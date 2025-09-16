I když Kometa v boji dosud neporažených celků o čelo tabulky vedla po první třetině 1:0, zřetelně nebyla ve své kůži. Jenom výtečně chytající Aleš Stezka, jemuž se podařilo zlikvidovat i trestné střílení, udržel lídrovi extraligy čisté konto a dobrou pozici do dalšího průběhu utkání, který již Kometa zvládla s přehledem.
„To nebylo o tom, že jsme na vlně a dokážeme zvládat i zápasy, v nichž se nám nedaří. To bylo o jednom muži, Stezkovi, který zastavil Vítkovice,“ uznal na konto první třetiny brněnský trenér Kamil Pokorný. „Na nás se možná podepsalo, že jsme v součtu s Ligou mistrů hráli šestý zápas ve dvanácti dnech, možná i emočně nás vyčerpal nedělní duel se Spartou. V první třetině jsme nebyli dostatečně ve hře. Něco jsme si k tomu v kabině řekli, protože jsme věděli, že takto nemůžeme pokračovat dál, že by to bylo bez bodu,“ pokračoval ve střídmém hodnocení čtvrté výhry v řadě kouč.
Jeho svěřenci si v koncovce pomohli dvěma góly do prázdné branky při power play soupeře a opět i přesilovými hrami, které proměnili dvě. V početní převaze, o níž Pokorný po 1. kole prohlásil, že při ní v podání Komety trpěl, se mistr neustále zlepšuje.
„Jednak přesilovky trénujeme, jednak je důležité vyhrát vhazování. To dnes Arttu (Ilomäki) dělal velmi dobře. Vítkovice byly navíc v oslabení hodně pasivní, takže jsme měli víc prostoru,“ hodnotil Hynek Zohorna, jemuž se při hře pěti proti čtyřem podařilo posbírat jeden gól a jednu nahrávku.
A to v těchto situacích Kometě chybí obránce Filip Král, laborující se zraněným ramenem. Kdy se vrátí je ve hvězdách, stejně jako se odkládá návrat dalšího zadáka Brandona Davidsona.
„To se nedá nic dělat. Naskočí tam jiný hráč a hrajeme to pořád stejně,“ pokrčil rameny Zohorna.
Obhájci titulu nyní hraje do karet i los, díky němuž čtyři z prvních pěti kol hraje doma. I díky tomu drží vítěznou sérii.
„Pokud se má taková vlna držet a má se vyhrávat, je důležité, abychom pracovali pořád stejně, ať jde o první kolo, nebo o padesáté. To je klíč. Máme obětavé beky, kteří zblokují hodně střel, Aleš (Stezka) chytá výborně. Na tom stavíme,“ dodal Zohorna.