Jak ještě vylepšit Kometu. Zpevnit obranu, získat přesilovky, radí Koreis a Málek

Část 1/5

Brněnský Jakub Flek se raduje z trefy proti Olomouci.

Zatímco týmy v tabulce pod nimi se budou od pátku mořit v ošidném předkole, Brňané mají čas na vyladění formy až do 18. března, kdy začne play off i pro ně. Jak čas využijí?

„Vždycky je co zlepšovat. V první řadě se budeme soustředit sami na sebe, ještě víc na zlepšení defenzivy. A nachystáme se konkrétně na soupeře, který na nás z předkola vyjde,“ shrnul plány na dlouhou pauzu kapitán Jakub Flek.

I když má Kometa vedle týmového úspěchu i své zástupce mezi nejlepšími hráči kanadského bodování, pořadí střelců i hodnocení brankářů, nepůjde do play off mezi největšími favority. Co může udělat pro to, aby se mezi ně vmísila a poprala se o první medaili od roku 2018, naznačují pro MF DNES bývalí extraligoví hráči Jakub Koreis a Roman Málek.