I devět střel stačí! Pasivní Kometa zpražila Spartu. Asi to funguje, slavil hrdina Cingel

Pokud statistici údaj po dalším zkoumání potvrdí, vytvoří brněnský celek nový rekord v dějinách extraligového play off.

Dosud totiž nikdo v jednom utkání nevypálil mezi tři tyče méně než desetkrát. Na vítězství pak minimum představovalo dvanáct přesných pokusů.

Jiří Vítek @JVitek94 Podle Knihy rekordů #TELH vytvořila Kometa nový rekord play off v nejmenším počtu střel na branku.



Samozřejmě pokud současný počet střel (9) potvrdí také dodatečná kontrola. https://t.co/mx9StLlTOy oblíbit odpovědět

„Rozhodně to ale nebyl plán,“ upozorňoval Cingel, autor vítězné trefy na 3:2. „Nejdeme do zápasu s tím, že je necháme střílet a my chceme pálit míň, prostě to zápas přinesl a další může být úplně jiný.“

Lukáši, ale asi jste podobný průběh mohli očekávat, co?

Asi ano. Sparta celý rok potvrzuje, že je výborná na puku. Ale my jsme to věděli a dobře se nachystali.

V brance naskočil opět mladík Postava, který vyrážel puky a vy jste je rychle odehrávali pryč. Co jste říkal na jeho výkon, ještě před plnou halou?

Super, je takový kliďas, že i kdyby přišlo padesát tisíc lidí, bude pořád stejný. Zkrátka vyklidněný chlapík. Skočil do toho dobře a snad bude tak pokračovat.

Čelil 33 ranám. Naopak vy jste vytěžili z minima maximum, že?

Z počtu střel asi ano, ale je to play off hokej, nehráli jsme na krásu, nedá se to počítat na střely na branku, je to teď o gólech a kdo to chce víc.

Jaké to je pro útočníka, když většinu utkání couvá a najednou přijde ten moment, kdy má vypálit?

Těžko říct (úsměv). Asi to funguje, když jsme vyhráli. To je super. Oni ani nějaké úplně vyložené šance neměli, možná v těch přesilovkách, tam nás Posty podržel. Dobře jsme to odbránili a využili šance, co jsme měli.

Podívejte se na vítěznou branku Lukáše Cingela proti Spartě:

🔵⚪️ Kometa jako první extraligový tým v roce 2025 porazila Spartu na domácím ledě a slaví první bod v semifinálové sérii. 🔥#TELH | #momentyplayoff | #zatitulem | #SPAKOM pic.twitter.com/bqlmhpBJVm — Tipsport extraliga (@telhcz) April 1, 2025

Vy sám jste se do puku opřel a v úsilí vysekl i Miklišovu hokejku, všiml jste si toho?

Ne, jen jsem to tam nějak chtěl vší silou narvat a naštěstí se to povedlo.

Úplně jste pak ztišil halu s více jak 17 tisíci diváky. Tedy až na brněnské fanoušky. Vnímal jste to?

Ani ne, jen jsem se radoval z gólu a nepoznal jsem, že by to nějak utichlo. Možná až potom jsem slyšel naše ke konci zápasu.

A co jste na kulisu říkal?

Je to super pro hokej, hráče, diváky, všechny. Výjimečné, ale myslím si, že tak dobrá atmosféra je i u nás. Naši fanoušci zase dokázali, že jsou jedni z nejlepších a je úžasné, že přijeli v takovém počtu a celý zápas nás tahali. Ze začátku se člověk podívá nahoru a registruje vyprodanou halu. Ale jakmile začne hrát hokej, tak to odpadne a už nevnímá.

Choreo fanoušků Sparty během první třetiny úvodního semifinále s brněnskou Kometou.

Jsou takové zápasy něco víc i pro vás? Ve Spartě jste strávil tři sezony.

Pro mě osobně je to už dávno, potkávám tu ještě pár lidí, co znám, ale je to dlouhá doba. A celá republika vnímá, že to je takové derby. Ale zase, když se hodí puk, člověk už na to zapomene.

Jak důležitý je pro vás takový start?

Povíme si za dva týdny... Je každopádně paráda, jak jsme do toho skočili. Zaradujeme se trošku a zase se budeme chystat na zítra.

Jeden bod zvenku máte, takže dílčí cíl splněn?

Ne, zítra chceme další!