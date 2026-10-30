Erat měl být jedním z trumfů brněnského týmu. Když se před sezonou do realizačního týmu Komety někdejší útočník s více než devíti stovkami startů v NHL vrátil, očekávalo se, že jeho zkušenosti výrazně pomohou. Právě v početních výhodách během hráčské kariéry vynikal, dokázal řídit hru, nacházet spoluhráče v ideálních pozicích a rozhodovat zápasy.
Jenže po patnácti utkáních má Kometa na kontě pouhé čtyři přesilovkové zásahy. Z 37 příležitostí jich využila jen 10,81 procenta, nejméně ze všech čtrnácti extraligových účastníků. Vedoucí Pardubice přitom proměnily 19 z 54 početních výhod a jejich úspěšnost přesahuje 35 procent. Dokonce i předposlední Olomouc využila šest přesilovek z 53 a je tak statisticky lepší.
|
Třinec zvládl přestřelku s Kometou. V prodloužení rozhodl Adámek
Brňané navíc v početní výhodě strávili nejméně času z celé soutěže, jen něco přes 62 minut. Na jeden vstřelený gól potřebují v průměru téměř deset minut skutečného přesilovkového času.
„Asi žádný,“ odpověděl bez dlouhého přemýšlení bývalý extraligový útočník a hokejový expert Radek Duda na otázku, jaký je dosavadní Eratův přínos.
Vzápětí však svou kritiku obrátil jiným směrem. „Já si myslím, že Martin Erat na to nemá žádný vliv. Jestli bude mít stoprocentní odpovědnost za to, jak vypadá přesilovková hra Komety Brno, tak nevěřím tomu, že bude nejhorší,“ vysvětlil.
Podle Dudy je otázkou hlavně rozdělení kompetencí uvnitř klubu.
„Troufnu si říct, že Libor Zábranský si chce všechno dělat sám. Ale to opravdu nejde. Trenérský tým je prostě trenérský tým a každý by měl mít svoje úkoly. Jestli mám na střídačce Erata, který má mít odpovědnost za přesilové hry, tak mu musím dát stoprocentní důvěru, aby to mohl dělat,“ uvedl na adresu majitele a hlavního trenéra Komety.
Kouč na telefonu? Nelze!
Eratovo působení v klubu je pro extraligu naprosto neobvyklé. Část sezony tráví kvůli rodině ve Spojených státech, odkud s mužstvem komunikuje na dálku. Na některých zápasech je osobně, jindy se zapojuje prostřednictvím videohovorů.
„Máme nějaký systém a komunikujeme s ním. I když tady třeba momentálně není, máme videohovory a mluvíme o všem,“ vysvětloval naposledy útočník Jakub Flek.
Podobně spolupráci popisoval asistent trenéra Jiří Horáček.
„Martin Erat je s námi neustále v každodenním kontaktu, ať už je v České republice, nebo se s námi spojuje online ze zámoří. Jsme v roce 2026, není to potíž,“ poznamenal.
Erat se k brněnskému týmu poprvé osobně připojil v úvodu soutěžního ročníku, poté odcestoval a na krátkou dobu se v Brně opět zdržel v polovině října. Nyní má podle Horáčka s postupující sezonou pobývat v Česku trvaleji.
Jenže právě způsob spolupráce zpochybňuje další oslovený expert, bývalý hokejista a trenér Michal Mikeska.
„Videohovor s týmem je fajn, ale tohle je práce, jež by měla probíhat na každodenní bázi. Změnit nebo ovlivnit jednoho hráče znamená podle mě třeba dvacet hodin tvrdé individuální práce. A ani potom není jisté, že to vyjde,“ upozornil.
|
Sváteční střelec Aubrecht zaskočil Brno. Ani nevím, jak slavit gól, smál se bek
Podle něj totiž není samozřejmé, že mimořádný hokejista dokáže své schopnosti vštípit ostatním.
„To, že jako hráč něco umíte, je fantastické. Ale otázkou je, jestli to dokážete někomu předat. A jestli je to vůbec přenositelné.“
Chybí střelec, nebo jen správné rozestavení?
Zatímco Duda je přesvědčený, že Kometa má pro úspěšné přesilovky dostatečně kvalitní kádr, Mikeska vidí problém právě ve složení mužstva.
„Kometa nemá typického střelce. Například Liberec má Rychlovského nebo Lence. Když dostanou puk, dokážou ho uklidit do brány. To je speciální dovednost, kterou tihle kluci vládnou,“ řekl.
Brňanům podle něj chybí také mimořádný tvůrce hry. „Playmakera nevidím ani v Pospíšilovi, ani ve Flekovi. Mají podle mě jiné přednosti,“ podotkl.
Řešení však nabízí. Na levý kruh by postavil obránce Aarona Irvinga, případně Libora Zábranského. Oba mají tvrdou střelu a mohli by představovat hlavní zakončovatele jednotlivých přesilovkových formací.
„Ať Irving vypálí za zápas deset střel v přesilovkách. Věřím, že jedna by tam prostě spadla, protože víme, jak strašnou má ránu,“ prohlásil Mikeska.
Zvláštní pozornost také směřuje na využití útočníka na modré čáře při přesilovce. „Adam Zbořil je podle mě nejkreativnější hráč Komety. Není to běžné, ale proč ne? Jen bych chtěl vidět, že z toho vznikají šance,“ krčí rameny.
S vysvětlením, že Brňanům chybějí kvalitní střelci, ovšem nesouhlasí trenér Kamil Pokorný. Za hlavní nedostatek považuje něco jiného.
„Náš problém je dostat se do situace, abychom se vůbec k takové gólové střele dostali.“
Čísla mu dávají přinejmenším částečně za pravdu. Kometa za 37 přesilovek vyslala na soupeřovy branky pouze 58 střel. V průměru tedy ani ne dvě za jednu početní výhodu.
Pokorný přesto věří, že Eratův přínos je významný. „Kdybyste byli na tom mítinku, tak on vidí ty díry, které tam jsou,“ hájil svého kolegu.
„Ale potom musí přijít těch pět hráčů a udělat to, co mají. A samozřejmě je tam pořád soupeř.“
Podle Mikesky už nastal čas, aby vedení Komety dosavadní výsledky vyhodnotilo a hledalo cestu ke zlepšení.
„Zábranský musí říct: Martine, ty jsi zodpovědný za přesilovky. Pojďme něco změnit, protože po první čtvrtině sezony to vůbec nefunguje,“ nastínil.
A co Eratův odchod? „Takhle ultimativně bych to určitě neviděl. Není to fatální věc. Navíc Libor s Martinem jsou kamarádi a Martin pro Kometu odvedl spoustu práce. Přivezl poháry a pomohl ji dostat na vrchol,“ připomněl.
Rozhodující budou podle něj následující týdny. „Pokud bude druhá čtvrtina stejně bídná, pak je po polovině sezony na místě otázka, jestli něco nezměnit. Protože do play off nechcete jít s desetiprocentní úspěšností přesilovek,“ zdůraznil.
Kometa může tristní bilanci vylepšit v neděli od 17 hodin v olomoucké „Plecharéně“.