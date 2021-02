Sedmá prohra zdrtila Kometu. Zradila nás disciplína, lamentoval asistent Zachrla

Po nedělním výprasku od Vítkovic na ni další porážka dopadla v té nejkrutější podobě: brněnští hokejisté s Hradcem Králové třikrát vedli, houževnatí hosté však vždy srovnali a čtyři minuty před koncem jim Kometa zbytečnými fauly nabídla dvojnásobnou přesilovku.



Prudkou ranou pod horní tyč ji využil Jakub Orsava, její bývalý hráč.

„Kdo zápasy viděl, ten ví, že je to pořád stejná písnička. Porazili jsme jenom Budějovice, to asi byly povinné body. My ale musíme hrát vyrovnané zápasy, které zlomíme na naši stranu, aby nás to nakoplo a povzbudilo. Hráli jsme doma (před dvěma týdny) s Třincem, který jsme měli téměř na lopatě, ale prohráli jsme, a od té doby se to s námi veze,“ bědoval už po porážce s Vítkovicemi brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Proti Hradci jeho tým vyrovnaný zápas hrál, ztratil ho však – stejně jako bitvu s Oceláři – na konci v oslabení. Prohřešky zkušených zadáků Michala Barinky a Michala Gulašiho, jeden zbytečnější než druhý, opět srazily Kometu.

„Věřili jsme, že výsledek dotáhneme do vítězného konce. V takovouhle chybu jsme ale moc nedoufali. Dostat v takovém čase luxusní přesilovku pět na tři, to se často nestává,“ přiznal asistent trenéra hradeckého týmu David Kočí.

Disciplína je aktuálně obrovským problémem Komety, na vylučování doplácí stabilně. Když včera v čase 55:52 usedl na trestnou lavici Barinka, bylo na něm vidět, jak naštvaný na sebe je – fauloval kolem útočné modré, když se domácí pokoušeli zápas strhnout na svoji stranu.

„Pokud chcete vyhrát zápas, musíte splnit všechny atributy. Připravit se kondičně, takticky, hlavou a disciplínou. Nás zradila disciplína,“ lamentoval Jan Zachrla, asistent trenéra Komety. Závěr v podání jeho týmu označil za neomluvitelný.



„Pětapadesát minut jsme hráli parádní hokej. Byl tam rozdíl oproti výkonu v posledních zápasech, co se týká nasazení a výkonu. Bohužel je potřeba hrát šedesát minut. Závěr jsme absolutně nezvládli takticky, nabídli jsme Hradci přesilovku a to je smrtící. Je to neomluvitelné a byli jsme za to potrestáni,“ uvedl Zachrla.

Nebylo by překvapením, kdyby se zloba v Brně snesla na hlavu veterána Barinky. Od začátku kalendářního roku nastoupil teprve potřetí, na trestné lavici seděl i při předchozích porážkách od Sparty (2:4) a Litvínova (3:4) a dvouminutové tresty byly jedním z důvodů, proč ho šéf Komety Libor Zábranský v nominacích vynechával.

Při absenci Filipa Krále, který je s národním týmem, místo pro Barinku zbylo. Vedle vyloučení si připsal i jeden minusový bod. „Je to několikátá taková věc,“ řekl o jeho prohřešku Zachrla. „Nechci to hodnotit. Statistiky říkají nějaké číslo, určitě by to tak být nemělo,“ dodal na konto Barinkových 20 trestných minut ve 12 zápasech.

Slovům jako panika, zmar či beznaděj se v Kometě hráči i trenéři brání, přiznávají však, že reprezentační přestávka přichází možná už pět minut po dvanácté.

„Hlavy dole určitě nejsou. Musíme si jasně pojmenovat problémy. Pokud jsme prohráli z nějakého důvodu, byla to disciplína – a na tom musíme zapracovat. Když nevíte kudy kam, můžou být hlavy dole, ale tak to u nás v tento moment určitě není,“ ujistil Zachrla.