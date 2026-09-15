Zlomová sezona Komety: nová aréna, boss na střídačce i plno navrátilců

Přesun do moderny
Třicetiletý azyl v Rondu přinesl zmrtvýchvstání klubu a tři tituly, v lednu však Kometu čeká vysněné stěhování do nové haly. V té staré odehraje už jen 15 zápasů.
Co nevyšlo na milovaných Lužánkách, se podařilo zhmotnit v areálu výstaviště. Moderní stánek tu pokřtí zápasem se Spartou 10. ledna 2027. „O tom, že nová aréna posune Kometu dál, nepochybuji. Tolik zájemců, co je tady o místa na sezení, tolik rodin a dětí, co má náš marketing v čekacím listu, nám otevírá daleko širší možnosti práce s fanouškem,“ raduje se majitel klubu.
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Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly
Předtím se hala ještě otestuje díky mistrovství Evropy v házené žen. Led tak poprvé pokryje plochu až na konci prosince, aréna nabídne pro hokej 12 310 míst, včetně klubového patra a skyboxů. „Přesun znamená hodně pro Kometu, region i pro celý český hokej,“ pyšní se Zábranský. „A že tu bude zvýšený tlak na výsledky? Ten je v Brně na Kometu vždycky,“ dodává.