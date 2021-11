Děravou brněnskou bránu se má pokusit „zazdít“ zkušený gólman Sedláček

„Jaká asi může být nálada po dalším takovém zápasu? Dostáváme pořád zbytečné góly, je to furt dokola,“ smutnil Tomáš Bartejs. Ani soupeře, který přijel s obří náloží osmi proher v řadě, nedokázala Kometa srazit. Že by za to ale primárně mohl bídný výkon brankáře, to se rozhodně říct nedá. Klimeš dělal, co mohl, na tečovanou ránu sparťanského novice Matuškina neměl nárok a gól Chlapíka, který vyšťoural puk pod jeho betonem, byl na hraně pravidel. Ani třetí a čtvrtá branka nešla za gólmanem, jedné předcházela další teč, druhou nemohl přes clonící hráče vidět.

Přesto Klimešova nedělní prachbídná úspěšnost zákroků 83,33 procenta bude dalším v řadě důvodů k příchodu nového strážce kasy – Jakuba Sedláčka. Brankář Olomouce sice v neděli ještě hájil klec Hanáků při výhře nad Libercem, v pondělí se ale stává volným hráčem, neboť se Olomouci upsal jen nakrátko.

Asistent se vrací domů Krátký byl návrat Jozefa Kováčika do brněnské Komety. Obránce rezervního mužstva a asistent trenéra u hlavního týmu se kvůli osobním záležitostem vrací na Slovensko do rodných Topolčan. Do Brna přitom znovu přišel teprve v únoru, kdy si jej majitel a tehdejší kouč Libor Zábranský vybral do realizačního týmu. S hráčskou kariérou se tak rozloučil v sobotu za B tým a Kometě dal sbohem i v trenérské roli.

Fakt, že jistojistě míří do Brna, klub sice nepotvrdil, aktivně se tomu ale také nebrání. „Nechci to komentovat takhle těsně po utkání. To, co se píše v médiích, je jedna věc, na ledě je ale také vždy pět hráčů a gólman a my jim musíme pomáhat,“ mlžil brněnský kouč Jiří Kalous na tiskové konferenci.



A přidal, že brankáři nesou jen část podílu na svých statistikách. Jeho výtku potvrdil i Bartejs. „Určitě jsme našim brankářům nepomohli, aby si udrželi jistou pozici v klubu. Je to ale odpovědnost celého týmu. Neštve to jen gólmany, vadí to celému mančaftu,“ láteřil obránce.

Řečí čísel jsou jednička úvodu sezony Matej Tomek s Lukášem Klimešem průběžně až na 19. a 21. místě sezonních tabulek zákroků – oba s úspěšností pod 90 procenty a průměrně třemi obdrženými brankami na zápas – pod hranicí, kdy se dá mluvit o slušných výkonech.

Statisticky by tak příchod Sedláčka, který má z osmi startů za Hanáky slušných 91,47 procenta a necelého dva a půl gólu na utkání, měl znamenat zlepšení.

Svých cifer ale muž se zkušenostmi z KHL dosáhl za pevnou obranou Olomouce a obhájit je za trápící se defenzivou Komety a katastrofickým oslabením nebude snadné. „Zdá se mi, že Olomouc má hru dobře zorganizovanou, pak to má brankář jednodušší. Ví, odkud střely mohou jít. U Komety není organizace taková, aby dělali tak málo chyb, Sedláček to tam bude mít těžší,“ varoval hokejový expert Milan Antoš pro Českou televizi. „Bude nicméně chytat velmi dobře, protože změna prostředí brankářům skoro vždy pomůže,“ zavěštil.



Kometu a celou ligu nyní čeká reprezentační pauza pro turnaj Karjala a Brňané ji již mocně vyhlíží. „Potřebujeme ji, pomůže nám dostat se zpět k tomu, co nám funguje, protože máme na víc, než ukazujeme poslední dobou na ledě,“ uzavřel pozápasové hodnocení elitní útočník Peter Mueller.