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Tipsport extraliga 2026/27

Zlomová sezona Komety: nová aréna, boss na střídačce i plno navrátilců

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  11:11
Tvrdá, poctivá a hlavně jihomoravská. Taková má být Kometa v novém ročníku hokejové extraligy. Ten se pro ni stane přelomovým, protože se v polovině sezony přesune do vysněné T-Areny na brněnském výstavišti. Spolu se zástupem navrátilců ze světových soutěží a přetlakem v obraně to předznamenává velké ambice a iDNES.cz tak vybírá pět lákadel sezony, kterou modro-bílá ekipa majitele a trenéra otevře už ve středu od 17:30 na ledě Litvínova.
Část 1/5

Přesun do moderny

Třicetiletý azyl v Rondu přinesl zmrtvýchvstání klubu a tři tituly, v lednu však Kometu čeká vysněné stěhování do nové haly. V té staré odehraje už jen 15 zápasů.

Co nevyšlo na milovaných Lužánkách, se podařilo zhmotnit v areálu výstaviště. Moderní stánek tu pokřtí zápasem se Spartou 10. ledna 2027. „O tom, že nová aréna posune Kometu dál, nepochybuji. Tolik zájemců, co je tady o místa na sezení, tolik rodin a dětí, co má náš marketing v čekacím listu, nám otevírá daleko širší možnosti práce s fanouškem,“ raduje se majitel klubu.

Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Předtím se hala ještě otestuje díky mistrovství Evropy v házené žen. Led tak poprvé pokryje plochu až na konci prosince, aréna nabídne pro hokej 12 310 míst, včetně klubového patra a skyboxů. „Přesun znamená hodně pro Kometu, region i pro celý český hokej,“ pyšní se Zábranský. „A že tu bude zvýšený tlak na výsledky? Ten je v Brně na Kometu vždycky,“ dodává.



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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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