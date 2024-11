I hvězdný Mueller se přizpůsobil. Můžeme být nejlepší, hlásí Pospíšil

Za posledních sedm zápasů dali Mueller, Zbořil a Pospíšil celkem devět gólů, tedy téměř tolik, co celý zbytek Komety dohromady, a to ještě hvězdný Mueller tři kola pro nemoc vynechal.

Jejich produktivita navíc přináší brněnskému mužstvu výhry; pět z těchto sedmi duelů Kometa vyhrála, v pátek zdolala Kladno 3:2 a zase u toho byla podepsaná „legie zkázy“ v modrobílých dresech. Mueller vstřelil uklidňující první gól, Pospíšil a s Zbořil mu asistovali.

„Klukům to jde, skvěle se doplňují. Zbořa má fazonu, na co sáhnul, to mu padlo do branky. Pospec rozdává přihrávky. Hrají velmi dobře,“ promluvil o spoluhráčích uznale brněnský tahoun Jakub Flek, který pro změnu výhru gólem do prázdné branky při power play Kladna potvrdil.

8 gólů má na svém kontě Adam Zbořil, v tabulce extraligových střelců se dělí o páté místo.

Co druhý útok Komety zdobí tak, že ji Pospíšil nedávno označil za lajnu s potenciálem být nejlepší v extralize?

„Vyhoví si na ledě a sedli si i mimo led, hodně se o hře baví. Je to výborná práce trenérů, že je takto seřadili vedle sebe,“ míní Tomáš Vincour, do minulé sezony útočník Komety a od léta její sportovní manažer.

Zbořil s Pospíšilem a Muellerem předvádějí v každém zápase nápadité přihrávky, dokážou udeřit z brejků i po vyšachování obrany, trestají chyby soupeřů v jejich pásmu. „Nevím, jestli jsou přímo nejlepší v lize, těžko říct. Fazonu mají, já doufám, že jim vydrží co nejdéle a že tím budou pomáhat týmu,“ řekl Flek.

Mueller hraje střídměji

Velkým otazníkem ve zmíněné formaci byl po Muellerově příchodu do Komety jeho čas na ledě, který si osobitý Američan v minulých sezonách mnohdy až neúměrně protahoval. Málokdy strávil v zápase na ledě méně než 20 minut, strhával na sebe značnou pozornost. To se v letošní sezoně změnilo.

37,5 procent Muellerova úspěšnost střelby. Na tři góly potřeboval osm střel, v extralize má z častěji střílejících hráčů druhou nejvyšší úspěšnost.

Třikrát ze čtyř utkání nevylezl Muellerův ice time nad 17 minut. Rozdíl způsobuje jeho odpočinek během oslabení, na něž dřív chodíval, ale nejen to. I střídání mívá kratší než dřív, podobná jako ostatní.

„Řekli jsme si, co od něho očekáváme. Na oslabení máme kluky, co ho hrají výborně, a od Petera chceme, aby měl energii na přesilovky a rozhodující momenty. Síly se musí rozložit, tým je kvalitní,“ vysvětluje Vincour z pozice vedení brněnského klubu.

Podle jeho mínění Mueller novou roli přijal znamenitě. „Vidíme, že hraje výborně pro tým, a jsme za to rádi. Přišel a je součástí mančaftu, pomohl ho nakopnout. Není to jen jeho zásluha, podílí se na tom všichni,“ dodává Vincour.

Pospíšil potřeboval na gól 40 střel

V tolik opěvovaném útoku navíc není Mueller jediným, kdo oproti minulosti změnil svůj herní projev ve prospěch mužstva. Zbořilovi napočítali statistici víc zakončení z prostoru kolem branky než ve srovnatelném období v minulé sezoně, což je znát, když je Kometa v tlaku a pohybuje se v těsné blízkosti brankoviště.

13 asistencí Pospíšil má sezonu rozjetou na 40 asistencí v základní části, to by byl jeho rekord. V extralize má druhý nejvyšší počet finálních přihrávek, jen Abdul a Reunanen jich nasbírali o jednu víc.

„Vždycky je to hodně o štěstí, musí se mu ale jít naproti. Tohle období je super,“ přikyvuje útočník, schopný hrát na centru i na křídle. „S Kikem (Pospíšilem) si vyhovíme, dokážeme číst jeden druhého,“ pochvaloval si ještě před ním, než se do jejich rejdů přidal i Mueller. I z jeho nahrávek dal Zbořil už dva góly.

A Pospíšil? Ten tak dlouho nemohl dát v sezoně první gól, až se z něho stal vynikající nahrávač. Do pátku nasbíral 13 asistencí, většinu z nich parádních do jasné šance. V celé nejvyšší soutěži má nyní druhý nejvyšší počet finálních přihrávek.

„Měl jsem i dost svých příležitostí, kolikrát jsem se už chytal za hlavu, co všechno jsem nedal. Nejsem takovým typem hráče, který góly dávat nechce, ta emoce při trefě do sítě je k nezaplacení. Mezi námi třemi je ale taková chemie, že když je možnost, nahrajeme si, a je jedno, kdo naši akci zakončí,“ líčí Pospíšil, jehož čekání na premiérovou branku v sezoně trvalo do úterního 16. kola a na její vstřelení spotřeboval přesně 40 střel. „Spadl mi kámen ze srdce. Bude se mi líp spát,“ oddechl si.

Peter Mueller Kristián Pospíšil Adam Zbořil

Oceňuje, že častěji než střelu volí přihrávku i Mueller, což je další novinka ve hře americké posily Komety. V minulých letech byl Mueller zvyklý většinu akcí zakončovat sám.

„Gól chceme dát všichni. Taky vyhrát souboj, nahrát, udržet puk na čepeli. Podle mého názoru Peter cítí, že i my jsme dobří hráči, důvěřuje nám, že umíme hrát hokej, a podělí se o puk. Z druhé strany on ví, že i my jemu šance vytvoříme, aby se mohl prosadit. Proto jsem přišel, aby skóroval, a naše úloha je pomoct mu k tomu. Doufám, že se mu s námi hraje dobře,“ uvažuje Pospíšil.

Podobně si cení i Zbořilova příspěvku. Kromě toho, že dal centr druhé lajny osm gólů za posledních jedenáct kol, odvádí i spoustu další práce. „Udělá nám prostor, vybojuje nám puky, toho si u něho extrémně vážím,“ říká Pospíšil o Zbořilovi s respektem.

Slovenský reprezentant pak v ofenzivní jízdě svého útoku spatřuje ještě jeden benefit: „Když budeme dobře držet puk v útoku, nemusíme moc bránit,“ uculuje se nad tím, jak nápaditou hrou se svými parťáky baví fanoušky Komety i sebe.