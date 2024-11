Minule jsem tu nic nepředvedl, teď to bude lepší, věří Stránský v Kometě

Zanedlouho to bude pět roků, co se útočník Šimon Stránský objevil v Brně poprvé. Na konec sezony přišel z Vítkovic, v kapse už měl smlouvu na další přestup do finského Jukuritu a pod Špilberkem se moc nepředvedl.

„Vím o tom, pamatuji si to. Z mé strany to nebylo nic moc, nebo spíš nic. Roli v tom sehrálo víc důvodů. Přišel jsem z Vítkovic na poslední chvíli, tam jsme byli na dně tabulka, psychika nebyla dobrá. V Brně jsem se nechytil. Teď jsem celkově lepším hráčem, mám zkušenosti a věřím, že ukážu víc než minule,“ líčil šestadvacetiletý Stránský po svém prvním startu za Kometu.

Porazit Karlovy Vary jí pomohl jednou asistencí v přesilovce, na ledě strávil víc než 17 minut.

Chyběl tomu jen gól, na který jste ostatně několik šancí měl?

Nemůžu chtít všechno. (úsměv) Věřím, že když budu hrát dobře, že gól přijde. Myslím, že jsem podal solidní výkon. Bylo tam pár ztrát puku, na což si musím dát pozor, taky chci být silnější na kotouči v útočném pásmu. Ale ano, na první zápas to bylo OK.

Uklidnil jste se hned při prvním střídání, kdy vaše pětka po 16 vteřinách otevřela skóre?

To jsem si ani nepředstavoval, že by to takhle mohlo začít. Bylo to super. Hned jsem si pomyslel, že by to dneska mohlo být dobré.

Uběhlo dalších deset minut a už jste měl i asistenci při gólu v přesilovce.

Především jsem rád, že jsem čas na přesilovce od trenérů dostal. Budu se snažit ho využít co nejlépe. Vím, že z toho důvodu jsem tady, zodpovědnosti se nezbavuju. Věřím si, a vím, že nějaké body za góly a nahrávky udělám.

Brněnští hokejisté (zleva) Jan Ščotka, Jakub Flek, Šimon Stránský a Lukáš Cingel slaví gól Komety v utkání proti Karlovým Varům. (20. listopadu 2024)

Musel jste se po herní pauze, kterou jste od konce ve finském Tampere měl, dostávat do tempa?

Trénovat můžete, jak chcete, ale zápas je něco jiného. Pro mě to bylo o něco těžší, ale hned v první třetině jsme vedli 3:0, kluci mi to usnadnili. Ke konci zápasu už mi trochu docházely síly. Bude to lepší a lepší.

Proč jste se rozhodl ve Finsku takhle brzo po začátku sezony skončit?

Šel jsem do sezony s tím, že z Tampere odešlo hodně produktivních kluků a tým se nepodařilo doplnit tak, abychom je nahradili, takže moje role v týmu měla být dost velká. Tak mi to bylo řečeno. Jenomže to nebylo takové, čas na ledě byl menší, než jsem si představoval, a zhodnotil jsem to tak, že bude lepší se vrátit do extraligy. Raději budu hrát někde, kde to na mně bude stát, kde budu jedním ze stěžejních hráčů. O to mi jde. Kariéra je celkem krátká, mně bude sedmadvacet a hokejem se chci hlavně bavit.

Stránský v Brně Na konci sezony 2019/20 odehrál za Kometu 13 zápasů, dal dva góly a přidal dvě asistence.

V prvním útoku Komety to půjde?

Měli jsme spolu jen jeden trénink, za tu dobu se toho moc stihnout natrénovat nedá. Oba dva kluci v naší lajně (Lukáš Cingel a Jakub Flek) jsou kvalitní, nadstandardní hráči, já jsem se k nim jen připojil.

Hrálo ve výběru nového angažmá roli to, že jste v Brně už krátce působil?

Velkou. Jdu do známého prostředí, pár kluků tady znám. I trenéři vesměs zůstali stejní. Prodloužil jsem tady dlouhodobý kontrakt a v nejbližších letech určitě zůstanu tady.

Užil jste si extraligovou atmosféru? Ve Finsku bývá chladnější.

V Brně je jedna z nejlepších v extralize, na to jsem se hrozně moc těšil. Oproti Finsku je to velký rozdíl. Tam se na hokej jen dívají, fandí pouze kotel, zbytek diváků většinou mlčí. Při šanci to občas zahučí. Nefandí se tam celý zápas jako tady.