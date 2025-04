Za běžných okolností by měl po vyřazení Třebíče v play off první ligy dovolenou a nejspíš by s přítelkyní chodil do lesa. Místo toho však Radim Ferda čelí na ledě ve finále extraligy borcům jako Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák.

V Kometě takto vypomáhal už na začátku roku, když měla indisponované hráče, a v dobrém se mu to vrátilo ve vrcholné fázi sezony. Brněnský trenér Kamil Pokorný, který ho do loňska v Třebíči vedl a pak přešel do Komety, ukázal při nutnosti zalepit díru ve třetí lajně právě na něho.

„Ferdis je typem hráče, který z ničeho neuhne, nasadí stejně jako všichni kolem něho svoje tělo do každé rány, je důrazný a hraje to, co od něho očekávám,“ vykreslil Pokorný svůj oblíbený prototyp hokejisty, jímž Ferda bezezbytku je.

Na góly má Kometa jiné machry v oboru. Třebíčský rodák sice v první lize jistou produktivitu vykazuje (nikdy však nedal víc než devět branek za sezonu), především je však schopen přesně zapadnout do systému z dílny Pokorného.

„Však i já jsem na systém pedant,“ usmívá se nenápadný hokejista, jenž ve finále fárá jak ve třetí lajně, tak je schopen vypomoct coby třináctý útočník ze střídačky. „Vždycky dělám, co po nás trenéři chtějí, naučil jsem se to v práci. Jednoduchá věc: musíš makat a dělat, co chtějí ti nahoře,“ vypráví.

Kometa – Pardubice třetí finále play off extraligy od 19:00 ONLINE

Cože, v práci?

„Jednu dobu jsem si myslel, že moje kariéra hokejisty je už pryč, tak jsem se živil rukama,“ přiznává Ferda. Bral různé výpomoci, motal se kolem zedníků při nahazování fasád, skládal dlažbu, brigádničil v lese. „S přítelkyní bydlíme na vesnici, jako kluk z města jsem toho moc neuměl. Kamarádi mě naučili. Potřeboval jsem peníze, zabezpečit sebe i děvče. Ona je ta trnitá cesta někdy lepší, než všechno dostat hned,“ ohlíží se devadesátikilový (a 179 cm vysoký) chasník za obdobím, kdy vymetal druholigové štace v okolí.

Na trať se vrátil před čtyřmi lety opět v Třebíči, kde z něho udělali i asistenta kapitána. „Vytáhl mě pan trenér Novák, bohužel již není mezi námi, tímto mu chci aspoň symbolicky poděkovat. Pak přišli trenéři Pokorný a Barvíř, hrál jsem přesilovky i oslabení, začal jsem si strašně věřit, bavilo mě to a stalo se, co se stalo. Jsem ve finále extraligy,“ rekapituluje Ferda.

Brněnský útočník Radim Ferda (v modrém) v akci během finále hokejové extraligy na ledě Pardubic.

Návrat do Komety, v jejíž mládeži vyrůstal a podílel se i na dvou titulech s hráči jako byli Martin Nečas, Lukáš Dostál nebo Libor Zábranský mladší, se mu začal opatrně rýsovat na začátku ledna. Tehdy se Ferda blýsknul husarským kouskem v podobě odehrání pěti zápasů za Třebíč a Brno v pěti dnech.

Pendloval mezi první ligou a extraligou, přejížděl mezi Prostějovem, Brnem, Karlovými Vary a Moravskými Budějovicemi, kde měla Třebíč domácí led, a „rubal“ tam, kde bylo potřeba.

Ferdovy lednové galeje Mezi 4. a 8. lednem odehrál pět zápasů; tři za Kometu v extralize, dva za Třebíč v první lize. V brněnském dresu nebodoval, za Horáckou Slavii si připsal dva góly a tři asistence. Nejmenší ice time v tomto období měl 8:57 min. při utkání Komety v Karlových Varech, nejvyšší pak 18:06 min. za Třebíč proti Litoměřicím.

„Vždycky večer mi naznačili, kde budu hrát další den. Hned po zápase jsem dostal výbornou večeři, přítelkyně se o mě starala, dával jsem pozor na stravování, na doplňování proteinů, přísun vitamínů, abych neonemocněl. Únava se načítala, ale obě mužstva vyhrávala a tak jsem jel na nějaké vlně, cítil jsem se dobře. Kometa mi hodně dala, když jsem vyrůstal, a já jsem neměl nejmenší chuť říct ne, když mě potřebovala,“ ohlíží se Ferda.

Pomohlo mu také, že Třebíč a Kometa hrají díky působení trenérů Pokorného a Barvíře hodně podobně. „I tak to bylo na fyzičku a psychiku extrémně náročné,“ připouští útočník.

Když už bylo cestování náročné až moc, vzal ho do Karlových Varů na otočku brněnský asistent trenéra Barvíř a zvládlo se to zase. Na konci tohoto perného období si mohl Ferda zapsat sedm zápasů v devíti dnech, až pak se jeho prvoligový život vrátil do běžných kolejí.

Jeden z duelů za Kometu si tehdy odbyl i proti Pardubicím. Už tehdy s nadšením vyprávěl, jaké to je hrát proti Červenkovi, jehož dřív vídal jen v televizi.

Teď ho má přímo před očima ve finále.

„Tohle kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, jen si zaťukám na čelo,“ usmívá se Ferda.

V play off si prochází samými vypjatými bitvami. V první lize za Třebíč bojoval v derby proti Jihlavě, která byla nad síly Horácké Slavie, pak s Kometou stanul proti Spartě.

„Mám obrovskou motivaci dosáhnout toho, co se mi s Třebíčí nepodařilo. Prožívám emotivní návrat do Brna. Díval jsem se tady před lety na to, jak kluci z Třebíče jako Martin Dočekal nebo Martin Erat zvedají mistrovský pohár, a snil jsem o tom, že se mi to jednu povede taky. Je pravda, že jsem se musel srovnat s tempem extraligy a stačit hráčům, které mám vedle sebe, ale snad jsem do toho naskočil dobře,“ uvažuje.

Navíc Ferda v Brně nehraje „jen“ o titul, ale i o svoji další hokejovou budoucnost. Tu, o níž už přestával přemýšlet jako o reálné. Rád by zůstal v Kometě, kvůli hokeji by se ale vydal klidně i na opačný konec republiky. „Pokud by šla přítelkyně se mnou,“ připomene. „Rád bych se o takovou šanci popral. Chci být profesionální hokejista,“ zamyslí se.

David Němeček ze Sparty tvrdým hitem sráží Adama Zbořila z Komety.

Nebojácnost ukázal už v semifinále, kdy se musel postavit obrovitému sparťanskému obránci Davidu Němečkovi. Borci, který v sérii drsným hitem vyrazil dech brněnskému centru Adamu Zbořilovi.

„Svoji fotku s Němečkem jsem viděl hodněkrát. Lidi mi říkali, že to byl souboj Davida s Goliášem,“ směje se Ferda. Prý se tehdy čelem proti Němečkovi smiřoval s tím, že když dojde na pěsti, půjde do bitky, v níž může dostat šeredně nařezáno.

„Já se nevzdávám. Nikdy. Jenom jsem nechtěl, aby měla Sparta přečíslení u naší branky, tak jsem si tam stoupnul a nastavil jsem mu hokejkou závoru. Čekal jsem, co z toho bude, šel bych do všeho. Však co by se stalo? V nejhorším bych dostal. Pro tým a pro to, aby se mančaft cítil pohodlně, udělám cokoliv,“ káže svoji hokejovou pravdu brněnský univerzál.