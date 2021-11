Návrat starých ponurých časů: porážka Komety bez fanoušků

„Strašně těžký zápas. Nám to v poslední době úplně nejde. Nejsou to debakly 0:4 nebo 0:5, je to o maličkostech, ale taháme v nich za kratší konec. Musíme se na to podívat, zlepšovat se v tréninku a pak to potvrdit v zápase,“ přemítal brankář poražených Jakub Sedláček. Po třech zápasech na střídačce se dočkal premiéry v modrobílém dresu, vedl si víc než zdatně, přesto třikrát kapituloval.

Na dvě výhry, vybojované po návratu majitele Libora Zábranského na střídačku, tak Kometa navázala zase dvěma nevýraznými výkony a prohrami.

„Nás tahle ztráta velmi mrzí. Každý bod má pro nás v situaci, v jaké jsme, cenu zlata,“ zachmuřil se brněnský trenér Jiří Kalous. Ještě víc než ztracené body ho však rozladil výkon, který Kometa podala. „Jsem hodně zklamaný a hodně naštvaný, když to řeknu slušně, za to, co jsme dnes předvedli. Místo abychom rozdávali radost aspoň těm fanouškům, kteří měli možnost přijít, tak si to komplikujeme. Na pozicích, na jakých momentálně jsme, se musí bojovat jinak. Já jsem to tam postrádal,“ namířil Kalous kritiku do vlastních řad.

Zejména v porovnání s týden starou partií proti Litvínovu, který minulou neděli Kometa doma zdolala po výkonu plném pohybu a nápadů, bylo její včerejší soužení proti pevné hradecké obraně velkým zklamáním.

Hosté navíc přijeli s důrazem na defenzivu, aby odčinili minulý domácí debakl se Spartou.

„Tehdy to byl zápas blbec, kdy nám nic nešlo. Měli jsme k tomu dlouhý mítink, co a jak pozměnit, abychom se vrátili k tomu, s čím jsme byli úspěšní. To znamená nedostávat moc gólů,“ uvedl hradecký obránce Bohumil Jank, autor jedné z branek hostí.

Všechny tři jejich trefy obstarali obránci, čímž svůj poctivý výkon ještě vyšperkovali. „Kometa má pořád extrémně dobré hráče. Nemyslím si, že to bylo jednoznačné, ale návrat k naší hře, tedy k pracovitému hokeji, nám přinesl ovoce,“ dodal Jank.

Holík citelně chyběl

Brněnský soubor se zřejmě nedokázal vyrovnat s absencí středního útočníka Petra Holíka, který má z minulého zápasu s Vítkovicemi silně zhmožděné rameno. Jako kdyby to rozhodilo celou ofenzivu Komety. Dobývání hradeckého pásma dostala na starost především první formace s Michalem Krištofem na centru; každý z jejích členů strávil na ledě víc než 25 minut, čas Petera Muellera se vyšplhal dokonce na astronomických 28:43 minut.

Dohromady si osazenstvo prvního útoku připsalo osm střel, Mueller v přesilovkách často měnil pozice, Holíkovy nápady však citelně chyběly. „Nevím, jestli jsme měli nějaké stoprocentní šance. Hradec zlepšil obranu, hrál výborný hokej,“ sledoval ze svého stanoviště brněnský brankář Sedláček.

Celkem měla Kometa pět přesilovek včetně 30 vteřin výhody pěti proti třem a skórovat v nich dokázala jednou. To se dorážkou zblízka prosadil Luboš Horký, s 12 přesnými zásahy nejlepší střelec mužstva.

„Když vám vypadne nejlepší nahrávač v lize, tak je to poznat. Tady je ale plno výborných hráčů, co mají na papíře velká jména. Jestli vypadne jeden hráč, tak nás to nemůže tak ovlivnit,“ řekl na téma Holíkovy absence Sedláček.

A tak v brněnské šatně přišel zřejmě podobný mítink, o jakém mluvil Jank z hradeckého pohledu po propadáku se Spartou.

„Měli jsme i s Liborem Zábranským pohovor s hráči, velmi důrazný pohovor. Věci, které musíme dělat, jsme nedělali. Nevím, jestli si hráči uvědomují situaci, ve které jsme, ale já doufám, že si to uvědomí co nejrychleji,“ zlobil se Kalous.

Sedláčkova nová maska

Ve svém prvním utkání za Kometu patřil gólman Sedláček k nejlepším hráčům brněnského celku. Logicky však měl rozpolcené pocity.

„Dostat tři góly doma není úplně ideální, ale něco málo jsem tam chytil,“ vyprávěl o svých zákrocích, jimiž držel Kometu ve hře. „Škoda, že góly byly takové nepříjemné. Možná jsem něco mohl udělat s tím třetím, jeden byl po teči od spoluhráče... nikdo to nechce, ale je to nešťastný gól,“ bilancoval.

Premiéru měl i s novou maskou, kterou si nechal vyrobit v brněnském designu. Přiznal úlevu, že maska dorazila, protože v té v barvách Sparty, v níž v Brně dosud trénoval, by se mu před fanoušky Komety nenastupovalo snadno.