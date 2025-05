Od návratu do Brna, kam se z úterního sedmého finále v Pardubicích dostali zhruba hodinu a půl po půlnoci na středu, ukazují hokejisté Komety, že vedle mimořádné soudržnosti na ledě je zdobí i vytrvalost ve slavení.

První mistrovské doušky si vychutnali v tradiční pivnici U Mamlasů na náměstí Svobody, kde vydrželi až do středečního rozbřesku. Slavili tam společně s fanoušky, jimž se podařilo dostat dovnitř, kapitán Jakub Flek si vyzkoušel i roli výčepního a ve studené vodě máčel pivní sklenice.

„Oslava byla daleko srdečnější než v předchozích dvou případech, kdy Kometa vyhrála titul. V této sezoně se v Brně sešli jak výborní hráči, tak výborná parta, proto i fanoušci mají k tomuto týmu tak blízko. Jsou v něm fakt fantastičtí kluci,“ vyprávěl brněnský hokejový nadšenec Marek, jemuž se podařilo s pohárem i vyfotit.

Z náměstí pak největší skupina hráčů vyrazila i s pohárem na Špilberk. Spontánní nápad strhnul víc než deset šampionů, jimž nebylo zatěžko šlapat do strmého kopce na hrad, který se krátce po vítězném finále rozsvítil modrými barvami Komety.

V pátek na Zelňáku Oslavy hokejového titulu pokračují v pátek na dvou místech v Brně. V pivovaru Starobrno se uskuteční setkání s celým týmem od 15 hodin, handicapovaní fanoušci mohou dorazit už ve 14:30. K dispozici bude i merch Komety. Akce v pivovaru potrvá do 18 hodin, poté se Kometa přesune na Zelný trh. Sraz všech fanoušků na místě je v 19 hodin, program bude na pódiu a začíná se veřejnou děkovačkou.

„Bylo to příjemné. Vyšlo sluníčko, poseděli jsme, dali jsme si pivko, vyfotili jsme se s pohárem,“ vyprávěl útočník Jakub Konečný, jeden z vytrvalců mistrovského slavení.

Přiznal, že Masarykův pohár, měřící 73,8 centimetrů a vážící 15 kilogramů, nebyla v únavě po odehraném play off legrace nosit. A to má Kometa štěstí, že byla z užívání vyřazena původní trofej, vážící dokonce sedmadvacet kilo.

„Dělali jsme si srandu, že to máme už jako začátek letní přípravy – běh se závažím do kopce. Vždycky si pohár někdo vzal na záda, a když si začal stěžovat, že ho dál neunese, někdo ho vystřídal,“ popsal výšlap Konečný, jehož otec Michal je mistrem extraligy s Olomoucí.

Pohár pro vítěze extraligy podle útočníka čtvrté brněnské formace hráči pořád tahají s sebou. Objevil se i na Zelném trhu v restauraci na snídani nebo v legendárním tanečním klubu Pitkin v Králově Poli, kde odstartovala druhá bouřlivá noc.

„Spát jsem šel až dnes ráno,“ prozradil ve čtvrtek odpoledne, zhruba 40 hodin po závěrečné siréně rozhodujícího zápasu, Konečný.

I po Praze jezdí mistrovská tramvaj, neboli šalina, v barvách mistrovské Komety. Poslední zvonění a setkání s asistentem trenéra Jiřím Horáčkem. Fanoušek Komety v jedné z brněnských restaurací, kde se Masarykův pohár objevil.

Na hlasu mu byly znát jak oslavy, tak přetrvávající dojetí z toho, jak fanoušci v Brně na titul reagují. Už v noci na středu připravili hokejistům monstrózní přivítání před halou, kam se vrátili, a díky jim vyjadřují i ve městě.

„Je to nepopsatelné. Když jsme vyjížděli z Pardubic, zastavovali jsme po cestě na jedné z benzinek, kde jsme fanoušky potkali taky. Věděli jsme, že se v Brně něco chystá. Přesto nám to vyrazilo dech. Brutální, neskutečné! Přijedete před halu a nemáte se jak dostat do ní, protože všude jsou lidi. Pyrotechnika, chorály. Klobouk dolů před všemi, kdo toho byli součástí,“ řekl brněnský odchovanec Konečný.