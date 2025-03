Hvězdy nezáří, tým to zvládá. Klíčem jsou gólmani. Co ukáže Kometa v semifinále?

„V Brně jsou určitě spokojeni, že jsou v semifinále. Jsou tam ale okénka, na nichž musí Kometa zapracovat, aby byla i mezi čtyřmi nejlepšími reálným soupeřem,“ řekl s ohledem na zmíněné statistiky bývalý útočník Jiří Tlustý, expert televize Oneplay Sport, která play off vysílá.

Někdejší reprezentant a hráč NHL se dokonce domnívá, že brněnský kouč Kamil Pokorný má důvod přemýšlet do začátku semifinále o přeskládání sestavy.

„Pro Kubu Fleka mohla být náročná série s Karlovými Vary, kde dlouho působil. Teď bude série nová a může to být nový Kuba Flek, v což v Brně doufají. Potřebují ale útok probrat, aby si dali šanci na další úspěch. První lajna neboduje, třetí taky úplně ne, tak je na zvážení, zda to promíchat, aby z toho byly zase tři úderné formace. A hlavně hráče jako Flek nebo Pospíšil (v play off dal jeden gól) lehce probudit,“ předestřel v hodnocení čtvrtfinále své názory Tlustý.

Domnívá se zároveň, že po úspěšném překročení prvního kola vyřazovací části z brněnských hráčů může spadnout nervozita a začnou hrát jinak. S tímto názorem Tlustý není sám.

„Série čtvrtého s pátým, což byla tato, bývají nejvíc nervózní. Pro oba celky je postup úspěch a vyřazení neúspěch. To je může svazovat,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz i bývalý brněnský trenér Martin Pešout.

Kometu zatím nemusela povadlá produktivita většiny hlavních hvězd trápit ze dvou důvodů: zaprvé velkou tíhu v ofenzivě odtáhla ta největší z nich, pětigólový Peter Mueller, a zadruhé se ve výtečné formě představili oba gólmani. Jak Michal Postava, tak při jeho zdravotní absenci Gašper Krošelj si připsali čisté konto a s jejich výrazným přičiněním dostala Kometa od Energie jen 11 branek.

„Každý vám řekne, že v play off se musí hrát hlavně dobře v obraně, nejde si počínat kaskadérsky. Číslo (inkasovaných gólů) je samozřejmě hezké. Bude potřeba pracovat tak, abychom ho třeba ještě snížili,“ vyhlížel kouč Pokorný k nadcházejícímu semifinále.

I když oficiálně nepotvrdil, že dlouhodobou jedničku mezi třemi tyčemi Postavu po prvních dvou duelech vyřadila nemoc, naznačil, že Krošeljův záskok byl vynucený. V posledním utkání ve čtvrtek v Karlových Varech naopak chyběl zkušený Slovinec, neseděl ani na lavičce jako náhradník.

„S gólmany máme trochu problém,“ pokrčil rameny Pokorný. „Naštěstí se nám nepřenáší při zápasech do brány,“ oddechl si.

Celé Kometě se ve čtvrtek ulevilo, když se Postava po nejistém výkonu zejména v prvním duelu čtvrtfinále vrátil jak do sestavy, tak do obvyklé formy ze základní části. Třiadvacetiletý nováček v extraligovém play off se v postupové bitvě, kterou Brňané vyhráli 1:0, blýsknul 43 zákroky.

„Byl vynikající. On ale vždycky chytá výborně. Hrozně to tomu týmu pomůže,“ podotkl autor jediné branky zápasu Jakub Konečný.