objevil poprvé v sezoně v sestavě. Začal od první minuty, byl u úvodní inkasované branky, ale následně také u vyrovnávací pumelice svého parťáka Luka Witkowskiho. Zároveň dostával ze základní šestice brněnských obránců nejméně prostoru a často uvolňoval místo Richardu Nedomlelovi. Jeho nasazení tak sice zmírnilo největší otazník, zároveň však ukázalo, že Kometa k němu přistupuje velmi opatrně.

Stanislav Svozil v dresu Cleveland Monsters

„Představoval si, že bude mít nějakou roli. Teď ale ještě pořádně nezačala sezona a on byl dvakrát mimo sestavu,“ připomíná Koreis.

V konkurenci Filipa Krále, Jana Ščotky, Radka Kučeříka a dalších se Svozil zatím neprosadil podle očekávání. Kometa s ním možná bude muset pracovat postupně a doufat, že se během podzimu dostane do potřebné formy.

Záležet bude také na jeho přístupu. „Může k tomu přistoupit tak, že mu v Kometě škodí, a chtít odejít, nebo si řekne, že na tom něco je, a zabere,“ dodává bývalý útočník.

Kdo má v týmu své místo?

Svozilova situace zároveň upozorňuje na širší téma: Kometa zatím hledá ideální složení obrany i útoku. Po dvou úvodních zápasech výrazně měnila sestavu, ani v neděli nenastoupila ve stejném složení jako v předchozích utkáních a už vůbec v něm nedohrála. Jen v první formaci se vedle Fleka vystřídali hned tři centři, startoval s Leinem, dohrával s Cingelem.

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Koreisovi takové hledání samo o sobě nevadí. „Mám rád proaktivní trenéry. Pokud se ale nebude dařit, může z toho být totální kolotoč,“ upozorňuje.

Podle něj zatím není jasné, jak přesně je mužstvo hierarchicky poskládané. Někteří hráči mají své místo jisté, u dalších se teprve ukazuje, kdo si o pozici řekne.

V útoku se čeká především na zkušené hráče. Jakub Flek podle Koreise potvrzuje pozici týmové jedničky, zatímco u Kristiána Pospíšila je výkon zatím fádní.

Kapitán Jakub Flek na tréninku brněnské Komety.

„Když je vypnutý, tak je vypnutý. Když je zapnutý, je nervózní. Nemá nic mezi tím,“ míní bývalý hráč Komety o slovenském útočníkovi.

Pozitivním signálem je naopak Michal Kunc. Po dvou utkáních se dvakrát prosadil a dobře působil už v Litvínově, přestože tam Kometa jako celek nepodala dobrý výkon.

„Třeba právě on může do té týmové hierarchie promluvit vlastními výkony. Hodně se čeká rovněž od Brabence,“ popisuje Koreis.

Ani speciální formace zatím neoslňují

Proti Hradci se Brňané znovu nevyhnuli pasivnějším úsekům hry, tentokrát však měli v brance Rabčana. Zatímco Aleš Stezka v úvodních venkovních duelech zaváhal, slovenský gólman při své premiéře působil jistě a Hradci, který Kometu předčil takřka ve všech statistikách, „ukradl zápas“.

Brněnský Luke Witkowski slaví trefu proti Hradci.
Brněnský gólman Eugen Rabčan inkasuje v zápase s Hradcem Králové.
Na Stanislava Škorvánka z Hradce Králové padá branka v zápase s Kometou.
Brněnský Eugen Rabčan sleduje puk v zápase s Hradcem Králové.
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Otazník zůstává nad speciálními formacemi. Martin Erat přišel k přesilovým hrám těsně před začátkem sezony, jenže podle Koreise nejsou početní výhody o zázračném systému.

„Přesilovky mají několik základních řešení. Hlavní je exekuce,“ připomíná.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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