Jedna z nich je pro fanoušky lákavá. Naskytla se možnost složit útok z tří bratrů Zohornových, kteří si sice společně v jedné lajně zahráli za reprezentaci, ale na nejvyšší klubové úrovni ještě ne.

Čtyřiatřicetiletý Hynek se do Brna vrátil loni a stal se jedním z tahounů týmu v play off. O dva a půl roků starší Tomáš, který naposled působil v Českých Budějovicích, by měl mít podle informací iDNES Premium už nyní podepsanou smlouvu s Kometou na příští dva roky. Nyní se hraje o příchod nejmladšího ze sourozenců, devětadvacetiletého Radima. Jestliže by borec, jemuž dobíhá smlouva ve švýcarském Luganu, nenašel práci jinde v zahraničí, brněnský boss Libor Zábranský má velký zájem.

Pokud by plán vyšel, přidala by Kometa je svým výrazným počinům další z nich, tedy sestavení útoku z tří bratrů, a zároveň by zajímavě posílila.

„Určitě po této sezoně, i když mají titul a jsou na vrcholu, kádr ještě doplní. Základ je hodně kvalitní a do budoucna stačí vždy sem tam pár hráčů jemně vyměnit, aby se jeho kvalita udržovala,“ odhadl možnosti Komety její bývalý hráč a trenér Leoš Zajíc.

Některé změny, nejen příchod Tomáše Zohorny, jsou již na spadnutí.