Sváteční střelec Aubrecht zaskočil Brno. Ani nevím, jak slavit gól, smál se bek

„Nejsem vyloženě střelec, jsem spíš defenzivní hráč, takže mám radost z každého gólu. Vlastně ani nevím, jak ho pořádně oslavit,“ usmíval se 26letý Aubrecht, který má za sebou už 144 extraligových zápasů. Tentokrát jeho trefa měla mimořádnou váhu. Třinec díky ní smazal náskok Komety a v prodloužení dokonal obrat.
Aubrecht si přitom svou pozici v extraligovém mužstvu rozhodně nemůže považovat za samozřejmost. Vedle působení v Třinci nastupuje také za partnerský Frýdek-Místek, kde dostává prostor v Maxa lize.
O víkendu dokonce zapsal unikát, když v neděli dopoledne odehrál necelé čtyři minuty v dresu Třince a odpoledne už kroutil přes osmnáct minut ve Frýdku. V pondělí si dal ještě další zápas Maxa ligy proti Zlínu.
Náročný program si však pochvaluje. „Je to trochu náročnější, ale není čas být unavený. Všechny zápasy jdou rychle za sebou,“ popsal.
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Třinec zvládl přestřelku s Kometou. V prodloužení rozhodl Adámek
Příležitosti v Třinci si váží o to víc. „Užívám si každou minutu a doufám, že jich bude víc a víc,“ dodal. Proti Kometě navíc Oceláři museli improvizovat v obraně. Kvůli zdravotním problémům a absencím nakonec dohrávali pouze s pěti obránci, takže v rotaci beků vypomáhal i útočník Patrik Hrehorčák. „Je fakt šikovný, zvládl to,“ vysekl spoluhráči poklonu.
Další domácí nedotažený zápas
Brňané přitom dlouho mířili k cennému vítězství. Po první třetině vedli 2:1 a ve druhé části zvýšil Luke Witkowski už na 3:1. Jenže Třinec snížil a v závěrečné třetině srovnal. Kometa následně v prodloužení nevyužila slibnou příležitost a po chybě při střídání inkasovala rozhodující gól od Mariana Adámka.
Pro domácí to byl další případ, kdy nedokázali dotáhnout dobře rozehrané utkání. Podobně přišly body vniveč také v domácích zápasech s Pardubicemi a Plzní, z pěti posledních duelů v brněnské areně hned čtyřikrát po dvou třetinách vedla, ale tři body z utkání nebrala.
„Velké týmy by se tohle měly naučit vyhrávat. Vím, že se to asi ještě učíme, ale musíme se to naučit co nejrychleji,“ přiznal kapitán Jakub Flek. Právě neschopnost udržet náskok považuje za problém, který musí mužstvo co nejrychleji odstranit.
Zároveň však odmítal, že by porážka měla tým srazit. „Nechceme mít hlavy dole. Vstup do utkání byl fakt skvělý. Musíme se poučit z chyb a pokračovat dál,“ zdůraznil.
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Kometa si uvědomuje i další slabinu. Přesilovky jí znovu nepomohly vytvořit rozhodující náskok, přestože ve třetí třetině dostala nejednu příležitost. „Víme, že nás v tomhle tlačí bota. Musíme na tom ještě víc pracovat a zjednodušit to,“ řekl Flek. Kometa je vůbec nejhorším týmem soutěže v této statistice s čtyřmi brankami v 37 přesilových hrách.
Podle něj přitom cesta nevede ani k bezhlavému střílení ze všech pozic, ani k nekonečnému kombinování. „Nemůžeme to přehrávat dvaceti přihrávkami, po kterých nepřijde jediná střela na bránu. Musí to mít nějakou hlavu a patu,“ vysvětlil.