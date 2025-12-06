Tipsport extraliga 2025/26

Kometa stylem play off udolala Spartu. Stezka čaroval a bratři Zohornovi skórovali

  8:31
Góly, skvělé zákroky brankářů i první kanadský bod. Bitvu loňského mistra hokejové extraligy s vedoucím týmem tabulky zvládla lépe Kometa. Zápas vyšel především oběma gólmanům. Obzvlášť brankář domácích Aleš Stezka předvedl ve druhé třetině sérii akrobatických zákroků, z nichž hned několik může aspirovat na zákrok sezony. I díky disciplíně domácích borců porazila Kometa pražskou Spartu 3:1.
Brněnský brankář Stezka při zákroku proti střele Krejčíka. | foto: ČTK

„Důležité pro dnešní zápas bylo, že jsme zvládli disciplínu a neměli jsme ani jedno vyloučení. Víme, jaké má Sparta přesilovky. Pro výsledek a průběh zápasu bylo tohle velmi důležité,“ vyzdvihl trenér domácích Kamil Pokorný.

Slova brněnského trenéra potvrdil i sparťanský útočník Filip Chlapík. „Je to obtížné, měli pět přesilovek, my žádnou. Při hokeji pět na pět to za mě byl vyrovnaný souboj, pak je to o jednom gólu, a ten vstřelila Kometa,“

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Právě Chlapík stál u první branky utkání, když v 11. minutě asistoval na gól Romanu Horákovi. „Zápas pro nás začal dobře, vedli jsme, bohužel v první třetině přišlo vyrovnání,“ nastínil situaci z úvodu zápasu trenér hostů Jaroslav Nedvěd.

Už čtyři minuty po první brance totiž Kometa zásluhou Hynka Zohorny srovnala. Na vyrovnávací branku mu přihrál bratr Tomáš, ale také teprve 20letý David Moravec, pro kterého to byl vůbec první kanadský bod v extralize.

Momentka ze zápasu mezi Kometou a Spartou.

„Hraje skvěle, je to mladý kluk, který má celou kariéru před sebou, na ledě se s ním cítím moc dobře,“ pochválil o sedmnáct mladšího spoluhráče útočník Tomáš Zohorna.

Hvězdami zápasu byli brankáři obou celků, kteří si po zásluze odnesli ocenění pro hráče utkání. Jak sparťanský Jakub Kovář, tak domácí Aleš Stezka předváděli hlavně ve druhé třetině neuvěřitelné výkony. Stezka zlikvidoval 25 střel soupeře, Kovář o jednu více.

„Přišlo mi to jak prodloužení tři na tři, hrálo se nahoru dolů, skvělý Kovář, pak Stezka vychytal ránu do prázdné brány. Byla to třetina gólmanů, naštěstí se nám povedlo hned v úvodu skórovat,“ hodnotil druhou dvacetiminutovku Pokorný.

Branka Kristiána Pospíšila z 21. minuty utkání se ukázala jako vítězná. „Bylo to nedorozumění, jeden náš hráč chtěl střídat, pak si rozmyslel a bohužel z toho padl rozhodující gól,“ popsal situaci Nedvěd.

Třetí třetina se už odehrála v daleko poklidnějším duchu. „Kometa si playoffovým stylem vedení pohlídala, hráli hodně utažené střední pásmo. Bohužel jsme tam prováhali dvě tři tutovky a prohráli jsme,“ mrzelo Nedvěda.

Podle trenéra domácích se Kometa už ve třetí třetině neměla kam hnát. „Souhlasím s tím, že to bylo hodně defenzivní, ale prospěšné,“ hodnotil.

Brněnský Moravec slaví gól do sítě Sparty.

Minutu před koncem navíc skóroval i starší z bratrů Zohornových Tomáš, který se po přihrávce Jakuba Fleka trefil do prázdné brány soupeře.

Už v neděli se oba celky znovu představí na ledě v rámci 30. kola hokejové extraligy. Kometa nastoupí v Ostravar Aréně proti Vítkovicím. Naopak Sparta se po skoro měsíci představí v nejvyšší tuzemské soutěži na domácí půdě, kdy přivítá Karlovy Vary.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 31 14 4 1 12 90:76 51
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 29 15 0 5 9 77:69 50
3. HC Dynamo PardubicePardubice 28 14 2 3 9 86:64 49
4. HC Oceláři TřinecTřinec 29 14 3 1 11 88:73 49
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 29 12 5 1 11 76:66 47
6. HC Kometa BrnoKometa 28 14 1 3 10 78:75 47
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 28 12 3 4 9 71:54 46
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 28 14 1 2 11 71:72 46
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 30 12 3 2 13 76:87 44
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 29 11 4 2 12 83:80 43
11. HC OlomoucOlomouc 30 13 1 2 14 65:79 43
12. Rytíři KladnoKladno 29 9 3 5 12 73:84 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 9 3 2 15 58:73 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 29 5 2 2 20 54:94 21
Kometa stylem play off udolala Spartu. Stezka čaroval a bratři Zohornovi skórovali

Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Měl velkou radost. Skutečně obrovskou! Vyrazil z brankoviště s rukama zdviženýma nad hlavou, následovalo vítězné gesto a mohutný výkřik. „Každý takový zápas mi pomůže,“ hlásil Jakub Dobeš po úspěšné...

4. prosince 2025  13:19

Ústí schválilo pro Slovan tři miliony. Růžička se možná postaví na střídačku

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Sportovně to je zatím ve druhé lize spíš kóma, ekonomicky se ústecký hokejový Slovan drží při životě. V pondělí mu zastupitelstvo města přikleplo třímilionovou dotaci pro rok 2026. A je možné, že na...

4. prosince 2025  10:12

