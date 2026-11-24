Kometa se do soupeře pustila od prvních minut a dlouho jí chyběla jediná věc – góly. Už v první třetině měla výraznou střeleckou převahu, Spartu držela daleko od vlastního brankoviště a vytvářela si gólové příležitosti.
Jenže Sparta zejména výkonem brankáře Josef Kořenáře ještě odolávala. Ani bezbrankový stav po pauze domácí nerozhodil. Ve druhé části pokračovali ve stejném tempu a tentokrát už se dočkali také gólové odměny.
„První třetina se až na góly fakt blížila ideálu, jak chceme hrát. Spartu jsme nepustili k ničemu,“ pochvaloval si obránce Radek Kučeřík. Kometa podle něj po úvodní části nic zásadního neměnila. „Řekli jsme si, že tohle je hokej, kterým se chceme prezentovat, a do druhé třetiny jsme vstoupili úplně stejně,“ pokračoval v superlativech bek.
Důležitý moment přišel v přesilové hře. Brňané konečně prolomili trápení v početních výhodách, které je v sezoně opakovaně připravovalo o možnost dostat soupeře pod tlak. Trenér Kamil Pokorný ocenil, že mužstvo dokázalo navázat na aktivní vstup do utkání a odměnit se za něj vedoucím gólem.
„Jedna nula je samozřejmě málo, ale vážili jsme si toho. I když Sparta ve třetí třetině přidala a něco si vytvořila, hráči to, co dvě třetiny odmakali a odbojovali směrem dopředu, odpracovali také dozadu,“ popsal domácí kouč.
Právě závěrečná část přitom představovala další zkoušku. Kometa v posledních týdnech nedokázala vždy udržet dobře rozehrané zápasy a ztráty vedení se stávaly nepříjemnou rutinou její sezony. Tentokrát však mužstvo odolalo. Sparta se sice dostala do hry, ale domácí podržel brankář Aleš Stezka a hráči před ním obětavě blokovali střely.
„Za stavu 2:0 sparťané zvýšili tlak. Výborně nás v tu chvíli podržel Aleš Stezka, ale týmově si myslím, že to bylo zvládnuté celých šedesát minut. I těžký závěr jsme sehráli tak, jak jsme chtěli,“ ocenil Kučeřík. „Teď jste viděli, že od první minuty mužstvo jede jako stroj. Samozřejmě se udělají chyby, ale my jsme je napravili,“ přidal se Pokorný.
Zároveň varoval před tím, aby hráči po jednom povedeném večeru nepolevili. „Jeden takový výkon nestačí. Budeme na něj chtít určitě navázat.“
Moment, od kterého se mohou odrazit
Kučeřík přiznal, že se Brňanům o nefunkčních přesilovkách i problémech se závěry utkání snad i zdá. Právě proto může být vítězství nad Spartou důležité také z psychologického hlediska.
„Určitě to každý v hlavě má, protože se o tom hodně mluví. Myslím si, že je to takový moment, od kterého bychom se mohli odrazit,“ přemítal obránce. Vzápětí ale připomněl, že jeden úspěšný večer nic definitivně neřeší. „Nesmíme se tím nechat uspokojit a říct si, že dneska to fungovalo. Musíme každý zápas makat tak, jak jsme ho odmakali dneska, a na nic nespoléhat,“ má jasno obránce.
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Sparta naopak odjížděla z Brna zklamaná. Trenér Patrik Augusta kritizoval především přístup svých svěřenců od úvodního vhazování. „Naše nastavení, speciálně nastavení hráčů od první minuty, není takové, jaké by v tomhle mužstvu mělo být, abychom mohli být úspěšní,“ zlobil se.
Paradoxně ho mrzelo, že tým ukázal lepší tvář až ve třetí třetině. „Možná mě to štve ještě víc, protože jsme ukázali, že třetí třetinu občas hrát můžeme,“ prskal Augusta.
Pro Kometu šlo zároveň o poslední domácí derby se Spartou v dosavadním prostředí. Příští vzájemný duel v Brně už se odehraje v nové T Areně, která se stane novým domovem jihomoravského klubu.