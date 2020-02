„Efekt Holík“ fungoval Kometě jen krátce. Hledání pohody pokračuje

Ticho, zavřené dveře a občasný křik kapitána Martina Zaťoviče, slyšitelný z kabiny na chodbu. Hokejová Kometa se domácí prohrou 2:4 s Olomoucí vrátila zase tam, kde byla před minulým úterkem – je zahanbená, s velkým odstupem, byť na pátou příčku. A dusno kolem ní tomu v neděli večer odpovídalo.

Mužstvo sice v sobotu v sestavě po zranění přivítalo prvního centra Petra Holíka, výtečnou produktivitou dokázali Brňané „z ničeho“ otočit zápas ve Zlíně a vyhrát tak podruhé za sebou, o nějakém uklidnění v táboře ambiciózního extraligového kolosu přesto nemůže být ani řeč.

Kometa po návratu ze Zlína, kde vyhrála 5:3, doma hned o den později předvedla další varovný kotrmelec.

„Je strašně lehké se vymlouvat na únavu. Ostatní týmy takovou situaci zvládají. Možná kdybychom hráli špatně první třetinu, než se nám rozjedou nohy, tak bychom to brali, ale ten výkon nebyl dobrý po celou dobu utkání,“ hlesl trenér poražených Kamil Pokorný po olomoucké lekci.

Jak na tom Kometa necelé dva týdny před koncem základní části je, dokumentovalo nejlépe dění před její šatnou po utkání. Tam, kde se mají odehrávat rozhovory, nepřišel více než hodinu po zápase ani jeden brněnský hokejista. Techničtí pracovníci týmu si plnili svoje povinnosti, z šatny vycházeli a zase se do ní vraceli, ale hráči zůstali po dalším z herních selhání zavřeni a vyříkávali si svůj výkon. Vzrušená debata byla slyšet i přes zdi kabiny.

Přitom když klub před sobotním derby se Zlínem zveřejnil soupisku, zavládlo nadšení. Vymodlený spasitel Petr Holík, který táhl Kometu na konci prosince a i po pauze zůstal ve vedení statistiky asistencí, po sedmi týdnech vyjel ve středu první formace. „Nebylo to plánované. Nevěděl jsem, kdy nastoupím. Zkoušel jsem to na ledě a probíral s trenéry, že to vyšlo do Zlína, je náhoda,“ komentoval svůj návrat Holík, který právě ve Zlíně prožil většinu své kariéry.

Aby radosti nebylo málo, v novém dresu se konečně představil i Rudolf Červený. Soupiska se tak konečně zaplnila a na ledě to bylo znát.

„Efekt Holík“ zafungoval už v první přesilovce. Ač si brněnský forvard asistenci nepřipsal, hosté se mohli zásluhou Tomáše Vincoura radovat. Kometě se od začátku roku a tedy i po dobu Holíkova zranění při přesilovkách nedařilo, doslova se trápili. Z 49 příležitostí se jen čtyřikrát rozsvítilo světlo za brankou soupeře. Centr měl přinést invenci a šikovnost. V první přesilovce to s Holíkem vyšlo. Na další zásahy se už ale nedostalo.

Ač se zápas nevyvíjel do třetí třetiny příznivě a Kometa ještě přišla o zraněného Lukáše Kucseru, Brňané našli potřebnou vůli a ve třetí třetině zvrátili třemi trefami utkání na konečných 3:5. Pachuť pomalého rozjezdu a špatného bruslení však kdesi vzadu zůstávala. „Hráče to stálo spoustu sil, ale získali jsme důležité body. Bude se nám lépe odpočívat na zítřejší zápas,“ myslel hned na další utkání trenér Pokorný.

Odpočinek ale zřejmě Brňanům síly nedobil. Od první minuty Kometa doma Olomouci nestačila. Odpočatý soupeř, známý svým houževnatým stylem plným obětavosti a rychlého bruslení, věděl, kde tlačit, aby to domácí nejvíce bolelo. Rychlé protiútoky a výborné bruslení Hanákům na viditelně nestíhající brněnskou sestavu stačilo.

Kometu ještě v závěru základní části prověří Liberec, Kladno, Plzeň a Pardubice. Aby měl klub jistotu předkola, musí alespoň dva duely zvládnout. Pomocí Brňanům může být fakt, že pouze proti Plzni nastoupí venku.