Vystřízlivění Komety. Srazily ji nešvary ze základní části a čelí vyřazení

„Je to velké vystřízlivění. Můžeme si to analyzovat, jak chceme, ale doma musíme hrát podstatně lépe, jestli chceme mluvit o pokračování,“ hlásí po druhém prohraném duelu útočník Peter Mueller.

Přitom Kometa za soupeřem herně nezaostala. V druhém klání byla celý zápas mírně lepší, jenže staré rány se znovu otevřely, když o jednobrankový náskok přišla osmnáct vteřin před koncem běžné hrací doby a o necelé čtyři minuty později padla 3:4 po prodloužení. Dobře rozehrané utkání ztratila stejně jako v pátek, a dnes tak od 18 hodin hraje doma o prodloužení své sezony.

ONLINE: Kometa Brno - Liberec podrobná reportáž od 18:00

Už v jejím průběhu se Brňané neustále odkazovali na to, že s body, které ztratili v závěrech utkání, by patřili tam, kde se reálně vidí – tedy mezi nejlepší pětku v extralize. Jenže místo toho ještě tři kola před koncem základní části hájili náskok na nepostupovou pozici a nyní zase řeší, jak vyhrát tři duely v řadě. „Pořád jsme ve hře,“ nechce trenér Jiří Kalous slyšet o tlaku.

3 krát v historii se v předkole povedlo otočit sérii za stavu 0:2 na duely.

Ten však zákonitě přijde a jeho tým se s ním v sezoně často nedokázal vyrovnat. „Nechali jsme si v závěru vítězství proklouznout mezi prsty,“ láteřil kouč před dlouhou cestou do Brna a jako by sám sebe citoval z průběhu celé sezony.

Faktem je, že nezvládnuté koncovky zanechávaly hluboké a dlouhodobé šrámy. O ztrátě vedení se Zlínem už v druhém kole si hráči povídali ještě v únoru, další ránu si nesli z říjnového duelu proti Třinci či Spartě hned po Novém roce. Naprosto dokonalým úkazem byl však domácí duel proti Olomouci v závěru dlouhodobé části, kde opanovaný zápas doslova darovali soupeři.

Co třetí třetina, to gól

Třetí třetiny jsou noční můrou Brňanů a čím víc se blížilo play off, tím horší byl poměr gólů v nich, který se momentálně zastavil na bilanci 38:62. Dá se tedy říct, že jihomoravští extraligoví zástupci naskakují do závěrečné části s tím, že v průměru jeden gól prakticky s jistotou inkasují, protože duelů měli 58. Reálně hned šestkrát dokázali soupeři ve třetí třetině vsítit Brnu tři góly. Partě majitele Libora Zábranského se to podařilo jen jednou.

62 gólů dostala Kometa v sezoně ve třetích třetinách, dala jen 38.

Brňané se nicméně mohou utěšovat, že stejnou hrozbu vyřazení už znají. Loňskou předkolovou sérii proti Vítkovicím dokázali zachránit a otočit. „Víme, že to dokážeme, zkušenosti máme. Je to však odlišná série. Nezbývá než v pondělí dobře začít a v úterý pokračovat. Věřím, že se do Liberce ještě vrátíme,“ nevzdává se kapitán Martin Zaťovič. Otočit vývoj předkolové série po dvou úvodních prohrách se ale za dvanáct let tohoto systému v extralize povedlo jen třikrát.

Před začátkem série se boss Zábranský vyhýbal otázce, zda týmu roste lídr, který ve vyřazovací části povstane a strhne zápas nějakou individuální akcí či geniální přihrávkou. „Trenér nemůže tahouna jmenovat, ten se přece musí ukázat sám,“ čílil se nad dotazem, zda vidí na některém z hráčů zvláštní formu a zápal. „Nikdo mě nepřekvapil,“ uzavřel Zábranský.

Jeho slova bohužel platí obecně. Kromě výborného Petera Muellera, jenž už vstřelil tři branky a přidal jednu nahrávku, se opravdu nikdo nevymyká a nezáří. Z Komety je tak opět jednoranná zbraň, která se ve chvílích, kdy Mueller chybí na ledě, přebíjí a soupeř z ní nemá dostatečný respekt. Ten mají podle Kalouse i Zaťoviče dodat brněnští diváci. „Budeme mít fanoušky konečně na své straně,“ doufá v kouzlo domácí haly kouč.

Každopádně v play off se bojuje na všech frontách. Kometa podala podnět disciplinární komisi na přezkoumání píchnutí holí do slabin, kterého se na Michalu Krištofovi dopustil Jaroslav Vlach. Rozhodčí zákrok přehlédli, kamerám však neunikl, a tak se dá předpokládat, že člena speciální formace, jež měla za úkol hlídat elitní Holíkovu řadu, dnes nebude mít liberecký kouč Patrik Augusta k dispozici.

Otazníkem zůstává i obsazení domácího brankoviště. Marek Čiliak lovil v pátek puk ze své sítě čtyřikrát, Matej Tomek o den později třikrát. Jednička v domácím zápase tak jasná rozhodně není.