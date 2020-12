Kometě zamrzla střelba, roztržení hvězd nezabralo

„Chybí nám důraz v zakončení. Možná i trocha potřebného štěstí. Taky se nám to neodrazí tak, jak bychom potřebovali, ale největší problém je náš důraz,“ povzdechl si brněnský obránce Filip Král po včerejší prohře s Třincem.

Nezabraly ani „šachy“ s elitní lajnou Komety, které se ještě nedávno bála celá extraliga a trenéři soupeřů na tiskových konferencích po zápasech jen smutně počítali, kolikrát se jim nepodařilo tohle komando uhlídat. Během stávající série proher zkusili trenéři první trojku roztrhnout a zase složit zpět, točí se centři Petr Holík a Jakub Klepiš, druhý nejlepší střelec soutěže Peter Schneider si vyzkoušel i místo ve třetí formaci. Úspěšnost střelby ale ne a ne nakopnout. „Snažíme se poskládat mančaft vždycky tak, abychom byli v co nejsilnějším složení v daném utkání a abychom v něm byli úspěšní. Nevím, co jiného bych na to řekl,“ pokrčil rameny po dalším jalovém představení asistent trenéra Jiří Horáček.

3 góly dala Kometa v posledních čtyřech zápasech. Všechny čtyři prohrála.

Kometa už stoprocentně vyhlíží reprezentační pauzu, která nastane po zítřejším utkání v Olomouci. Pak bude víc prostoru i na dohánění tréninkového manka, vzniklého během karantény tím, že mužstvo nemělo tréninky na ledě.

„Vidíte strašně velké rozdíly v tom, že některé mančafty byly během karantény na ledě a některé ne. Dá se říct, že je to až nespravedlivé. Buď se to mělo zakázat, nebo povolit všem. Pro ty, kteří na ledě nebyli, je teď hodně těžké přípravu dohnat, protože není čas. Potřebovalo by to na měsíc soutěž zastavit a dotrénovat se, ale to samozřejmě nejde. Může se nám stát, že to manko budeme dohánět celou sezonu,“ vyprávěl minulý týden po příchodu do Komety zkušený obránce Michal Barinka.

Společným jmenovatelem posledních zápasů brněnského celku je kromě chabé koncovky i to, že přestože prohrává, nedaří se mu v závěrech zápasů soupeře pořádně zmáčknout.

2x v sezoně se Kometě podařilo vyhrát dva zápasy za sebou. Delší sérii nemá.

„Vidím na klucích snahu, ale bohužel situace kolikrát řešíme ustrašeně nebo složitě a překombinujeme je. Je to přemírou snahy. Chceme tak moc, až to nejde. Musíme to zjednodušit. Říkáme si to, ale bohužel se výsledky nedostavují,“ uvažoval také brankář Karel Vejmelka.

I prestižní bitva proti Třinci byla ze strany Komety v některých fázích utkání skoro až poklidná. Po bezbrankové první třetině rozhodla druhá dvacetiminutovka, v níž se Oceláři dvakrát prosadili v přesilovkách. Za domácí Tomáš Vincour stačil jen snížit.

Obránce Král přiznal, že prohry se do hlav hráčům už vkrádají. „Není to příjemné. Snažíme se vyhrávat, na hlavu je to ale těžké. Musíme jít zápas od zápasu a výkonnost zlepšit. A hlavně, pokud se už prohraje, tak abychom si řekli, že to byl od nás dobře odehraný zápas,“ řekl sklíčeným hlasem.

Mohla slova, o která se opřel, po Třinci v kabině Komety padnout?

„První třetinu jsme zvládli, na deseti minutách té druhé to ale všechno ztroskotalo. Pak jsme museli dohánět. Takže akorát první třetina byla obstojná,“ přiznal bez obalu.