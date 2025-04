Prožili muka, sklidili aplaus. Zbořil ocenil bojovníky: Zblokovali jedovky jako kráva

Kometa na sklonku druhé třetiny vedla 2:0, zápas se však mohl ještě velmi rychle zvrhnout při 70 vteřin dlouhé přesilovce Sparty pěti proti třem. Libor Zábranský, Michal Gulaši a Jakub Flek, kteří z brněnské strany oslabení bránili, si při drtivém tlaku soupeře prožili hotová muka.

„Ti kluci odvedli neskutečnou práci, padali po držce, patří jim obrovský obdiv,“ smekl klobouk centr Adam Zbořil, který peklo před brněnskou brankou sledoval z trestné lavice. Musel tam za porušení postupu při vhazování, což Kometu poslalo do tří.

Domácí celý zápas předváděli velkou obětavost, dohromady zblokovali 23 střel. Hlavně díky tomu vyhráli 3:0 a v sérii vedou 2:1. V druhé polovině druhé třetiny už za sebou jedno oslabení měli a v dvojnásobné přesilovce Sparty svůj výkon jenom podtrhli. Zábranský se nechal trefit třikrát, Gulaši jednou, mezi soupeři pendlující Flek sotva pletl nohama.

Když trojici bojovníků tahle šichta přerušením hry skončila, pumpoval Zábranský rukama oslavně jako po gólu, fanoušci vstávali a bouřili.

Brněnské bloky

ve 3. semifinále 6 – Libor Zábranský, Michal Gulaši

3 – Rhett Holland

2 – Jan Ščotka, Adam Zbořil

„Libor (Zábranský) zblokoval tři střely od (Aarona) Irvinga, jedovky jako kráva, super práce. Strašně tím týmu pomohl. Všichni tři kluci do celého mančaftu vlili velkou energii. Možná to byl klíčový moment zápasu,“ mínil Zbořil.

Sparťané dobře věděli, co prošustrovali. Jenom na marnost v přesilovkách přitom prohru svádět nechtěli.

„Nemůžeme si myslet, když nehrajeme dobře pět na pět, že nám přesilovky najednou půjdou jako z partesu,“ uznal sebekriticky obránce David Němeček. „Kometě patří kredit za to, jak blokovala střely, ale je to play off, blokovat střely bude každý. My si musíme přiznat, že náš výkon nebyl dobrý, hráli jsme strašně složitě, profesorsky.“

Existuje taková cesta? Podle útočníka Vladimíra Sobotky bez debaty ano. „Musíme najít takový úhel, abych puk dokázali poslat kolem blokujících hráčů. Samozřejmě dělají svoji práci dobře, to ano. My se musíme do nich víc tlačit,“ přidal svůj pohled na věc.

Brněnští hokejisté (zleva) Libor Zábranský a Michal Postava dostávají puk od branky Komety v semifinále extraligy proti Spartě. (5. dubna 2025)

Přesilovky, ve čtvrtfinále proti Třinci ničivá zbraň Sparty, rázem proti Kometě mlčí. „To rozhodně víme,“ reagoval Sobotka. „Dřív jsme si jimi pomáhali, teď se to nedaří. Musíme je zjednodušit a zrychlit,“ dodal.

Nejméně do nedělního večera bude platit, že v tomto semifinále (opět) vede Kometa. Zbořil věří, že to Spartu může nalomit.

„Doufám, že to tak i bude. My se musíme ale hlavně soustředit sami na sebe, podat příště znovu koncentrovaný výkon. Když padáme po držkách, tak věřím, že se to obrátí k nám.“