Tekutý písek už Muellera pustil. Prodlouží smlouvu v Brně?

„Bylo to pro mě těžké. Vracel jsem se po nemoci a vůbec jsem se nemohl dostat do tempa, i když jsem se snažil a měl za to, že to půjde rychle. Posledních deset nebo dvanáct zápasů jsme zápasili s vlastními hlavami tak nějak všichni, u mě osobně to bylo o tom se vůbec vrátit a hrát dál. Teď mi ale dělá radost, že jsme v play off, a snad všechno dokážeme otočit v náš prospěch,“ hlásí 33letý útočník.

V zápasech přitom bodoval, když zapsal několik asistencí. Hráči jeho formátu to však prý nestačí.

„Nechci to už zažít, protože sám od sebe čekám, že budu dávat góly. Těžce se mi hledala cesta, jak se vrátit do pozitivního myšlení. Když se hokejistovi nedaří střílet góly, musí aspoň vytvářet šance. Když ty nepřichází, máte problém. Tím jsem se utěšoval, že jsem stále vytvářel šance pro ostatní, ale přesto je deset zápasů bez gólu už vážně moc,“ svěřuje se Mueller.

Celou situaci popisuje alegoriemi. „Šlapalo nám to výborně, jeli jsme tak stovkou mil za hodinu, a najednou jsme narazili, cesta nepokračovala. Na tuhle věc se můžete připravovat, jak chcete, ale nejde to. Tělo pak řeklo ne a potřeboval jsem vypnout,“ nabízí Mueller jedno přirovnání.

Druhé podle něj sedí na potíže celého týmu. „Když něco strašně chcete, dřete navíc, a čím víc se snažíte, tím horší to je. Je to jako tekutý písek. Čím víc se z toho snažíte vymanit, tím hlouběji se propadáte. Všichni jsme se snažili vyhrabat, pomoci si navzájem, ale někdy jsme to přeháněli. Přehrávali jsme situace, snažili se až příliš a to nás spíš svázalo,“ líčí Mueller.

Samotný závěr základní části už se však podle něj podobal představě o směřování týmu. „Nevyhrálo se vše, ale vykročilo se správným směrem,“ věří americký snajpr.

Jeho další osud v Brně je stále nejistý. Kontrakt mu vyprší po sezoně, k jeho prodloužení se zatím jednání neblíží. „Peter Mueller chce zůstat a my o něj stojíme také. Jednání probíhají, řeším to s jeho agentem a věřím, že najdeme společnou řeč,“ avizuje majitel Libor Zábranský postoj Komety.

Sám Mueller mluví opatrněji, konkrétní nabídka teď na stole neleží. „Není to jen otázka hokeje. Kolem mě se dějí věci, které mají na mou kariéru vliv. Všichni však dobře vědí, že jsem v Brně šťastný,“ říká miláček fanoušků. „Uvidíme, snad se nám s Kometou podaří najít společnou řeč.“