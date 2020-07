Vzpruha pro Kometu: o víkendu přiletí americké eso Mueller

Hodinu před začátkem tréninku Kometa s omluvou odmítla účast na tréninku nejen médiím, ale omezila i pohyb vlastních pracovníků po hale a zejména kolem ledové plochy. Tam nemohl ani klubový fotograf. „Do kabiny mají přístup jen hráči a realizační tým. Respektujeme všechna nařízení. Je zde dezinfekce, ráno se měří teplota všem zúčastněným. Hráči dostali doporučení, aby se nikde nescházeli ve velkých skupinách,“ vyložil asistent trenéra Kamil Pokorný v nahrávce pro média.



Opatrnost vyvolal aktuální nález koronaviru v reprezentaci do 20 let, která ještě v pondělí hrála v Brně (na jiném místě, než trénuje Kometa) přípravu se Slováky. Poté byli tři členové českého týmu testováni pozitivně na onemocnění covid-19.

Kometa už měla od pondělí za sebou svoje interní testování a oznámila, že všechny výsledky byly negativní, přesto na zprávu z tábora reprezentační „dvacítky“ bleskově zareagovala. „Je potřeba co nejvíc minimalizovat možnost, že se někdo nakazí. Každý sportovec potřebuje v tomto období denně pracovat. Pokud z toho mančaft na čtrnáct dní (doba karantény) vypadne, pak je z toho obrovský problém,“ pokračoval Pokorný.

Takhle se absence bude týkat „jen“ obránce Stanislava Svozila, který sérii zápasů za juniorský národní tým proti Slovensku odehrál. V úterý byl individuálně na testu, musí počkat pět dnů a pak jít znovu.

Zábranský omezí kontakt s týmem

Výraznou vzpruhou pro Kometu je blížící se přílet amerického kanonýra Petera Muellera.

Američané sice nemohou cestovat do zemí Evropské unie, Mueller (na snímku) si ale poradil a do České republiky v neděli dorazí po dvou týdnech karantény v Kanadě.

Hned příští týden se pak zapojí do společné přípravy.

V úterý by Kometa měla sehrát první utkání letního poháru doma proti Pardubicím.

Libor Zábranský

Kromě Muellera a Svozila má Kometa na ledě kompletní tým včetně zahraničních posil, jen minimálně se ale do přípravy bude zapojovat její majitel a hlavní trenér Libor Zábranský.

„Tohle rozhodnutí má samozřejmě souvislost s co největší ochranou A-týmu, abychom se nedostali do karantény. Těžko můžu garantovat, že se při všech těch jednáních nepotkám s někým, kdo bude covid pozitivní,“ uvedl Zábranský na klubovém webu.

Stejně jako v minulých sezonách nebude boss Komety na střídačce při přípravných zápasech; tam si jeho práci rozdělí asistenti.

„Budu chtít, aby každý zápas koučoval útočníky a obránce někdo jiný, aby se posunuli dopředu. Takhle to už probíhalo v Lize mistrů, když byl Kamil Pokorný s Jirkou Horáčkem na střídačce,“ řekl Zábranský na adresu svých pobočníků.

Brabenec jde do Kanady

Na prvním tréninku po dovolených měli Pokorný s Horáčkem hráče rozdělené do skupin. To nebylo další z opatření proti koronaviru, ale zaběhnutá praxe umožňující „naložit“ na hokejisty co nejvíc zátěže. „Pracujeme v režimu led–posilovna, skupiny jsou po deseti. Tento model budeme praktikovat během prvních tří tréninků, v pátek bude mít mužstvo společný kondiční trénink,“ konkretizoval Pokorný. S nasazením svých svěřenců byl nadmíru spokojen. „Na hráčích bylo vidět, že pauza byla dlouhá. Měli velkou chuť. Napoprvé měl trénink na ledě vysokou intenzitu a troufnu si tvrdit, že i vysokou kvalitu,“ sledoval asistent trenéra Komety.

Jakub Brabenec v dresu Komety Brno

O místo v kádru pro nadcházející sezonu už v Brně nebude usilovat velký mládežnický talent Jakub Brabenec. Sáhl po něm tým Charlottetown Islanders, hrající juniorskou QMJHL, a 16letý Brabenec s ním podepsal roční smlouvu. V rozšiřovacím draftu CHL si ho Islanders vybrali jako 35. v pořadí.

„V první řadě bych chtěl strašně moc poděkovat Kometě za to, jak mě vychovala. Moc si toho vážím a doufám, že si ještě někdy zahraji před brněnským publikem,“ řekl syn bývalého hokejisty Kamila Brabence a vnuk legendárního basketbalisty stejného jména. V minulé sezoně se mu povedlo debutovat v extralize a vstřelit gól do sítě Hradce Králové.

Kapitán brněnského mužstva Martin Zaťovič přiznal, že přestože opatření zabraňující šíření koronaviru neměla na trénink žádný vliv, nad přípravou se vznáší jiná atmosféra, než bývá zvykem.

Martin Zaťovič, útočník brněnské Komety

„Na zimáku se pohybujeme stejně jako obvykle. Je tam víc dezinfekce a musíme být opatrnější. Tak jako pokyny dodržujeme v normálním životě, tak se jimi řídíme i v šatně a v okolí stadionu,“ uvedl. Připravuje se na to, že sezona bude z mnoha ohledů velmi těžká. „Člověk neví, co bude celkově v jeho životě, natož se sportem. Spousta lidí řeší svoji práci, aby fungovali, aby firmy běžely, a my jako svoji práci řešíme hokej. Uvidíme, co nám situace dovolí. Sezona bude každopádně hodně zajímavá a hodně těžká pro všechny,“ předpokládá Zaťovič.