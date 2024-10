Pomalý rozjezd, po něm stíhačka. Na pauzu to nesvádíme, řekl Hladonik

„Těžko se mi to hodnotí. Asi se na nás pauza podepsala, ale nebral bych to tak jednoznačně, že to hodíme na ni. Kometa nám odskočila, šance, co měla, využila, bylo to 4:0. Podle gólů to vypadá, že pauza sehrála roli, nezačali jsme ideálně, ale pořád jsme hráli trpělivě a věřili jsme, že zápas půjde za námi. Nestalo se, náskok Komety už byl velký,“ uvažoval autor jednoho vítkovického gólu Jan Hladonik.

Jeho tým v Brně prohrával 0:4 ve 35. minutě, na 3:4 snížil právě Hladonik tři a půl minuty před koncem. Pak Jakub Flek trestal chybu hostí při power play.

„Nedovedu posoudit, jestli jsme měli těžké nohy. Je jasné, že zápasová praxe nám chyběla, ale taková byla situace. Je pravda, že první třetina byla lepší od Brna, domácí po nás šli. Po nějakých deseti nebo patnácti minutách jsme se pak ale i my rozehráli. Neměl jsem pocit, že bychom dlouhou pauzou nějak strádali,“ hodnotil dopad virózy a návrat na led jejich kouč David Bruk.

Vítkovice před pátečním výjezdem do Brna hrály naposled 29. září, pak měly kvůli rozsáhlé viróze odloženy dva duely.

„Sil jsme měli dost, hráli bychom dál. Jsme odpočinutí,“ pousmál se Hladonik, jeden z mála těch, jichž se nemoc nedotkla.

Brněnský trenér Kamil Pokorný přiznal, že vítkovické situaci uzpůsobil taktiku. Od začátku chtěl po hráčích vysoké tempo a napadání. Kometa se o to snažila a vedla, zároveň ale pykala na trestné za dvojí vyhození puku na tribunu.

„A to jsme šli na mančaft, který má 42 procent využití přesilovek! Bylo to téma dnešní porady, že musíme hrát ukázněně. Oslabení nám brala sílu, páté z nich jsme neubránili, bylo to 4:1,“ bilancoval Pokorný.

Peter Mueller z Komety Brno (vpravo) sleduje zápas brněnského mužstva proti Vítkovicím, vedle něho bývalý brněnský útočník Tomáš Vincour. (11. října 2024)

Zápas už z tribuny sledoval Američan Peter Mueller, s nímž Kometa v týdnu podepsala smlouvu. Seděl vedle svého bývalého spoluhráče Tomáše Vincoura, nyní sportovního manažera brněnského celku. Hrát by měl poprvé v pondělí. „Uvidíme se!“ vzkázal zatím fanouškům ve videu na sociálních sítích.

V minulé sezoně to byla Kometa v zápase s Pardubicemi, kdo prohrával o čtyři góly (2:6) a ještě zachránil bod za prodloužení. Vítkovice takovou stíhací jízdu nepředvedly.

„Do stavu 4:0 nám to tam padalo, diváci byli famózní, hokej bavil. Ve třetí třetině (od stavu 4:1) pak Vítkovice ukázaly obrovskou sílu na kotouči, my jsme některé věci vyřešili špatně, soupeř se dostal na kontakt. Takový je hokej. Nikdo vám to nezabalí za stavu 4:1. Pro diváky atraktivní utkání, my si některé věci musíme rozebrat. Mohli jsme dát pojišťující gól, soupeř hrál na obrovské riziko, nepomohli jsme si brankou,“ pokrčil rameny Pokorný.

Napříště už bude mít k dispozici Muellera, otazník visí nad nemocným Tomášem Marcinkem. Zatímco Vítkovice se během nucené pauzy propadly na 10. místo, Kometa se zvedá. Už je osmá.

„Hraje dobře, má zkušené mužstvo. Podrží si puk, hraje jednoduchý hokej, nedělá moc chyb v obranném pásmu,“ shrnul kvality vítkovického přemožitele Hladonik.