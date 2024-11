Přesilovky? Špatné, naše brzda, přiznal kouč Komety. Posílil ji Stránský

Pět posledních zápasů Komety Brno skončilo shodně výsledkem 3:2. Dvakrát takhle brněnský soubor vyhrál za tři body, jednou stejným skóre prohrál v normální hrací době a dvakrát odjížděli jeho hráči zklamaní po nájezdech.

A ještě jeden společný jmenovatel všech pět duelů mělo: modrobílá armáda v něm neproměnila ani jednu přesilovku, na využití početní převahy čeká od konce října.

„Momentálně nám to nejde. Vlastně nám to nejde delší dobu... čísla mluví sama za sebe,“ přiznal po porážce z Plzní bez vytáček útočník Tomáš Marcinko. „Jsme tam v pěti, oni ve čtyřech, jednoduše bychom z toho měli dávat góly. My je nedáváme. Máme na čem pracovat a v čem se zlepšovat. Snažíme se o to, zatím je to ale málo,“ řekl zkušený slovenský centr.

Aktuálně je Kometa v extralize s šesti přesilovkovými góly a využitím 10,91% v této činnosti předposlední. Jenom Plzeň je horší, ta při využití 9,43% dala gólů pět.

Brněnské přesilovky Celkem sehráno: 55 (11.)

Vstřelené góly: 6 (13.)

Využití: 10,91% (13.)

Počet střel: 85 (12.)

Úsp. střelby: 5,88% (14.) Pozn.: V závorce za statistickým údajem je umístění v dané činnosti v extralize.

Brněnskému celku v pátek v marném boji se čtveřicemi na plzeňských oslabeních nepomohla ani absence útočníka Jakuba Fleka, který se vrátil nemocný z reprezentace.

„Myslím si, že už je to v hlavě. Hráči mají na to, aby hráli přesilovky, věnovali jsme se jim v reprezentační pauze, dnes jsme dostali dvě, obzvlášť ta druhá byla strašidelná, tam nám jel soupeř sám na bránu,“ konstatoval se sarkastickým úsměvem kouč poražených Kamil Pokorný. Gól by podle jeho mínění krizi prolomil, jenže už v pěti zápasech za sebou nepřišel. „Čím déle ten čas běží, tím to na kluky víc doléhá. Dnes nás ta přesilovka ve třetí třetině sundala, my jsme hráli devět minut výborně a přesilovka nás dostala na pět minut dolů. Možná kdyby nebyla, tak jsme zápas mohli i otočit,“ shrnul Pokorný duel, v němž jeho svěřenci dotáhli z 0:2 na 2:2.

Citelně mu na přesilovky chybí bombeři jako byli v minulé sezoně Daniel Gazda (osm zásahů) a Steve Moses (sedm zásahů), oba praváci. Vedle nich se třikrát prosadil další pravák Tomáš Vincour, který již ukončil kariéru.

„Pravák nebo levák, to se těžko hodnotí. Máme hráče, kteří umí vystřelit i nahrát, chybí nám však takový, který by dal gól. Je to o tom provedení na ledě, jak to uděláme,“ uvažoval Marcinko.

Peter Mueller, útočník hokejistů Komety Brno, během prohraného zápasu proti Plzni. (15. listopadu 2024)

Loni úspěšní reprezentanti svých zemí Jakub Flek a Lukáš Cingel sice v kádru Komety zůstali, proměňovat přesilovky stabilně se jim ale tak jako v minulém ročníku extraligy nedaří. Hvězdný Peter Mueller se v početní převaze ještě neprosadil ani jednou.

„Děláme na tom, točíme hráče. Dřív jsme měli dobré založení, dnes ani to ne. Když jde dobrá nahrávka, zase nejde střela, a naopak. Je potřeba, aby si to ještě sedlo, gól by nás zvedl. Souhlasím, je to špatný,“ uvedl i Pokorný.

13 zápasů na konci sezony 2019/20 odehrál za Kometu útočník Šimon Stránský, který by měl být její posilou.

Vedle něho sedící Václav Pletka, bývalý schopný útočník a aktuálně asistent trenéra Plzně, během Pokorného monologu na tiskové konferenci jenom s pochopením pokyvoval hlavou.

„My máme ještě horší přesilovky, taky na nich pracujeme a nevyužijeme ani čtyři na tři, nepřipravíme si šance, jak bychom si je připravit chtěli. I když jsou tam hráči zkušení, jsme v takovém stavu, že si nedáme nahrávku, nenačasujeme optimálně střelu, je to všechno o hlavách a jednom gólu. Z hráčů to pak spadne a už si dovolí víc,“ mínil také on.

Pokorný se aspoň dočkal posily, z finského Tampere se do extraligy vrátil šestadvacetiletý Šimon Stránský. V 17 zápasech dosavadní sezony se prosadil dvakrát. Pod Špilberkem již krátce hrál v sezoně 2019/20, kdy za Kometu nastoupil třináctkrát a připsal si dva góly a dvě nahrávky. Pokornému by se měl hlásit už na sobotním tréninku.