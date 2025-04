Sedláka čekám na ledě, míní kouč Komety. Vítězné sako veze i do Pardubic

Na prahu finálové série už je i Pokorný zase vážný. Rozdovádět se nechal jen krátce po vyhraném sedmém semifinále v neděli na Spartě, kde při děkovačce plesknul sakem o led, jen v košili kynul nadšeným fanouškům a jako dirigent hudebního tělesa ukazoval rukou za sebe na řadu slavících hráčů Komety.

„Je to hlavně jejich zásluha, že se chystáme na tento svátek, který kluci pro Kometu vybojovali,“ řekl před odjezdem do Pardubic.

Prozradíte, proč probíhal vítězný semifinálový tanec nad vaším sakem?

To má jednoduché vysvětlení. Chtěl jsem se zúčastnit pokřiků s fanoušky, při jednom z nich se musí tleskat s rukama nad hlavou a to s mojí postavou v saku nejde. Nejsem úplně nejhubenější. Proto jsem si ho odložil.

Kde skončilo?

Není zválené ani zničené, mám ho u sebe. Je to sako, které se mnou vyhrálo obě předcházející série, takže ho vezu i do Pardubic na finále.

Co vás v něm čeká?

Stojí proti nám obrovská síla, hrozně těžký soupeř. Musíme hrát týmově, musíme hrát dobře náš systém a zlepšit přesilovky. Je toho víc, co si zase musí sednout. Doma pak potřebujeme vytěžit maximum z podpory diváků.

Brněnští hokejisté slaví postup do finále play off.

Snese srovnání síla Sparty ze semifinále a Pardubic z finále?

Co se týká kvality kádrů, jejich šířky a výše rozpočtů, tak se oba týmy srovnat dají. Stejně se ale rozhodne na ledě.

Jsou Pardubice v play off pod trenérem Miloslavem Hořavou lepší, než byly v základní části?

Tím, jakou hrou a jakými výsledky se dostaly do finále, je to jednoznačně dané. Jsou lepší.

Čekáte, že na vás vyrukují i s Lukášem Sedlákem, zraněným v semifinále?

Čekám, že ano.

Mezi klíči k úspěchu jste zmínil přesilovky. Ty má ale Kometa v play off velmi slabé a stejně postupuje. Jsou nezbytné?

Statisticky je to samozřejmě zajímavé. S Karlovými Vary nula využití a postup. Se Spartou dvě využití a postup. Takhle to ale nejde donekonečna a jednou se absence gólů v přesilovkách musí projevit. I když ty, které jsme proměnili proti Spartě, byly pro soupeře fatální; jedna v prodloužení, kdy to trefil mladý Libor (Zábranský), podruhé dal Flíček (Jakub Flek) vítězný gól v sedmém zápase.

Bývalí hráči Komety se shodují, že jim vaše letošní tažení připomíná titulové roky 2017 a 2018. I vám?

Kluci nám fandí, za což jsme rádi, a spoustu podobných momentů tam možná vidí. Třeba jak naše trio Libor, Flíček a Guli (Michal Gulaši) ubránilo oslabení tři na pět. Kluci teď stejně jako tehdy skákali do ran a dělali věci, které sérii můžou zlomit. Jsme ale o sedm let jinde, hokej se mění.

Pracujete podle podobného mustru?

Play off má svá specifika. Pokud si tím projdete, tak jako já jsem si prožil v různých rolích naše tehdejší tituly, jsou věci, které použijete.

Je výhodou Komety, že letos nejdou hráči – aspoň zvenčí to tak vypadá – do finále fyzicky úplně dobití?

Samozřejmě jsme strašně rádi, když máme co nejméně zraněných, ale ono je dobití a dobití. Třináct zápasů v play off není žádná sranda. Nemyslím si, že je v mančaftu jeden hráč, který by neměl nějaký šrám. Takové je play off. Pokud můžete bruslit, pokud můžete chodit a dýchat, tak na led jdete. Kluci měli den volno, kvalitní regeneraci, výborný trénink a jdeme pomalu na to.

Brněnská finále 2012 Pardubice 2:4

2014 Zlín 1:4

2017 Liberec 4:2

2018 Třinec 4:1

Měl jste s nimi práci, aby po heroickém semifinále zvládli postup do psychicky a nenechali se příliš ovládnout emocemi?

Nemůžete je brzdit, oni si tu chvilku musí užít. Kdo to nezažil, ten to možná ani nepochopí. Zaradovali se, teď už jsou znovu hlavou v sezoně a nohama na zemi.

Podaří se jim hned přepnout pozornost na další sérii?

Na jednu stranu je obrovská nevýhoda, že máme v nohou sedm zápasů semifinále, na druhou stranu je snadné přepnout, protože už od čtvrtka nás čeká finále. Potřebujeme se dostat zpátky do zápasového rytmu, díky tomu, že jdou zápasy rychle za sebou, není na euforii čas.

Jak si od hokeje odpočinete vy?

Přiznám se, že skoro nijak. Od 17. března jedeme v play off, měli jsme dva dny volna po čtvrtfinále. To se člověk krátce vidí s rodinou a jde zpátky na zimák. Ve volnu se stejně dívá na další série. Já, pokud jsem měl čas, jsem se zašel podívat na vnoučkův fotbalový trénink. I jeho bráchové jsou fotbalisti, stejně jako jeho děda – myslím tím sebe – fotbal slušně hrál. Nějaké geny tam budou.