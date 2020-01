Postavili jsme o sto let starší první útok, smál se Zaťovič po hattricku

Pět utkání v řadě čekala hokejová Kometa marně na probuzení oslabeného prvního útoku. Martin Zaťovič s Peterem Muellerem od začátku roku postrádají centra a nejlepšího nahrávače Petra Holíka, před pátečním zápasem v Kladně odpadl i nemocný Mueller.



Nově vzniklá elitní formace vedená veteránem Tomášem Plekancem a doplněná o dalšího mazáka Martina Erata se ovšem sehrála velmi rychle a při včerejším vítězství 5:2 nad Plzní měla klíčovou roli.

„Postavili jsme o sto let starší první útok,“ smál se autor hattricku Zaťovič. „Dnes jsme zahráli takticky dobře, napadalo nám to tam. Vyměnil jsem super hráče za super hráče, takže se pro mě nic nezměnilo. Jde jen o ty návyky, co děláme. S Plekym hraji už snad osmý zápas a už jsem ho trochu pochopil a vím, co potřebuje on. On ví, co potřebuji já.“

Erat v zápase sice nebodoval, byl však tím posledním ozubeným kolem, které chybělo k opětovnému nastartování gólového stroje jménem Zaťovič.



V první třetině jej našel za obranou soupeře Horký, Zaťovič už jen trefil poloprázdnou klec. Při jeho druhé brance na sebe Plekanec navázal oba beky, upoutal i pozornost plzeňského brankáře, žabkou přehodil blokující hokejky a Zaťovič opět jen uklízel puk za překonaného Frodla. Třetí trefu přidal brněnský autor třiadvaceti gólů do prázdné branky v samém závěru utkání a na led DRFG arény se snášely čepice.

„Kluci říkali, že to mám dneska v suchým triku. Třikrát do prázdné. Ale je to spíš štěstí. Někdy to tam nepadne, a dnes to zrovna vyšlo. Zase něco zaplatím do kasy, tak jsou rádi. Důležitá je pro nás výhra. Fakt jsme ji potřebovali, byli jsme na tom špatně a zase nás to posune trošku dál,“ těšily kapitána hlavně tři body.

23 gólů už letos nasázel Martin Zaťovič. Žádný jeho spoluhráč jich nedal víc než 11.

Gólový příděl podpořila také ve vysokém tempu hrající čtvrtá útočná řada sestavená z mladíků Karla Pláška, Vojtěcha Střondaly a Luboše Horkého. „Jsme rádi za to, že tato lajna dnes dávala branky. Že se na tom podíleli všichni. Oni odehráli už dobré zápasy doma se Zlínem, i na Kladně hráli dobře v pohybu, ale nebyli odměněni brankově,“ chválil mladou letku trenér Kamil Pokorný.



„Už bylo na čase, abych nějak přispěl k výhře. Musíme na to ale navázat. Poslední zápasy jsme nedávali moc gólů, takže jsme si řekli, že budeme rychle napadat a z toho nám vyplynou šance. To se povedlo, oni ztráceli puky, povedlo se nám vstřelit pět gólů, což je dost,“ spokojeně hodnotil svůj výkon Horký, který si připsal kromě asistence i pátou branku v sezoně.

Před zápasem se brněnští obránci speciálně připravovali na Milana Gulaše, nejproduktivnějšího hráče letošního extraligového ročníku. „Musíme být v pozoru, když je na ledě, a speciálně si na něj dávat bacha,“ avizoval dopředu nebezpečí Filip Pyrochta.

Uhlídat hlavní plzeňské eso se podařilo jen částečně. Při vyrovnaném počtu hráčů byl Gulaš neviditelný, v přesilových hrách o sobě ale dal důrazně vědět. Nejprve vymetl z levého kruhu bližší růžek branky Marka Čiliaka, další trefu připravil. Více gólů už ovšem Čiliak nepřipustil, přestože byl s třiadvaceti zákroky vytíženějším mužem s maskou. Připsal si tak první výhru po návratu ze zlínského hostování.

Zaťovič i celá Kometa přes nedělní gólovou úrodu stále čekají na návrat ofenzivních lídrů. „Holas dnes byl v kabině, má nohu pořád v sádře, takže to bude ještě delší. Peter je jen nemocný, tak se snad dá brzy dohromady a za dva dny tady bude,“ prozradil kapitán.