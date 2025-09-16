Tipsport extraliga 2025/26

Nebylo to o vlně, ale o Stezkovi, ulevil si Pokorný po další výhře Komety

Jiří Punčochář
  21:55
Nedělní ostrá bitva proti Spartě jako kdyby neodčerpala brněnské Kometě jenom 45 tisíc korun, což je výše pokuty, vyměřená disciplinárkou za exces fanouška s trenérem hostí Pavlem Grossem, ale i část energie pro následující méně exponované utkání s Vítkovicemi. První třetinu proti nim extraligový mistr odehrál slabě, než se probral a výhrou 5:2 udržel první místo v tabulce.
Tomáš Zohorna (vpravo) vstřelil Vítkovicím první gól v dresu brněnské Komety.

Tomáš Zohorna (vpravo) vstřelil Vítkovicím první gól v dresu brněnské Komety. | foto: ČTK

Vítkovický František Řehá (vlevo) je faulovaný brněnským obráncem Ďalogou.
Vítkovický útočník Jindřich Abdul neproměnil trestné střílení v zápase s Brnem.
Michal Gulaši z Brna (vlevo) a vítkovický Marek Hrivik svádí souboj o kotouč.
Vítkovický Kalus (vpravo) stráží kotouč před brněnským atakem.
I když Kometa v boji dosud neporažených celků o čelo tabulky vedla po první třetině 1:0, zřetelně nebyla ve své kůži. Jenom výtečně chytající Aleš Stezka, jemuž se podařilo zlikvidovat i trestné střílení, udržel lídrovi extraligy čisté konto a dobrou pozici do dalšího průběhu utkání, který již Kometa zvládla s přehledem.

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

„To nebylo o tom, že jsme na vlně a dokážeme zvládat i zápasy, v nichž se nám nedaří. To bylo o jednom muži, Stezkovi, který zastavil Vítkovice,“ uznal na konto první třetiny brněnský trenér Kamil Pokorný. „Na nás se možná podepsalo, že jsme v součtu s Ligou mistrů hráli šestý zápas ve dvanácti dnech, možná i emočně nás vyčerpal nedělní duel se Spartou. V první třetině jsme nebyli dostatečně ve hře. Něco jsme si k tomu v kabině řekli, protože jsme věděli, že takto nemůžeme pokračovat dál, že by to bylo bez bodu,“ pokračoval ve střídmém hodnocení čtvrté výhry v řadě kouč.

Přesilovky v extralize

1. Pardubice 31,58 % (6 gólů)
2. Č. Budějovice 28,57 % (4 góly)
3. Třinec 28,57 % (4 góly)
4. Kometa Brno 27,78 % (5 gólů)

Jeho svěřenci si v koncovce pomohli dvěma góly do prázdné branky při power play soupeře a opět i přesilovými hrami, které proměnili dvě. V početní převaze, o níž Pokorný po 1. kole prohlásil, že při ní v podání Komety trpěl, se mistr neustále zlepšuje.

„Jednak přesilovky trénujeme, jednak je důležité vyhrát vhazování. To dnes Arttu (Ilomäki) dělal velmi dobře. Vítkovice byly navíc v oslabení hodně pasivní, takže jsme měli víc prostoru,“ hodnotil Hynek Zohorna, jemuž se při hře pěti proti čtyřem podařilo posbírat jeden gól a jednu nahrávku.

A to v těchto situacích Kometě chybí obránce Filip Král, laborující se zraněným ramenem. Kdy se vrátí je ve hvězdách, stejně jako se odkládá návrat dalšího zadáka Brandona Davidsona.

Jsem připravený nést následky, omluvil se fanoušek Grossovi. Trenér zaplatí pokutu

„To se nedá nic dělat. Naskočí tam jiný hráč a hrajeme to pořád stejně,“ pokrčil rameny Zohorna.

Obhájci titulu nyní hraje do karet i los, díky němuž čtyři z prvních pěti kol hraje doma. I díky tomu drží vítěznou sérii.

„Pokud se má taková vlna držet a má se vyhrávat, je důležité, abychom pracovali pořád stejně, ať jde o první kolo, nebo o padesáté. To je klíč. Máme obětavé beky, kteří zblokují hodně střel, Aleš (Stezka) chytá výborně. Na tom stavíme,“ dodal Zohorna.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
