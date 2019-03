Tým, který se mění, ale nechybuje. A hokejová Kometa letí dál

„Máme hlavně neskutečnou vnitřní sílu,“ libuje si Zábranský. „Kluci za žádného stavu nezmatkují, ať se děje cokoliv.“

Naposledy to poznali v Hradci Králové. Kometu se ve čtvrtfinále pokoušeli ulítat, umlátit, ubránit nebo rozhodit (a nejen na ledě). Výsledek byl ale po každém ze čtyř duelů totožný - brněnské vítězství.

Zatímco obhájci titulu vyhlížejí příští středu start bojů o finále, Mountfieldu sobotní výhrou 3:2 ukončili sezonu. Na dovolenou se hradečtí hokejisté vydají po čtvrtfinálové potupě 0:4. Stejně jako loni Vítkovice. Stejně jako předloni Sparta.

Ani předchozí čtvrtfinálové soky v jednotlivých duelech Kometa (většinou) nezválcovala. „Statistik je v dnešní době asi milion, počítá se pomalu i to, kdo se kolikrát nadechne. A všechna čísla hovořila pro nás,“ posteskl si hradecký tvrďák Radek Smoleňák.

Jenže Kometa měla údernější přesilovky, preciznější oslabení a dala více gólů. Na tom záleží.

Těžko se definuje, v čem přesně vyniká. Nazývejme to (byť těžko hmatatelnou) zkušeností. Polovinu týmu tvoří třicátníci, kterým navrch šéfuje 41letý kapitán Čermák.

Přitom hokejová moderna razí pojmy jako rychlost, dravost a mládí. Aktivní Hradec s mladší soupiskou doufal, že v průběhu série soupeři musí dojít síly. Jenže závěrečnou třetinu posledního mače to byla Kometa, která za nerozhodného stavu přimáčkla hosty do obranného pásma.

„Zapnuli jsme turbo,“ usmál se Zábranský. „Kluci jsou po kondiční stránce výborně připravení. Navíc jedna věc je lítat nahoru dolů a druhá být ve správných pozicích. V tom jsme byli lepší.“

Že by to bylo varování do Liberce, Plzně či Třince, tedy měst, kde sídlí další extraligoví favorité? Ušetřené síly se Kometě určitě šiknou. K tomu umí mistrně reagovat na vývoj duelů. Ve vyřazovacích bojích za poslední tři sezony Brňané dvacetkrát skórovali jako první. A dvacetkrát utkání vyhráli.

„Trenéři určí, co máme hrát, a my si k tomu řekneme svoje - jak budeme napadat, jestli to stáhneme. A když Marek Čiliak zavře bránu, stačí nám jen chytat dorážky,“ líčil brněnský útočník Martin Zaťovič.

„Kometa nechybuje. Nenabídla místa, kde by ukázala slabost,“ hodnotil hokejový expert David Pospíšil. „Navíc má hráče, kteří umí zápasu dát směr.“

Čtvrté čtvrtfinále rozhodl hattrickem právě Zaťovič, v první partii se třemi trefami blýskl Orsava. V play off střílí góly i americký bombarďák Mueller. Vlastně on je jednou z mála jistot, na kterou se dlouho nevýrazná Kometa mohla v základní části spolehnout.

„Moc se nám nevěřilo. Ještě není důvod juchat, ale teď jsme pochybnosti smetli ze stolu,“ doufá Zaťovič.

Svižný průlet do semifinále překvapuje i kvůli rošádám v kádru, skoro po celou sezonu Kometa vodila další a další posily. „Na můj vkus bylo změn hodně,“ uznal i Zábranský. „Bylo třeba respektovat, že jsme měli špičkové hráče, o které byl zájem. Na trhu jsme dlouho hledali ty, kteří by je nahradili.“

I to v tuzemsku bývá daň za úspěch. Opory mistrů si vyslouží lepší kontrakty v cizině. Osobnosti - Němce, Erata nebo Zaťoviče - si Kometa drží. I proto loni obhájila titul. A čtvrtfinále naznačilo, že za měsíc může Brno klidně podniknout další zlatý mejdan.