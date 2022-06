Mueller je pryč, co bude dál? Kometa po ztrátě kanonýra řeší zásadní otázku

Jeden z nejlepších hráčů, které brněnský klub od svého návratu do extraligy měl, ve středu svým přestupem do Vítkovic vyvolal v rámci české extraligy nevídaný otřes. Je pravděpodobné, že větší přestup se letos mezi sezonami v tuzemském hokeji už neodehraje.

„Ve chvíli, kdy se objevila možnost získat do našeho týmu hráče, jakým je Peter Mueller, okamžitě ode mě získal sportovní úsek zelenou. I za cenu toho, že výrazně překročíme rozpočet na sezonu, jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je pro náš klub správným krokem,“ mnul si ruce majitel vítkovického klubu Aleš Pavlík.

Podle všech indicií až v posledních dnech zareagovaly Vítkovice na sílící zvěsti, že se Kometě a Muellerovi nedaří uzavřít nový kontrakt, plánovaný na příští dva roky, a vložily se do hry.

Mueller v Brně Třikrát nejlepší střelec, vždy ten nejvytíženější Po čtyři sezony v Kometě si Peter Mueller držel průměr víc než jednoho kanadského bodu na zápas. Včetně play off za ni v extralize odehrál 193 zápasů a zaznamenal 102 gólů a 120 asistencí. V ročníku 2020/21 vyhrál produktivitu soutěže s 64 body (29+35). V minulé sezoně byl s 55 body (23+32) nejproduktivnějším cizincem. Třikrát ze čtyř sezon byl Mueller nejlepším brněnským střelcem. Ve všech čtyřech sezonách byl v Brně nejvytíženějším hráčem, jeho průměrný čas na zápas neklesl pod 22 minut, nejvyšší byl 24:49 min. v play off sezony 2020/21.

Následně jejich šéf Pavlík do rozpočtu napumpoval peníze navíc, aby se šokující „lup“ mohl uskutečnit. Dopad moravského přezbrojení, jak lze Muellerův přesun z jihu na sever Moravy brát, je těžko odhadnutelný. Vítkovice dosud nebyly – na rozdíl od Brna – považovány za klub s titulovými ambicemi. Podobně velká jako jejich nadšení z parádního kaufu je však otázka, jak si s odchodem své hvězdy poradí Kometa. Její boss Libor Zábranský se netají touhou vrátit letos strádající značku na špici. Nyní ale brněnský dres svlékl hráč, který byl celé čtyři sezony, co za Kometu nastupoval, jejím nejvytíženějším a po tři sezony i nejproduktivnějším mužem.

„Žádný trenér nebere na lehkou váhu, když mu z kádru zmizí 60 kanadských bodů,“ reagoval nový brněnský kouč Martin Pešout. Tak daleko, aby mu Muellerův odchod naboural plány se sestavou, prý ještě v rozběhnuté letní přípravě nebyl, Muellerovi by však těžko nachystal jinou než stěžejní roli. „Budování týmu to nějak radikálně nemění. Dokud Peter nebyl podepsaný, tak jsem na jeho návrat nespoléhal. Změna to bez něho bude, osobně si ale myslím, že týmovým pojetím se s ní vypořádáme,“ uvažuje Pešout.

Věří však, že v Kometě dojde nejen k přerozdělení Muellerova času na ledě, ale i k další vlně posilování. Nejen dva obránce, ale také jednoho dalšího rozdílového útočníka by v sestavě rád ještě přivítal.

Mluví se o tom, že Kometa zaměřila svoji pozornost na Tomáše Zohornu, který však může stejně jako pod Špilberkem zakotvit ve švédském IK Oskarshamn, kde působí jeho bratr Hynek.

„Myslím si, že na pozici pravého křídla máme už teď kvalitu. Jsou tam Luboš Horký, Jakub Flek a Radek Koblížek, víceméně tři reprezentanti. Budeme muset hrát daleko víc týmově, což pak může přinést výhody v play off,“ řekl Pešout v narážce na to, že v Muellerově éře byla Kometa známa mimo jiné jako tým jednoho vynikajícího útoku, jemuž na konci sezony v bitvách o titul docházel dech.

Navzdory tomu, jak výjimečný ve své individuální kvalitě Mueller byl, se Kometa týmového úspěchu s ním na ledě nedočkala. Postupně v play off skončila v semifinále, ve čtvrtfinále a v předkole, jedna sezona se nedohrála.

Právě to mělo být podle informace MF DNES důvodem, proč se brněnský majitel Zábranský po minulé sezoně začal rozhodovat, zda se nevydat jinou cestou než tou s vousatým nezmarem, jehož dlouhá střídání často vyvolávala bouřlivý aplaus z tribun, ale také brala prostor dalším hráčům.

Z tohoto pohledu je největším šokem destinace, kterou si pro pokračování své kariéry vybral Mueller. Jeho samotný odchod už po dlouhém lavírování mezi oběma stranami tak nečekaný není.

„Jsem si vědom toho, že hlasy o přetížení jednoho útoku v Brně v minulosti zaznívaly, ale nebyl jsem tady a nemůžu se vyjadřovat k tomu, co zde bylo. Ani nemá cenu se dívat zpátky,“ řekl k tomu Pešout.