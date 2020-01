Kometa dvou tváří. Doma je skvělá, venku však prachbídná

S takovou statistikou by jen málokdo čekal Kometu na hraně přímých postupujících do play off. Jenže brněnský klub je mimo svoji arénu téměř neškodný.

„Kdybych jen věděl, proč nám to venku tolik nejde. Je skvělé, že se doma cítíme dobře a body tady moc nerozdáváme, musíme se ale přes tohle prokletí nějak dostat. Je to už vážně nešťastné,“ láme si nad situací hlavu útočník Peter Mueller.

Z výjezdů si Kometa přivezla od půlky listopadu zoufalých pět bodů. Z dvanácti možností hned devětkrát odjela úplně s prázdnou. I jediná těsná výhra z Olomouce se rodila velmi těžce.

Brňané nejenže nevozí body. Venku mají problém i se střílením branek. Zatímco při zmíněné domácí sérii se pyšní skóre 40:19, na cizích kluzištích je za stejnou dobu poměr branek ostře záporný 22:50.

„Je v tom hodně velká marodka. Sešlo se nám to dohromady tak, že jsme museli rozbít sestavu i přesilovkovou formaci. Bylo pak třeba přesouvat hráče z druhé speciální lajny do první. Když v týmu neustále chybí lídři, je to složité. Nemohli jsme se pak opřít o speciální formace, které venku hrají klíčovou roli. Nedáváme tam žádné přesilovkové góly,“ nabízí možnou odpověď asistent trenéra Radek Bělohlav.

„Vše se ukáže v březnu“

Kouč Libor Zábranský už kvůli venkovnímu problému upravil i přípravu. „Dělali jsme změny ohledně porad, ranních rozbruslení a všech věcí spojených s venkovními zápasy,“ prozrazuje Bělohlav. „Potom je tu možnost, že jde o nějaké sebeuspokojení po sériích domácích zápasů. Třeba jako na konci prosince, kde jsme doma rozstříleli Karlovy Vary 9:1 a pak přišel další venkovní pád,“ doplňuje další možnost.

Recept na brněnskou bolístku se snaží najít i další asistent trenéra Kamil Pokorný. „Musíme venku hlavně zvýšit pohyb a agresivitu. Každé cvičení na tréninku také končí střelbou na bránu,“ vykládá trumfy druhý muž na střídačce Komety.

Hráči však i díky dobře zvládnutým domácím duelům zůstávají optimističtí. „Můžete mít tu nejlepší sérii doma, neprohrát celou sezonu, a zároveň jezdit bez bodů zvenku a být nejhorší v této kolonce, důležitý je ale konečný součet,“ nepropadá panice Mueller.

Stejný pohled sdílí i trenérský štáb. „Vše se bude počítat v březnu a dubnu. Když se to sečte a bude to dohromady s domácími zápasy v pořádku, tak kdo si pak vzpomene?“ klade si řečnickou otázku Bělohlav.

„Každý z týmů si během sezony vybírá slabší chvilky. Například Spartě se to nyní děje už podruhé, a přesto je stále na špici. Nás propad potkává při venkovních sériích,“ míní kouč.

Fanoušci kouzlem Komety

Přitom doma se Kometě daří i zdánlivě nemožné. „Nedělní utkání s Litvínovem to hezky ukazuje. Z naší strany byl tento zápas, když to řeknu velmi slušně, nepovedený. Vezměme si z toho však to, že jsme ho dokázali otočit ze stavu 0:3. Chápu ale, že diváci, kteří jsou zčásti tím kouzlem, museli do poloviny trpět,“ děkuje zaplněným tribunám Bělohlav.

„Třeba nás obrat i nakopl k parádnímu stylu předvedenému s Třincem. Diváky, ačkoliv utkání skončilo jen 1:0, musel hokej určitě bavit,“ má jasno.

Dlouhou domácí bodovou šňůru bude Kometa hájit už v pátek, kdy do Ronda přijede její nejméně oblíbený soupeř z Mladé Boleslavi. S ním brněnští hokejisté prohráli už osmkrát v řadě, z toho třikrát právě na domácí půdě. V tabulce kluby dělí pouhé čtyři body.

Prodloužení série by tak pro Kometu mohlo znamenat kontakt s první čtyřkou, ze které mají kluby jisté první i rozhodující zápasy v play off na domácím ledě. Brňané by podle současné situace tuto výsadu potřebovali.