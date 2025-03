Pěšáci z třetí lajny probudili Kometu. Ale báli jsme se, přiznal Rachůnek

Ačkoliv přišla o distancovaného Kristiána Pospíšila, který si jeden zápas odseděl v hledišti za faul z prvního čtvrtfinále, nastoupila třetí formace Komety do druhého duelu čtvrtfinálové série ve velkém stylu. Ve druhé minutě se prosadil Rachůnek, v 11. minutě na něho navázal Andrej Kollár a domácí byli na cestě k výhře.

„Super bylo hlavně to, že jsme se dostali do vedení. Pomohlo nám to,“ komentoval svoji trefu do sítě bývalého zaměstnavatele čtyřiatřicetiletý Rachůnek, jehož rána z kruhu zasvištěla gólmanovi Dominiku Frodlovi nad lapačkou pod horní tyčku.

V Karlových Varech jste hrál minulých devět sezon. Dal jste jim někdy vůbec gól?

Myslím, že za Spartu ano. Pro mě je tohle samozřejmě specifická série, dlouho jsem ve Varech hrál, cítím to jako zvláštní zápas. Motivaci mám velkou.

Rozpumpovala Kometu právě vaše vedoucí branka hned po 119 vteřinách hry?

Myslím si, že už v prvním zápase byla druhá polovina utkání z naší strany dobrá. Začátek jsme měli v úterý tragický, tam se projevilo, že Vary přijely v euforii z postupu z předkola a my jsme dva týdny čekali. Zlepšovali jsme se postupně a přenesli jsme si to do dneška. Měli jsme dobrý pohyb, dostávali jsme se na puky a do zakončení. Po první třetině jsme mohli mít větší náskok než 2:0.

Ďaloga nedohrál, další Hollandův distanc? Nejméně na velkou část druhého čtvrtfinále přišla Kometa o svého obránce Marka Ďalogu. Slovenský zadák, který se až do play off vrátil po otřesu mozku, inkasoval v 34. minutě u hrazení ostrý hit od Ondřeje Beránka a ze střídačky už se do hry nevrátil. Beránek byl vyloučený na pět minut a do konce, potrestán byl tedy stejně jako za svůj faul na Víta Jiskru (na snímku) z 26. minuty brněnský brousek Rhett Holland. Pro něho bylo středeční vyloučení do konce utkání už třetím takovým od ledna, může tedy opět očekávat projednávání na disciplinárce.

Ve třetí třetině, kdy hosté dvěma góly snížili z 3:0 na 3:2, vám už nohy nejezdily?

Přišlo mi, že jsme se začali trochu bát o výsledek, panikařili jsme, dělali jsme zbytečné chyby. To si musíme vyříkat, nestalo se nám to poprvé, tak ať se to neopakuje. V play off nás to může potopit.

Jak k vám s Kollárem zapadl dvacetiletý útočník Jan Ekrt, zaskakující za distancovaného Pospíšila?

Snažili jsme se mu pomoct, není snadné naskočit do play off. Dělal jednoduché věci, hrál dobře pro tým a pomohl nám.

Zaskočilo vás, že Pospíšil po dvouminutovém trestu za faul v první partii dostal dodatečně stopku?

Asi mě to nepřekvapilo... (váhá) V příštím zápase ho máme zpátky, dneska jsme vyhráli a on nám pomůže v dalším průběhu série.

Souhlasíte, že druhý zápas byl klidnější než ten první, protkaný fauly a šarvátkami?

My jsme vlastní disciplínu řešili. Nechtěli jsme dělat zbytečné fauly po odpískání, a když už, tak aspoň ať rozhodčí vyloučí oba. Povedlo se nám nedělat nesmysly. Musíme mít klidné nervy, nenechat se vyprovokovat.

Na ledě to mezi vře. Mimo zápasy jste s bývalými spoluhráči v kontaktu?

S klukama si napíšeme. Mám ve Varech kamarády, s nimiž jsem strávil hodně let. Pošleme si zprávu, uděláme si ze sebe srandu. V pohodě.

I hned po utkání?

Já se jim ozvu klidně. Uvidíme, jestli mi někdo odepíše. (úsměv)