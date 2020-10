Plzeňský Frodl: Rondo bez diváků a s nimi, to je jako trabant a mercedes

Plzeň v tabulce převzala roli lídra Hokejisté Plzně se před vynucenou dvoutýdenní pauzou vyšvihli do čela rozdrobené extraligové tabulky. V pátečním duelu osmého kola rozprášili Kometu na jejím ledě jasně 7:3. Na Brnu byla znát nerozehranost, odehrála teprve první duel v sezoně. To Škoda může být spokojená. Poprvé od 10. ledna vyhrála na ledě soupeře za tři body, z šesti zápasů v nové sezoně pokaždé bodovala a pět z nich vyhrála. „Měli jsme kvalitní letní přípravu, pak si prošli karanténou. Jsem moc rád, že vstup do nové sezony se nám podařil. Máme hodně mladý tým, pro ty kluky je důležité, aby soutěž začali dobře. Škoda, že teď to na dva týdny zase končí...,“ hodnotil do kamer O2 TV plzeňský trenér Ladislav Čihák. Plzeňský Filip Suchý se raduje z gólu. Polovinu utkání jeho tým na ledě jasně kraloval, vytvářel si šance a vybudoval si pohodlný náskok. Na trefy Gulaše a Kodýtka z první třetiny navázal ve 23. minutě Suchý, který šikovně tečoval střelu Stříteského od modré čáry. Pohodovou náladu ale Brno přibrzdilo, cizinecká legie Schneider a po něm Freibergs vrátili domácí do zápasu. Kometa v závěru druhé části myslela i na vyrovnání, jenže přesilovku zkazila. Naopak Plzeň předvedla v oslabení parádní brejk, Musil posunul puk na Budíka a ten křižným pasem našel opět Suchého, kterému stačilo před gólmanem Vejmelkou jen usměrnit puk do odkryté klece. „V téhle fázi jsme byli nejvíce aktivní, přineslo nám to dvě branky, odmakali jsme to. Samozřejmě, každou přesilovku gól nedáte, ale nesmíte ho dostat. Jenže nám se to stalo. A inkasovat těsně před koncem druhé třetiny na 2:4, to pro nás byl těžký úder,“ uznal jeden z trenérů Komety Kamil Pokorný. Domácí srážely i minely elitní obranné dvojice Němec - Freibergs. Jednu z nich v 52. minutě pohotově využil Přikryl. A když pak Brno snížilo, Malát obral o puk Němce a nabídl jej zakončujícímu Gulašovi, který si rovněž připsal dva góly. Pečeť v závěru přidal ještě Mertl.