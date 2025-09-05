Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Šéfovi na střídačce bych se nebránil, pomohl nám ale jinak, říká kouč Komety

Jiří Punčochář
  11:31
Necelý týden zbývá do příští středy, kdy hokejisté brněnské Komety nastoupí k prvnímu extraligovému zápasu v nové sezoně. Čeká je narvaná hala a vděk fanoušků za to, že jim na jaře přinesli mistrovský titul. Trenér Kamil Pokorný však má i jiné než jen sportovní starosti - napřed se během příštích dnů musí vyrovnat s létáním v rámci Ligy mistrů, což je pro něho strašák.
Zarputilý chlap z Vysočiny se v pátek dopoledne se svým týmem potřeboval dostat do italského Bolzana, kde Kometě hned večer pokračuje Liga mistrů, v neděli pak bude za stejným cílem cestovat do švýcarského Bernu a následně se v pondělí přesunuje domů.

Letadlem, jemuž se snaží vyhýbat, jak to jenom jde. Autem tyhle štreky absolvovat nešlo. „Psychicky se na to chystám,“ hlásil osmapadesátiletý kouč před cestou.

Pilný. Oddaný. Roztržitý. Pokorný, Kamil. Jak se kouč Brna z pravé ruky stal bossem

Jak jste se na ni připravoval?
Od posledního dne minulé sezony s tím počítám. Hodinu po vítězném finále v Pardubicích, když jsem byl v euforii z titulu, někdo prohlásil, že budeme hrát Ligu mistrů. V tu chvíli mě smích přešel, protože bylo jasné, co to obnáší.

Straší vás to?
V Bolzanu je nejkratší přistávací dráha v Evropě, to jsem si na internetu už našel, navíc mezi horami. A kdybych si to nenašel, tak mi Jirka Horáček (asistent) už pustil video z nějakého přistání letadla tam. Přípravu mám výbornou, důkladnější než hráči na zápas. (úsměv)

S čím půjdete do samotných duelů? Těsně už předchází vstupu do extraligy.
Jedno z těch dvou utkání pojmeme jako generálku na extraligu. Něco v hlavě mám, říkat to ale nechci. Vezeme všechny hráče, které máme zdravé, plus jsme sestavu doplnili o mladíky a z prvoligového Přerova jsme si stáhli na střídavé starty Adama Boltvana a Jana Süsse.

Hokejisté brněnské Komety při děkovačce s fanoušky

Cítíte už teď, bez ohledu na víkendový výjezd za Ligou mistrů, že jste do extraligy rozehraní lépe než loni touto dobou?
Všichni nabrali nějaké zkušenosti, tým se tolik nezměnil, tak chci věřit, že naše DNA v něm dál je. Jedna věc jsou ale řeči a něco jiného výkony na ledě, byl bych tedy v prohlášeních opatrný. Ale ano, sounáležitost, soudržnost a systém hry má mužstvo v sobě.

Je dobře, že se změnilo jen minimálně, i když hlavně na klíčových postech?
Mám to rád tak, že když mančaft funguje, je změn co nejméně.

Z prvních pěti kol nového ročníku extraligy vás čekají čtyři domácí zápasy. Je to výhoda?
Když se na ten program podívám, mám z něho obrovský respekt. Ne proto, že bych nevěřil týmu, nebo měl strach ze soupeřů. Ale zápasů je tam na září a říjen strašně moc, máme určitý počet hráčů, a když vidím, jak někdo odpadne ze zápasu či z tréninku, tak z toho mám obavy. Abychom byli zdraví a nesemlelo nás to, že jsou zápasy tak rychle po sobě. Jestli hrajeme doma, nebo venku, moc neřeším.

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Prodlevy mezi zápasy na startu sezony jsou kvůli olympijské pauze menší, než bývalo v září obvyklé. Je v tomto režimu pro vás výhodou, že máte téměř stejný tým jako loni, protože prostoru na trénink a nácvik herních situací od startu moc nebude?
Rozumím, ale zase pro mančafty, jimž přišlo patnáct nových hráčů, je to taky výhoda, že se rychleji sehrají. My máme tu Ligu mistrů, kdy v pondělí dopoledne přiletíme z Bernu, v úterý se kluci půjdou sklouznout a ve středu je čeká plná hala na utkání 1. kola s Litvínovem. Není to nic jednoduchého.

V minulosti Ligu mistrů hrávali v létě hodně mladíci. Pojmout ji méně vážně jste letos nechtěli?
Zátěž o tomto víkendu rozložíme, to je jasné, abychom byli na středu nachystaní. Musíte mít ale taky nějaký respekt k soutěži, v níž se prezentujete. My na víkend letíme se všemi zdravými hráči ze základního kádru, doma z nich nenecháváme nikoho. Zůstávají jen kluci se zdravotními problémy.

Máte za úkol v Lize mistrů postoupit?
Hlavy na špalku nemáme, ale o sebevědomí a dobrý pocit z výkonu stojíme. Když doma ve výborné atmosféře porazíte Brynäs, kdy byl výkon z obou stran vynikající, tak máte dobrý pocit a chcete si ho udržet, abyste si to stejně nastavili také v extralize.

Takhle to v Kometě fungovalo v minulosti: majitel Libor Zábranský v čele, jeho asistent Kamil Pokorný v pozadí. Obnovení této spolupráce nebylo vyloučeno, nedošlo však k němu.

Vy u mužstva pokračujete, ačkoliv Kometa mezi sezonami oficiálně neoznámila, kdo jejím trenérem do sezony po titulu bude. Vy sám jste v rozhovorech říkal, že budete klidně znovu dělat „jen“ asistenta. Prožíval jste v létě nejistotu?
Nastavené mezi sebou jsme to měli, neformálně si sedli a mluvili o tom. Libor (Zábranský, majitel klubu) věděl, že s pozicí asistenta bych neměl problém, pokud by se tak rozhodl, nebo jsem klidně mohl i skončit. Sezonu jsem s nějakým výsledkem dokončil, bavili jsme se spolu a vyplynulo z toho, že pojedeme dál ve stejném složení.

Kdy jste nabyl jistoty, že vám místo hlavního trenéra zůstane?
Řešilo se to v průběhu play off, a když jsme postoupili do finále, tak jsem už věděl, že do realizačního týmu se asi sahat nebude. Abychom kvůli tomu ale svolávali tiskovky či dělali ohňostroje, to by, myslím, bylo zbytečné. Smlouvu jsem měl ještě na další rok, kdyby ji ale chtěl Libor změnit a udělal ze mě asistenta, bral bych to taky.

Čekal jste, že s vámi šéf Zábranský bude chtít znovu vytvořit tandem?
Nebránil bych se tomu, být to tak mohlo, dopadlo to takhle. Libor má pořád spoustu práce kolem nové haly. Týmu strašně pomohl tím, jaké s kolegy sehnal posily, a tak to u nás chodí. Pracujeme všichni s jedním cílem, jsme na jedné lodi. Chceme, aby to u nás v Kometě fungovalo.

