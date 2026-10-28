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Tipsport extraliga 2026/27

Sváteční střelec Aubrecht zaskočil Brno. Ani nevím, jak slavit gól, smál se bek

Jiří Černý
  22:18
Hráči Třince slaví vítězný gól na ledě Komety Brno.

Hráči Třince slaví vítězný gól na ledě Komety Brno. | foto: ČTK

Adam Zbořil z Brna a faulující David Musil z Třince odjíždí zraněný na...
Martin Růžička slaví gól do sítě Komety Brno.
Třinecký trenér Žabka uděluje pokyny svým svěřencům.
Třinecký gólman Mazanec chytá puk v zápase s Brnem.
6 fotografií
Když dostal přihrávku od Libora Hudáčka, stačilo mu správně nastavit hokejku. David Aubrecht se proti brněnské Kometě dočkal zdvojnásobení svého extraligového střeleckého konta. Dal druhý gól ve svých 144 startech. Obránce Třince pomohl vyrovnávacím gólem nastartovat obrat vedoucího týmu extraligy. Oceláři nakonec v Brně zvítězili 4:3 v prodloužení.

„Nejsem vyloženě střelec, jsem spíš defenzivní hráč, takže mám radost z každého gólu. Vlastně ani nevím, jak ho pořádně oslavit,“ usmíval se 26letý Aubrecht, který má za sebou už 144 extraligových zápasů. Tentokrát jeho trefa měla mimořádnou váhu. Třinec díky ní smazal náskok Komety a v prodloužení dokonal obrat.

Adam Zbořil z Brna a faulující David Musil z Třince odjíždí zraněný na střídačku.
Hráči Třince slaví vítězný gól na ledě Komety Brno.
Martin Růžička slaví gól do sítě Komety Brno.
Třinecký trenér Žabka uděluje pokyny svým svěřencům.
6 fotografií

Aubrecht si přitom svou pozici v extraligovém mužstvu rozhodně nemůže považovat za samozřejmost. Vedle působení v Třinci nastupuje také za partnerský Frýdek-Místek, kde dostává prostor v Maxa lize.

O víkendu dokonce zapsal unikát, když v neděli dopoledne odehrál necelé čtyři minuty v dresu Třince a odpoledne už kroutil přes osmnáct minut ve Frýdku. V pondělí si dal ještě další zápas Maxa ligy proti Zlínu.

Náročný program si však pochvaluje. „Je to trochu náročnější, ale není čas být unavený. Všechny zápasy jdou rychle za sebou,“ popsal.

Třinec zvládl přestřelku s Kometou. V prodloužení rozhodl Adámek

Příležitosti v Třinci si váží o to víc. „Užívám si každou minutu a doufám, že jich bude víc a víc,“ dodal. Proti Kometě navíc Oceláři museli improvizovat v obraně. Kvůli zdravotním problémům a absencím nakonec dohrávali pouze s pěti obránci, takže v rotaci beků vypomáhal i útočník Patrik Hrehorčák. „Je fakt šikovný, zvládl to,“ vysekl spoluhráči poklonu.

Další domácí nedotažený zápas

Brňané přitom dlouho mířili k cennému vítězství. Po první třetině vedli 2:1 a ve druhé části zvýšil Luke Witkowski už na 3:1. Jenže Třinec snížil a v závěrečné třetině srovnal. Kometa následně v prodloužení nevyužila slibnou příležitost a po chybě při střídání inkasovala rozhodující gól od Mariana Adámka.

Brněnský obránce Král sleduje letící kotouč.

Pro domácí to byl další případ, kdy nedokázali dotáhnout dobře rozehrané utkání. Podobně přišly body vniveč také v domácích zápasech s Pardubicemi a Plzní, z pěti posledních duelů v brněnské areně hned čtyřikrát po dvou třetinách vedla, ale tři body z utkání nebrala.

„Velké týmy by se tohle měly naučit vyhrávat. Vím, že se to asi ještě učíme, ale musíme se to naučit co nejrychleji,“ přiznal kapitán Jakub Flek. Právě neschopnost udržet náskok považuje za problém, který musí mužstvo co nejrychleji odstranit.

Zároveň však odmítal, že by porážka měla tým srazit. „Nechceme mít hlavy dole. Vstup do utkání byl fakt skvělý. Musíme se poučit z chyb a pokračovat dál,“ zdůraznil.

Co znamená Leino v češtině? Vím to už od 18 let, smál se finský útočník Komety

Kometa si uvědomuje i další slabinu. Přesilovky jí znovu nepomohly vytvořit rozhodující náskok, přestože ve třetí třetině dostala nejednu příležitost. „Víme, že nás v tomhle tlačí bota. Musíme na tom ještě víc pracovat a zjednodušit to,“ řekl Flek. Kometa je vůbec nejhorším týmem soutěže v této statistice s čtyřmi brankami v 37 přesilových hrách.

Podle něj přitom cesta nevede ani k bezhlavému střílení ze všech pozic, ani k nekonečnému kombinování. „Nemůžeme to přehrávat dvaceti přihrávkami, po kterých nepřijde jediná střela na bránu. Musí to mít nějakou hlavu a patu,“ vysvětlil.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 15 12 1 1 1 62:34 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 15 9 1 1 4 56:41 30
3. Rytíři KladnoKladno 15 6 3 2 4 44:41 26
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 8 0 2 5 43:40 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 2 0 6 36:27 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 6 0 4 4 38:36 22
8. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
9. HC Verva LitvínovLitvínov 15 6 1 1 7 34:39 21
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 3 5 1 6 34:35 20
11. HC Sparta PrahaSparta 15 5 1 2 7 38:39 19
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 4 2 1 8 34:49 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 3 1 2 8 34:47 13
14. HC OlomoucOlomouc 15 2 1 2 10 26:52 10
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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