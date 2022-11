Uhráli jsme vzadu nulu a jeden gól nám stačil, konstatoval brněnský Koblížek

„Řekli jsme si, že když nám to nejde do ofenzivy, musíme začít od dobré hry dozadu. Dnes jsme byli podpořeni dobrým výkonem gólmana, uhráli jsme vzadu nulu a jeden gól nám stačil,“ shrnul úmorné čekání na rozuzlení bitvy Koblížek.

Kometa sehrála jeden z nejméně pohledných zápasů sezony, což ji však poté, co sebrala první výhru po čtyřech prohrách, tolik netrápilo. Naopak. „Taková výhra nám pomůže. Nebyl to asi hokej, který by si diváci moc užívali, tak to někdy je. Zvlášť proti Olomouci to bývá ubojované. Pro nás super, že jsme to dotáhli do úspěšného konce,“ uvedl brněnský útočník.

Jeho tým je v podobné situaci, v jaké už byl na začátku sezony; tehdy také nebodoval a musel se chytit. V průběhu utkání s Olomoucí přišel – stejně jako v prvních kolech extraligy – o zraněného obránce Tomáše Kundrátka.

Po odchodu centra Tomiho Sallinena do Švédska udělali trenéři Komety i úpravy v sestavě, tou nejvýraznější bylo posunutí juniora Eduarda Šalého do druhé přesilovkové formace. Hlavně ale Kometa vsadila na jistotu za každou cenu. I na prodloužení nastoupila s dvěma obránci a jedním útočníkem.

„Martin (trenér Pešout) to tak hrával ve svých předchozích angažmá, tak po tom sáhl i dnes. Když to tady veřejně padlo, příště to změníme,“ nadhodil na tiskové konferenci Jiří Horáček, asistent trenéra Komety.

Výkon do obrany pochválil. „Musíme pracovat, dostat se do herní pohody. Možná se do výkonu promítla i nervozita. Na začátku sezony jsme taky nehráli úplně super, odpracovali jsme to a nastartovali jsme se. Věříme, že stejně jako tehdy půjdeme krok po kroku nahoru i teď,“ řekl Horáček.