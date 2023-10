Porážka s Vítkovicemi, krok zpět? Ne, jede se dál, zní z Komety

Dobré dojmy v nezvykle brzkém odpoledním čase, v němž zápas začínal kvůli televiznímu přenosu kvalifikačního fotbalu Česko – Faerské ostrovy, nicméně přebila výsledná porážka 3:5.

Kometa, která v předchozích šesti zápasech prohrála jen na ledě vedoucích Pardubic, nestačila na soupeře, který je na tom v první fázi extraligy ještě výrazně hůř než ona. Obětavý výkon Vítkovic v čele s kapitánem Dominikem Lakatošem, který opět brnkal na nervy brněnských příznivců, na ni stačil.

„Nebál bych se, že nás to srazí a vrátí zase zpátky. Pracujeme stále, ať vyhrajeme, nebo prohrajeme. Ukazujeme si, co chceme zlepšit, a nebude tomu jinak, jestli byl dnes výsledek takový, nebo onaký. Práce je nastavená v nějakém režimu, jdeme dál od zápasu k zápasu,“ odpověděl brněnský útočník Lukáš Cingel na otázku, zda Kometu nečekaná domácí ztráta navrací zpět do špatného rozpoložení, v jakém se nacházela v září.

Cingel naopak věří tomu, že po zlomení výsledkové krize a cenných výhrách venku, zejména na Spartě, už je ambiciózní tým pevnější v kramflecích. „Jistější si jsme, to ano. Je to o tom, abychom to dostali do hlav a abychom automaticky dělali věci, které chceme. Pořád máme v zápasech výpadky, tím si všechno komplikujeme,“ řekl Cingel, autor jednoho ze tří gólů do vítkovické sítě.

Rychlé ztráty vedení

Výpadky se projevily hlavně ve druhé třetině po dvou vedoucích gólech Komety. Po obou následovalo bleskové vyrovnání: na 2:2 skóroval soupeř za 33 sekund ve 35. minutě, na 3:3 za 29 sekund ve 40. minutě.

„Sešlo se tam jedno s druhým. Po našem gólu se nám Vítkovice dostaly hned do třetiny, mohli jsme puk dostat ven, ale oni to tam dotlačili. Je to o malých věcech a o chybách,“ litoval Cingel zejména druhého z obou vyrovnání.

Tak se stalo, že místo aby gól do šatny Kometu definitivně uklidnil a odpor Vítkovic zlomil, byli to hosté, kdo okamžitými reakcemi nahlodal domácí soubor.

„Hlavně na konci druhé třetiny by se nám to stát nemělo. My jsme tu třetinu přitom odehráli velice dobře, ale necháme si vyrovnat po zbytečných chybách,“ zastal se svého mužstva a zároveň ho pokáral brněnský asistent Jiří Otoupalík. Ani on si nemyslí, že Kometu toto zakolísání vrací do nejistých vod. „Něco si řekneme, ukážeme si to na videu a jedeme dál,“ míní.

Připomíná, že brněnské mužstvo postihly absence klíčových hráčů. Proti Vítkovicím nehráli Jakub Flek a Kristián Pospíšil. „Flek je nemocný, ten by snad do pátku (proti Liberci) mohl být. Pospíšil pravděpodobně ne. U toho uvidíme, na jak dlouho to je,“ pokrčil rameny Otoupalík. Na Flekově místě si připsal prvních osm extraligových minut dvacetiletý hráč brněnské juniorky Kevin Horváth, do prvního útoku místo Pospíšila naskakuje Zdeněk Okál, mezeru ve čtvrté řadě zaplnil další z mladíků – Adam Boltvan.

Tomáš Marcinko na vhazování v utkání s Vítkovicemi.

Absence se na Kometě projevily, i když třeba Flekovu práci v oslabení dokázali další členové speciální formace zdatně suplovat. V útoku by se Pospíšilův důraz hodil.

„Oba jsou kluci, kteří umí strhnout nejen svoji pětku, ale i celý tým. Kluci, co je zastoupili, však taky udělali dobrou práci. To nebyl ten problém,“ ubezpečil Cingel. „Nedá se nic dělat, takové zápasy jako dnes ještě budou. Musíme být silní v hlavách, abychom s výpadky uměli pracovat,“ nadhodil.