Chybí góly, nejsou body. Hokejová Kometa padla potřetí v řadě

Minulý týden zastihl ve velkém útlumu hvězdami napěchovaný útok Komety, jejíž pušky nezahřměly naplno ani po návratu lídra Martina Erata. A tak po pátečním hubeném představení ve Vítkovicích přišla obdobná domácí slabota proti Liberci, znovu jen jeden vstřelený gól a prohra s Bílými Tygry 1:2.

Pro Kometu třetí v extralize v řadě. „Musíme si něco říct k našemu systému hry, poučit se z chyb a hru celkově zjednodušit. Máme zase o čem přemýšlet a času tolik není. Potřebujeme začít od jednoduchých věcí a nabalovat na ně ostatní,“ konstatoval brněnský brankář Karel Vejmelka.

První část vyříkávání proběhla zjevně hned po nepodařeném utkání, po němž zůstaly dveře kabiny Komety zavřené delší dobu, než je obvyklé. Přes zeď byly slyšet zvýšené hlasy. „Co jsme si řekli, musí zůstat v šatně,“ řekl útočník Martin Zaťovič.

Liberec měl v brance Willa a k dobru lepší disciplínu

Liberec měl v Brně lepší nástup, kdy i s pomocí jedné přesilovky Kometu zatlačil a nabral velmi slušné tempo, lepší produktivitu, což se odrazilo i v gólu Jana Ordoše zpoza branky, a nakonec i lepší disciplínu. V posledních devíti minutách domácí hráči místo souvislého závěrečného náporu dvakrát pykali na trestné lavici. Snížení na konečných 1:2 od nejlepšího střelce extraligy Petera Muellera přišlo až 29 vteřin před koncem a to bylo pozdě.

„Liberec má zkušené mužstvo a bruslivé typy hráčů. V něčem nám dal slušnou lekci. Z lecčehos se od nich můžeme poučit,“ uznal Vejmelka.

Ne obrana, ale útok nyní pálí Kometu. Konkrétně produktivita druhého až čtvrtého útoku, což je vleklá slabina týmu. Skutečnost, že za poslední čtyři zápasy dal gól jediný hráč, který nehraje v elitní útočné formaci Brna, je vypovídající.

Paradoxně včera i čistě jen první útok Komety mohl na silného protivníka stačit. Obrovské šance měli za stavu 0:0 Zaťovič a za stavu 0:1 Mueller, oba byli sami před brankářem Romanem Willem, ale nedokázali přehodit jeho beton.

„Vždycky to bylo v rychlosti, prudké nahrávky, bohužel nám to nevyšlo zvednout. Kdybychom to dali, byl by to jiný zápas,“ mínil Zaťovič, férově ale uznal, že jenom souboje brněnských hvězd s libereckým mužem v masce o dělbě bodů nerozhodly. „Neviděl jsem tam od nás tolik šancí. Měli jsme nějaké docela tutové, ale hra se odehrávala spíš ve středním pásmu, nahazovalo se to ze strany na stranu, hokej byl upracovaný. Vždycky je to o tom, dát první gól, pak tým naroste, věříme si víc. Dnes jsme si moc nevěřili a před bránou nebyl tolik důraz,“ dodal Zaťovič.

Výsledkem je pro Kometu třetí prohra v řadě, a tak se u brněnské šatny často zmiňovalo slovo sebevědomí.

„Psychika u nás hraje hodně roli. Máme v hlavách, že jsme naposled prohráli, že tabulka je vyrovnaná, že potřebujeme body... Tady je kámen úrazu. My to potřebujeme zlomit zápasem, kdy dáme víc než dva góly, a převážit to na naši stranu,“ podotkl brankář Vejmelka.

Trenér Kamil Pokorný na toto téma dodal: „Dnes hrál Liberec možná i víc do obrany. My jsme s tím měli problém, a když jsme se dostali do vyložených šancí, tak jsme gól nedali. Tím, že soupeř dal první šťastný gól, tak sebevědomí na naší straně nebylo na patřičné úrovni.“

Navíc branku Liberce jistil vynikající Will. „Člověk je možná o něco poctivější, když přijede do Brna, než jsme byli v zápasu doma s Litvínovem. Roman Will vyřešil spoustu nečitelných situací Komety za nás, proto jsme vyhráli,“ mínil liberecký trenér Filip Pešán.

O tom, co zlepšit, nemají v Brně čas přemýšlet moc dlouho, protože už zítra je čeká další náročný zápas na Spartě. I ta se potřebuje chytit; slabší období má ještě výrazně delší než Kometa.

„Nevyhráli jsme dnes, musíme bodovat tam,“ pravil Zaťovič jednoduše. „Elitní šestku musíme udržet za každou cenu.“

Právě Sparta může Kometu ze šestice nejlepších v brzké době vystrnadit. Na Brno ztrácí jen tři body a má dva zápasy k dobru.